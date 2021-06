Xiaomi Mi G9 vs Dyson V10

Le marché de l’aspirateur balai n’en est pas à ses débuts : Dyson, Proscenic, Robotroc, Hoover… De nombreuses marques proposent aujourd’hui des produits qui se doivent d’être toujours plus concurrentiels. On y retrouve plusieurs gammes commercialisées à tous types de prix. Citons, par exemple, le haut du marché avec le Dyson V11 à 1 000 € ou à l’inverse les petits prix avec le Proscenic P11 à 200€. Xiaomi, qui possède déjà la marque Dreame, a décidé de lancer le premier aspirateur-balai à son nom, le Xiaomi Mi G9. Avec des performances intéressantes et surtout un prix très attractif, voyons pourquoi porter notre attention sur ce produit.

Le prix mini qui ne laisse aucune miettes

L'aspirateur-balai Xiaomi Mi G9 possède un prix très attractif. Pour moins de 200 €, vous pouvez être sûr qu'il est un des produits les moins chers du marché. C'est donc un nouvel aspirateur prometteur que nous propose le constructeur chinois, habitué à nous surprendre avec ses produits au très bon rapport qualité/prix.

Le Xiaomi MI G9, un rapport qualité/prix inspirant

Ce qui attire le plus l’œil quand on regarde le G9, c’est son prix. Mais on se demande si les performances réalisées par le Xiaomi MI G9 sont à la hauteur de son prix. C’est ce que nous allons voir.

Le design élégant du Xiaomi Mi G9

Le produit en lui-même semble plutôt réussi : son teint blanc glacé, ses belles finitions ou encore sa maniabilité donnent une impression de qualité. On regrette seulement l’absence d’un écran de contrôle. Nous n’avons ici que des crans pour gérer la puissance ! Mais pour ce prix, ne sommes-nous pas un peu trop regardants ?

Les performances intéressantes de l’aspirateur Xiaomi

Au niveau des performances, le G9 est équipé d’un moteur de 400 Watts et de 3 modes de puissance. Aussi, il est possible d’utiliser son aspirateur comme un balai ou encore comme une brosse à poussière pour passer n’importe où. Notons que sa brosse est très efficace avec jusqu’à 99,7 % de purification et une conception anti-enroulement — qui évite aux cheveux de s’emmêler dans l’aspirateur. Les performances sont donc sur le papier plus que satisfaisantes surtout avec un niveau sonore très faible lors de l’aspiration.

La double autonomie du Xiaomi Mi G9

L’autonomie du Xiaomi Mi G9 est là encore une bonne surprise. On aurait pu penser que la marque délaisse ce point au vu du prix. Il n’en est rien. Avec jusqu’à de 60 minutes, l’autonomie de la batterie est correcte. Mais là où elle se démarque, c’est par la possibilité de la remplacer rapidement. En effet, deux batteries sont fournies et pendant que l’une marche, l’autre peut être rechargée !

Le Xiaomi Mi G9 face à la concurrence

Qu’en est-il alors de ce produit comparé à ses concurrents ? Est-ce que le constructeur chinois a vraiment frappé un grand coup en proposant un aspirateur-balai unique à bas prix ?

Xiaomi Mi G9 vs Dreame V9P

Vendu à un prix similaire, le G9 semble se démarquer sur certains points. Le premier : l’autonomie. Avec ses deux batteries de 60 minutes, il surpasse le Dreame et son unique batterie qui ne tient même pas 1 heure. Un autre point est la brosse anti-enroulement du MI G9, une innovation que l’on ne retrouve pas sur le Dreame ! Finalement, le G9 est un Dreame V9 pro amélioré.

Le Dyson V10 est parfois considéré comme un classique de l’aspirateur-balai au meilleur rapport qualité prix. Alors comment se place le Xiaomi Mi G9 ? Déjà, le prix est largement à l’avantage du Xiaomi. La puissance et l’efficacité sont côté Dyson, mais pour plus de 200 € de différence, le G9 n’a pas à rougir. Enfin, avec une même autonomie, le G9 se démarque par son bac à poussière entièrement démontable. Cet élément était un reproche au Dyson qui possède un bac assez difficilement nettoyable.