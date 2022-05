On connaît tous Avast en tant qu’antivirus performant gratuit, et même en tant que suite complète incluant pare-feux, mise à jour de logiciels, nettoyage de disques durs etc. D’ailleurs, vous pouvez la découvrir dès maintenant via notre test Avast One ! Mais ce que vous ignorez sûrement, c’est que le fournisseur d’antivirus tchèque s’est mis à inclure un VPN dans ses offres. Plutôt logique, après le succès de NordVPN, Cyberghost et tous ceux qui ont intégré notre comparatif VPN 2022 ! Avast s’est donc jeté à l’eau avec sa propre solution appelée Avast VPN SecureLine. Les French Days de ce joli mois de mai 2022 sont justement l’occasion d’en faire la découverte !

Promo French Days Avast One : le VPN SecureLine est inclus !

Connaissiez-vous les French Days, équivalent français du Black Friday (qu’on fête aussi sans vergogne) ? Depuis 2018, on les voit deux fois par an : avant l’été et avant la rentrée scolaire. Cette année, vous avez jusqu’au 9 mai pour profiter de la promo suivante :

2,19 €/mois en individuel pendant un an, soit une facture de 26,28 € , et une réduction de -71% ;

2,99 €/mois pour l’option familiale pendant un an, pour un total de 35,88 €, soit une réduction de 70 %.

L’offre Avast One : encore plus intéressante que le VPN seul !

Peut-être utilisez-vous déjà Avast gratuitement et que seul le VPN vous intéresse ? Et bien autant cliquer sur l’offre ci-dessus pour obtenir la suite complète ! Cela vous avantagera fortement pendant un an, comparé aux tarifs pratiqués en ce moment chez Avast sur le VPN seul :

4,60 €/mois pour un abonnement d’un an ;

4,20 €/mois pour un abonnement de deux ans ;

3,75 €/mois pour un abonnement de… trois ans, c’est bien, vous suivez !

Eh oui ! En gros, pour près de deux fois moins cher que les prix ci-dessus, vous avez non seulement la protection au max de ses capacités, le VPN, mais aussi toutes les fonctionnalités d’optimisation et de confidentialité d’un antivirus de compétition !

Rappel sur les VPN ou Réseaux Privés Virtuels

Donc pour celles et ceux du fond qui n’auraient pas encore l’info, les VPN sont des logiciels qui vous permettent de vous rendre à la fois anonyme et intraçable sur internet, aussi bien sur ordinateur que sur appareil mobile. On a tendance à les représenter comme des tunnels qui mettent votre connexion internet à l’abri au moyen d’un cryptage de données et d’une nouvelle adresse IP. Pour ce faire, il faut vous connecter à un serveur de connexion à internet situé dans un autre pays.

Cela vous permet notamment d’accéder à des contenus non-disponibles en France, mais également de conserver une bande-passante correcte malgré les restrictions de certains FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) sur les abonnements pas chers.

Avast VPN Secureline : est-ce que c’est vraiment bien ?

C’est vrai que de la concurrence, il y en a ! Alors est-ce que ça vaut le coup de faire confiance à Avast VPN Secureline ? Facile à installer sur Mac, mais aussi PC, Android, iOS, et Android TV, l’outil propose, sans surprise, une interface intuitive. Sur le plan sécurité, on est sur un cryptage AES 256 bits et un protocole de référence OpenVPN anti-fuites DNS/IPv6. Le top, mais qu’attendait-on d’autre de la part d’une marque d’antivirus ?

On mettra simplement un bémol sur le ralentissement de la vitesse de connexion, qui dépendra de la qualité du serveur choisi. Cela étant, rien ne vous empêchera de streamer normalement, tant que vous ne multipliez pas les canaux. Quoi qu’il en soit, Avast One et Avast VPN Secureline sont installables sur pas moins de 5 ou 30 appareils à la fois, en fonction de l’offre choisie !

Avast VPN Secureline : que peut-on faire avec ?

Utiliser le VPN d’Avast, c’est bénéficier de :

la possibilité de télécharger des fichiers torrent en P2P ;

une protection complète des données de connexion vous donnant accès à des contenus indisponibles en France. Il semblerait même qu’il ait déjà été capable de contourner les bloqueur de proxy du grand Netflix ;

la fonctionnalité kill switch qui, par sécurité, coupe votre connexion internet au moindre problème de serveur VPN ;

55 emplacements de serveurs, disséminés dans pas moins de 34 pays.

Si notre bon plan Avast One + Avast VPN SecureLine vous intéresse, sachez que vous bénéficiez de la garantie satisfait·e ou remboursé·e !

