Bon plan aspirateur balai : Dreame XR Premium, 160 € au lieu de 215 €, une remise de 25 %

Dreame est une marque qui s’impose en France ces dernières années. La technologie, l’efficacité et le prix sont trois arguments efficaces. Cette remise de 25 % sur le prix habituel chez AliExpress en est la preuve.

Dreame XR Premium, l’offre immanquable

Tout d’abord, bien que l’offre soit sur AliExpress, il s’agit d’un produit expédié depuis la France (et par la Poste). Pas de délai de plusieurs semaines mais une livraison dans quelques jours. Concernant le tarif, ce Dreame XR Premium passe de 215 €, son prix habituel sur AliExpress, à 160 €. La remise de 25 % est très intéressante. Seulement, il ne faut pas passer trop de temps à réfléchir. Le stock est limité à 100 exemplaires, et commence le 12 octobre à 9 h 00 du matin.

Le XR n’est jamais descendu à 160 € sur Amazon au cours de ces derniers mois

Dreame, les caractéristiques d’une grande marque

Il n’est pas nécessaire de faire semblant : Dreame reprend les technologies de Dyson pour vous les offrir à des tarifs largement moins chers. Tout commence avec un moteur aussi puissant que le moteur numérique Dyson, offrant un rythme de 100 000 tours/minute. Un dissipateur thermique vient seconder la batterie pour qu’elle puisse tenir aussi longtemps que possible avec cette débauche d’énergie. La batterie vous permettra d’effectuer toutes les tâches que vous voulez dans la maison. Elle tient 60 minutes en mode normal, 30 en mode efficience et 10 dans le mode turbo. Vous pouvez comparer ses données techniques à celles des meilleurs aspirateurs balais pour vous rendre compte de ses performances et de son prix.

Tout nouveau client AliExpress bénéficie d’une remise de 4 € à partir de 5 € d’achat au moment de son inscription. Une offre à cumuler avec l’exceptionnel prix de cet aspirateur Dreame XR Premium.

Le XR Premium de Dreame aspire même les acariens grâce à sa brosse et sa puissance d’aspiration

Dreame, vous rendre la vie un peu plus simple

Outre ses performances, le Dreame XR Premium est conçu pour vous aider dans le quotidien. Très léger avec ses 1,5 Kg, on apprécie aussi sa maniabilité grâce par exemple à des accessoires flexibles pour aller dans les endroits compliqués. Silencieux avec ses 67 db, puissant avec ses 22 Kpa, surprenant avec ses 99,99 % de poussière aspirée au premier passage, on est tout de suite séduit. Tapis, cheveux, poussières, poils, rien ne lui résiste grâce à son aspiration et sa brosse motorisée. Il vous surprendra en version balai ou en version aspirateur à main.