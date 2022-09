L’Aspirateur balai RedRoad V17 à un prix record, seulement avec ce code promo

Le RedRoad V17, aspirateur-balai sans fil de référence fait l’objet d’une remise inédite et voit son prix passer à 164,56€ pour quelques jours seulement. C’est le moment d’en profiter !

Pour faciliter la corvée du ménage, rien de tel qu’un aspirateur balai sans fil. Malheureusement, aspirateur sans fil rimait bien souvent avec budget conséquent. Grâce à la marque RedRoad, cette époque est révolue ! En effet, le fabricant a lancé en Septembre 2021 l’aspirateur balai RedRoad V17. Un modèle qui se montre performant et dispose d’un excellent rapport qualité prix.

A partir du 24 Septembre et pour une semaine seulement, cet aspirateur bénéficie d’une intéressante remise de 25€, faisant passer son prix sous la barre des 165€. Une affaire à ne pas manquer.

Aspirateur RedRoad V17 : optez pour une technologie fiable

Lancé il y a un an en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, le RedRoad V17 est un excellent aspirateur balai qui se démarque grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son faible niveau de bruit.

Une réduction de bruit bienvenue

Le V17 est doté d’un système de réduction de bruit Mandala 5.0 affichant 65 dB contre 75 à 85 dB pour un aspirateur classique, ce qui le rend plus agréable à utiliser.

Filtration saine : la poussière n’aura pas le dernier mot

L’aspirateur balais RedRoad V17 dispose d’un système de filtration Mandala 3.0 composé de plusieurs filtres HEPA très résistants. En résulte une capacité de filtration de la poussière aspirée jusqu’à 99,97%. De quoi maintenir un air sain dans votre intérieur.

Egalement capable d’éliminer jusqu’à 99% des acariens, il est idéal si vous ou un de vos proche souffre d’asthme, d’allergie ou d’autres maladies respiratoires.

Le RedRoad V17 offre une aspiration hors paire notamment grâce à ses brosses

Plusieurs modes pour gagner en autonomie

Pour garantir une autonomie suffisante dans toutes les situations, l’aspirateur balai RedRoad V17 dispose de plusieurs modes dont « Eco », ou « Boost » qui vous permettront d’adapter la puissance d’aspiration en fonction de vos besoins.

L’aspirateur RedRoad V17 est livré avec de nombreux accessoires

Fondée en 2017, la marque RedRoad s’est construit une solide réputation grâce à l’emploi de technologies novatrices et la mise au point de produits de produits performants. Elle a vendu dans le monde près de 3,5 millions de produits dans les domaines du nettoyage et de la sécurité à domicile ou encore de l’électroménager.

Une promotion limitée dans le temps pour l’aspirateur balai RedRoad V17

Si le RedRoad V17 bénéficie déjà d’un excellent rapport qualité prix, une remise de 25€ ne se refuse pas. Attention, elle n’est valable que du 24 Septembre à 9h jusqu’au 1er Octobre à 9h. Ne tardez donc pas à en profiter !

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur Aliexpress et de rentrer le code FDSP25. Une remise de 25€ sera alors appliquée au prix de base de 189,56€ pour passer à 164,56€.