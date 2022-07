Les caméras de surveillance sont devenues un outil anti effraction essentiel grâce à leur efficacité, leur facilité de mise en place et leur fonctionnement intuitif. Si elles représentent généralement un budget conséquent, cette Arlo Essential Spotlight profite actuellement d’une promo qui la rend abordable.

Arlo est une marque de référence du marché des caméras de surveillance. Grâce à sa longue expérience, le fabricant a développé une gamme complète de caméras efficaces sur lesquelles on peut compter. Aujourd’hui, le modèle Arlo Essential Spotlight bénéficie d’une remise de 29 % pour faire baisser son tarif à 89 €, l’occasion de compléter ou de se lancer dans la mise en place d’un système de surveillance à moindres frais. On vous en dit plus à la fin de l’article !

PROFITEZ DU BON PLAN Arlo Essential Spotlight à -29% Voir la promo

La Arlo Essential Spotlight se distingue par sa facilité d’utilisation

En premier lieu, c’est l’installation qui se révèle être un véritable jeu d’enfant. En effet, ne nécessite aucun branchement physique grâce à sa connexion Wi-Fi et sa batterie capable d’assurer jusqu’à 6 mois d’autonomie ! Ainsi, il suffit de la fixer à un mur à l’aide des trois vis fournies et le tour est joué.

L’utilisation quotidienne de la caméra se fait aisément. Une fois connectée au Wifi de la maison, elle se contrôle grâce à l’application Arlo qui se révèle facile à prendre en main et possède une ergonomie intuitive. Une fois en fonctionnement, vous serez informé de tout mouvement inhabituel par le biais de notifications. Il vous sera également possible de consulter les images en direct de la caméra depuis l’application.

Où acheter la Arlo Essential Spotlight au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur Amazon -29% Voir l’offre Une caméra polyvalente et efficace Outre sa facilité d’utilisation, la Arlo Essential Spotlight brille par ses caractéristiques techniques. Dans les standards du marché, elle fournit une image détaillée d’une résolution de 1080p et dispose d’une vision nocturne en couleurs ou en noir et blanc grâce à un petit projecteur intégré. Côté audio, son micro bidirectionnel permet d’en savoir plus sur ce qu’il se passe à l’extérieur de votre maison. En cas de mouvement suspect ou de présence d’un intrus, vous pourrez déclencher le haut-parleur intégré ou encore l’alarme afin de les faire fuir. Avec toutes ces fonctionnalités, rien ne pourra vous échapper, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Les plus Image de qualité

Entièrement sans fil

Micro bi-directionnel

Vision nocturne en couleur Les moins Accès au cloud payant

La Arlo Essential Spotlight est affichée à 89,00€ au lieu de 124,50€ sur Amazon. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site et de commander cette caméra de surveillance. Attention, l’offre est limitée dans le temps alors pour en profiter, mieux vaut ne pas tarder !