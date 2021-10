Bon plan Aspirateur : iRobot Roomba E5158 à 225 € (-45%)

Plus envie de passer l’aspirateur ? Besoin de renouveler le vôtre qui devient vieillissant ? Cette remise exceptionnelle proposée par Darty sur le Roomba E5158 est alors l’occasion idéale.

Près de 45% de remise (44% exactement) sur un iRobot, une occasion en or

Depuis sa sortie, le modèle E5158 de la gamme Roomba est proposé à 399 €. Un prix en corrélation avec la technicité et la qualité d’un modèle performant d’iRobot, la marque de référence dans le monde pour les aspirateurs robots. Depuis quelques jours, Darty propose ce modèle à 250 €, soit une première économie de 150 € et qui place l’enseigne comme le marchand le moins cher du e-commerce français. Exceptionnellement, jusqu’au 19-10 à 23 heures, Darty offre 10 % de remise supplémentaire dès 150 € d’achat. Votre Roomba E5158 vous revient alors à 225 €.

DE 399 € à 225 € avec cette offre spéciale en moins de 3 semaines

Roomba E5158, que des atouts pour vous séduire

Autonomie de 90 minutes

Charge en 3 heures

Fonctionne à la voix

Connectivité Wifi avec l’application iRobot Home

Réservoir de 0,6 L

3 modes de nettoyage

Station de recharge fournie

Brosse multifonction

Barrière virtuelle par émetteur

Le Roomba E5158 connecté au smartphone

Pourquoi le iRobot Roomba E5158 va vous être indispensable

Plus qu’une fiche technique, le Roomba c’est avant tout une nouvelle façon de voir le ménage à la maison. Avec ses 3 modes de travail, les barrières virtuelles et la programmation à la journée et à la semaine, vous définissez l’aspiration de vos pièces de vie exactement selon vos besoins. Contrôlé via la voix ou l’application dédiée, le robot aspirateur vous libère d’une tâche contraignante. Vous aurez aussi le plaisir d’un sol toujours impeccable. De plus, avec iRobot, vous savez que vous pouvez vous reposer au quotidien sur une marque fiable, celle-là même qui a commercialisé les premiers exemplaires de robots aspirateurs en 2002 à partir de son expertise militaire. Notre guide comparatifs des aspirateurs robots vous confortera d’ailleurs dans votre appréciation de la marque.

Rendez-vous sur le Google Play pour télécharger l’application iRobot Home, ou sur l’App Store.