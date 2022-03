Bon plan Amazon Fire TV Stick, jusqu’à 40% de remise !

Amazon a démocratisé les passerelles multimédias avec son Fire TV Stick. Ce petit accessoire permet de transformer n’importe quelle télévision en TV connectée. Jusqu’à 40% de remise, ça joue aussi sur la démocratisation de ces appareils devenus indispensables pour le streaming vidéo et plus encore !

Fire TV Stick, une promotion à ne pas manquer

Le Fire TV Stick ressemble à une clé USB mais avec un embout de port HDMI. Il suffit de l’insérer dans la télévision, de la brancher au courant électrique avec le cordon USB et voilà votre téléviseur prêt à se connecter à Internet. Ce n’est pas plus compliqué que ça de se retrouver avec une télévision connectée et d’enfin accéder à des services comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo et autres supports de streaming. On aime aussi la télécommande qui peut s’utiliser à la voix grâce à Alexa.

Mais au-delà des séries TV, le stick TV permet d’installer un ensemble d’applications sur sa TV pour lui ouvrir de nouveaux horizons comme la musique, des jeux en ligne, des carrousels d’image, le visionnage de votre caméra de surveillance et bien plus encore. Et avec Alexa, vous contrôlerez aussi vos autres objets connectés.

4 modèles existent, et les 4 sont en promotion pour quelques jours, profitez-en !

En commandant avec votre compte Amazon, le stick arrivera déjà paramétré sur ce même compte pour un usage immédiat.

Fire TV Stick Lite, le modèle de base Proposé à 23€ au lieu de 30€, le Stick Lite est la version de base pour relier sa TV à Internet. Streaming avec Netflix, musique ou Youtube sont donc à votre portée pour un tout petit prix. Vous apprécierez l’aspect basique de la télécommande, qui ne sert qu’à contrôler le stick HDMI.

Fire TV Stick 4K, le modèle essentiel

Avec le Fire TV Stick 4K, on est exactement sur le modèle que devrait avoir toute télévision non connectée. Il permet donc de relier sa TV en Wifi pour accéder à tous les services de streaming. En y ajoutant un service de VPN (voir notre guide des meilleurs VPN), vous pouvez même consulter les catalogues étrangers pour encore plus de choix.

La force de ce modèle réside d’abord dans la prise en charge de la 4K pour une image plus belle sur un grand écran plat. Ensuite, la télécommande fonctionne non seulement avec le Fire Stick mais aussi votre téléviseur pour régler plus facilement le son ou mettre la TV en veille après votre séance de binge-watching.

Pour ce modèle, c’est 42% de remise en passant de 60€ à 35€.

Très simple d’utilisation

Gros catalogue d’application

Stick pré-paramétré sur votre compte Les moins Une télécommande peu ergonomique

Fire TV Stick 4K Max, pour voir les choses en encore plus grand

Le Fire TV Stick 4K Max est assez similaire à la version 4K standard. Son atout est de pouvoir prendre en charge le Wi-fi 6. Si votre box Internet est compatible, vous profiterez alors d’un débit plus rapide pour vous assurer une image plus fluide, en 4K HDR ou HDR+ selon les cas.

Le prix d’un débit encore plus puissant et d’une expérience plus intense ? 40€ au lieu de 65€.

Fire TV Cube, l’expérience ultime

Le Cube est le plus sophistiqué des Sticks TV proposés par Amazon. On y retrouve toutes les avancées précédentes comme la prise en charge des boutons de la TV, le streaming, le Wifi 6 mais en y ajoutant un contrôle total par la voix. Vous vous servez donc de votre Fire TV Cube comme de n’importe quel assistant vocal à l’image de la Google Home ou des produits Alexa d’Amazon.

Là encore une belle remise de 33% qui fait descendre le prix du Cube à 80€ au lieu de 120€.