Bon plan : -100€ sur l’aspirateur robot Roidmi Eve Plus pour le Black Friday

Besoin de changer d’aspirateur ? L’occasion de ce Black Friday est trop belle pour laisser passer votre chance ! On vous dit tout sur une remise exceptionnelle sur l’un des robots aspirateurs les plus performants du moment.

Roidmi est une start-up chinoise appartenant à Xiaomi, l’une des marques incontournables du moment en téléphonie et même dans le monde de l’aspiration avec la marque Dreame ! Confiance assurée !

Roidmi Eve Plus, prix sacrifié pour le Black Friday

La technologie du Roidmi Eve Plus s’offre enfin avec une remise exceptionnelle. Proposé à 499 €, même s’il connaît parfois quelques promotions, il reste un appareil plutôt haut de gamme. Mais aujourd’hui, le Black Friday offre l’opportunité d’en profiter pour 402 €. Une remise de presque 100 € et de 20 % sur un tel modèle, ça ne se refuse pas. Mais par contre, ça peut se manquer ! L’offre n’est valable sur le site de Darty qu’entre le 25 et le 27 novembre, après il sera trop tard.

Il n’est tout simplement jamais descendu aussi bas qu’en ce Black Friday

Pourquoi le Roidmi est l’aspirateur laveur idéal ?

Le Roidmi Eve Plus est l’un des seuls aspirateurs du marché à avoir tout bon de A à Z. Côté aspiration, on retrouve les caractéristiques des ténors du marché. Aspiration de 27 000 PA, cartographie par LIDAR de chaque pièce, mémorisation de ces mêmes pièces, contrôle à la voix, batterie de 5200 mAh pour assurer une aspiration jusqu’à 250 m2, on ne peut rien lui reprocher.

Le point fort du Roidmi repose sur sa station de recharge. Elle permet aussi de collecter la poussière et surtout de l’enfermer dans un sac d’aspirateur classique de 3L. Résultat, il n’y a aucune poussière qui s’échappe, ni odeur, ni bactéries ou agents allergènes. C’est une solution très hygiénique, et qui vous facilite encore un peu plus la vie. C’est exactement ce que l’on attend d’un aspirateur laveur et Roidmi le fait très bien.

Application de suivi, de gestion et de cartographie du Roidmi Eve Plus

Quelques atouts supplémentaires dont profiter avant le Black Friday

Commande vocale via Alexa

Hauteur de 9 cm pour passer sous les meubles

Capacité maximum de 250 m2

Barrière virtuelle

Brosse rotative avec lamelles de caoutchouc

Application particulièrement complète

Système de lavage des sols du Roidmi