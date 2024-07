Amazon casse le prix des AirPods (2ᵉ génération) pendant l’été

Les AirPods de 2ᵉ génération ont beau avoir quelques années, ils n’en demeurent pas moins de très bons écouteurs (et encore plus lorsqu’ils sont en promo).

Les produits Apple sont généralement chers, mais lorsqu'une réduction se présente : il faut s'en saisir et c'est précisément ce que propose Amazon en ce moment avec plus de 30% de réduction faisant chuter le prix des AirPods (2ᵉ génération) de 149€ à 99€ !

Une belle chute de 50€ qui vous permettra peut-être de profiter des très bons écouteurs Apple.

Actuellement disponible sur Amazon, les AirPods 2ᵉ génération sont proposés à 99,00€ au lieu de 149,00€. Cela représente une réduction de 33%, soit 50€ d’économies dans votre poche !

Apple AirPods 2ème génération : Faut-il craquer ?

Pour ceux qui cherchent des écouteurs sans fil performants et simples à utiliser, voici ce que les Apple AirPods 2ᵉ génération ont à offrir.

Performance

Ces AirPods sont équipés de la puce H1, qui permet une connexion rapide et stable avec les appareils Apple. La puce H1 améliore également l’efficacité énergétique, offrant jusqu’à 5 heures d’écoute avec une seule charge, et plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge.

La qualité sonore est claire et équilibrée, adaptée à une variété de genres musicaux et d’appels vocaux.

Contrôles et Utilisation

Les AirPods 2ᵉ génération offrent des contrôles tactiles simples : un double-tap sur les écouteurs permet de jouer/mettre en pause la musique, sauter des pistes ou activer Siri.

Les utilisateurs peuvent personnaliser ces contrôles via les paramètres de leur appareil Apple.

Design

Les AirPods 2ᵉ génération conservent le design iconique de la première version, avec une structure en plastique lisse et des tiges caractéristiques. Leur design léger (38,2 g) et leur ajustement universel les rendent confortables pour une utilisation prolongée.

Ils n’entrent pas profondément dans le conduit auditif, ce qui évite la sensation de « ventouse » que certains écouteurs peuvent provoquer.

Connectivité

Les AirPods 2 se connectent via Bluetooth 5.0, assurant une connexion stable et une faible latence, particulièrement utile pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Ils sont compatibles avec tous les appareils Apple et peuvent être utilisés avec des appareils Android, bien que certaines fonctionnalités comme l’activation de Siri ne soient pas disponibles sur Android.

Autonomie

Avec une autonomie de 5 heures sur une seule charge et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge, les AirPods 2ᵉ génération offrent une durée de fonctionnement suffisante pour une journée entière. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier peut fournir jusqu’à 3 heures d’écoute, ce qui est pratique pour les utilisateurs toujours en déplacement.

Marque Apple Appareils compatibles Téléphone cellulaire, Tablette, Smartwatch Batterie Jusqu’à 5 heures d’écoute avec une seule charge, plus de 24 heures avec le boîtier de charge Poids 4 grammes par écouteur (0.14 onces) Capteur de détection d’oreille Oui Puce H1

Les plus Bonne autonomie

Son clair

Connexion rapide Les moins Contrôle limité

En résumé, les Apple AirPods 2ᵉ génération sont une option solide pour ceux qui cherchent des écouteurs sans fil fiables et performants, particulièrement pour les utilisateurs d’appareils Apple. Actuellement en promotion à 99€, soit une réduction de 33%, c’est une excellente opportunité pour investir dans ces écouteurs populaires.