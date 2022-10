Le graveur laser Atomstack A10 Pro bénéficie d’une remise de 70€ pendant tout le mois d’octobre, faisant passer son prix à 499,99€. C’est l’occasion d’investir pour laisser libre cours à votre créativité.

Les graveurs laser font partie des produits high-tech les plus en vogue. Et pour cause, ils facilitent notamment la création et la personnalisation d’objets du quotidien. Aussi intuitif que performant, le ATOMSTACK A10 Pro peut couper du bois et graver de nombreuses matières différentes.

Normalement affiché au tarif de 569,99€, il voit son prix baisser à 499,99€ jusqu’au 31 Octobre. Mieux encore, le kit d’accessoires du fabricant bénéficie lui aussi d’une remise de 30€. On vous dit tout en fin d’article.

MEGA PROMOTION ATOMSTACK A10 Pro à -70€ avec le code 30FZBANX Acheter

L’entreprise Atomstack est basée à Shenzhen en Chine. Elle est spécialisée dans la conception et la production d’outils de fabrication pour les particuliers, tels que des graveurs laser, imprimantes 3D et consommables pour imprimantes 3D.

Un graveur laser aussi puissant que précis

Le A10 Pro est équipé d’un laser fixe à la zone de focus réduite. Cette disposition technique permet une plus grande précision du laser tout en offrant une puissance élevée. Ainsi, il pourra couper avec facilité des morceaux de bois jusqu’à 20 mm d’épaisseur, et graver une grande variété de matériaux comme le métal, la céramique ou encore le verre.

Sur le même sujet : Test du Laserpecker 2 : un graveur laser portable rapide et facile à utiliser

Pour finir, cette conception technique permet au laser d’être 40% plus rapide que la concurrence, tant pour la gravure que pour la découpe.

La sécurité n’est pas en reste, puisque ce modèle dispose d’un bouton d’arrêt d’urgence qui peut être enclenché à n’importe quel moment du processus. Le graveur laser est également équipé d’une vitre filtrant 97% des rayons UV. Vos yeux sont ainsi protégés à tout moment et vous n’avez plus besoin de porter de lunettes !

Le Atomstack A10 Pro brille par sa facilité d’utilisation Avec le ATOMSTACK A10 Pro, fini les logiciels sur ordinateurs qui s’avèrent complexes à utiliser. Ce graveur dispose d’une connexion Wifi et d’une application dédiée pour les smartphones Android et Apple. Le graveur peut également fonctionner de manière totalement autonome sans ordinateur ni smartphone. Insérez une carte SD avec votre fichier, puis paramétrez et contrôlez le graveur laser à l’aide de l’écran de contrôle tactile. L’écran tactile fourni permet de contrôler le graveur avec précision Les plus Précision de gravure

Facilité d’utilisation

Application mobile Les moins Profondeur de coupe limitée pour certains usages

Le graveur laser bénéficie de 70€ de remise sur Amazon jusqu’au 31 octobre 2022. Pour en profiter, vous devez simplement saisir le code 30FZBANX. Avec un prix initial de 569,99€, la réduction est de plus de 12%, une réduction très rare pour ce genre de produit qui n’a pas pour habitude de voir une baisse de leur prix.

MEGA PROMOTION ATOMSTACK A10 Pro à 499,99€ seulement Acheter

Des accessoires Atomstack également à prix réduit

Mieux encore, le fabricant propose 30€ de remise sur son kit d’accessoires permettant l’amélioration de la coupe grâce notamment à un compresseur d’air adapté à la machine. Pour en bénéficier, il suffit de renseigner le code : 30FZBANX.