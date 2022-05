Il y a peu, nous avons réalisé le test Avast One, formule payante du célèbre antivirus tchèque. Arrivé sur le marché dans les années 80, Avast fait résolument partie du top des acteurs de ce secteur, avec Norton, McAfee ou encore Malwarebytes. En outre, depuis les tensions qui opposent la Russie à la majeure partie de l’Europe, certain·es utilisateur·rices de Kaspersky Total Security ont commencé à boycotter cet antivirus, soit pour des raisons politiques, soit par crainte pour leur confidentialité. Si vous faites partie de celles et ceux qui veulent changer de crèmerie ou bien qui s’interrogent sur le véritable intérêt d’un antivirus payant, Avast monte sur ses grands chevaux pour les French Days et vous fait l’offre de l’année sur son abonnement Avast One !

Promo Avast One : votre antivirus primé à moins de 3 €/mois

“Mais de quelle offre nous rebats-tu les oreilles, vil rédacteur de meilleur-innovation.com ?” seriez-vous en droit de me demander. Eh bien c’est très simple… Vous bénéficiez d’une protection complète d’Avast pour :

2,19 €/mois en individuel pendant un an, ce qui vous revient à 26,28 € la facture, soit -71% ;

2,99 €/mois pour l’option familiale pendant un an, ce qui totalise 35,88 €, soit une réduction de 70 %.

Nota Bene : l’option individuelle vous permet de protéger 5 appareils, tandis que la protection familiale couvrira jusqu’à 30 appareils. Bien entendu, on parle aussi bien des ordinateurs que des terminaux mobiles.

Pourquoi choisir Avast One quand on a déjà la version gratuite ?

C’est sûr, on connaît Avast pour sa solution gratuite, qui a plusieurs fois fait ses preuves sur AV-Test et AV-Comparative. En effet, la protection contre les virus, les ransomwares et les failles de réseau est optimale. Cela étant, l’abonnement vous offre moult options sécurisantes telles que :

la navigation privée via un VPN ;

; un gestionnaire de mots de passes ;

; un pare-feu ;

; l’optimisation de fichiers pour booster les performances de votre PC ;

; la protection de votre webcam ;

; des scans rapides ou spécifiques ;

ou spécifiques ; la mise à jour des autres applications sur votre bécane ;

sur votre bécane ; etc…

… le tout sur une interface parfaitement chiadée…

… comme vous pouvez le voir ci-dessus, simple et pédagogique, avec de beaux dessins.

C’est quoi cette histoire de “French Days” ?

Et pourquoi on le dit en anglais d’abord ? Eh bien la réponse est simple… En plus de nous être emparés du Black Friday comme des malpropres, on s’est carrément permis de recopier sur nos chers amis anglo-saxons. Cela a donné, depuis 2018, à l’initiative des grandes marques telles que Boulanger, Showroom Privé, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, etc., les French Days, qu’on applique généralement avant et après l’été. En 2022, vous avez jusqu’au 9 mai pour en profiter.

Et si je ne suis pas content·e d’Avast One antivirus ?

De deux choses l’une : soit vous trouvez ça vraiment moisi, et dans ce cas, vous avez la garantie “satisfait·e ou remboursé·e” d’exactement trente jours. Soit vous vous en servez pour nettoyer régulièrement votre ordinateur pendant un an à bas prix, puis vous résiliez l’abonnement.

À cet égard, vous remarquerez qu’Avast récolte beaucoup d’avis positifs sur Trustpilot, contrairement à Norton ou McAfee, auxquels on reproche régulièrement des problèmes de publicité ou d’abonnement… Enfin, pour tout·es les autres, prenez bien en compte le fait qu’au bout d’un an, les tarifs reviendront à la normale. C’est-à-dire :

En attendant, on vous rappelle le bon plan Avast One pour les French Days de 2022 à -70 % :

Enjoy !