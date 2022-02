Bon plan Airtags d’Apple, 30 % de remise pour ne plus jamais rien perdre

Les Airtags sont des balises qui permettent de retrouver l’objet qui lui est associé, le tout reposant sur l’incroyable réseau d’appareils Apple dans le monde. On vous propose aujourd’hui un bon plan pour profiter des AirTags Apple au meilleur prix.

AirTag avec 30% de remise, une promo très rare sur un produit Apple

Apple n’a pas pour habitude de baisser drastiquement le prix de ses offres. Au contraire, ses produits sont onéreux et assez constants dans la durée. Mais grâce à Ubaldi, vous pouvez aujourd’hui profiter de ces balises antivol avec 30 % de remise par rapport au prix officiel.

Le prix unitaire proposé par Apple est de 35€ la balise et de 120€ si on les achète par 4. Pour diminuer le prix, Ubaldi est aujourd’hui l’offre la plus intéressante. Tout d’abord, ce géant du e-commerce propose une remise qui place le lot de 4 Airtags à 100€. C’est déjà pour vous presque 15% de remise.

Pour profiter de 20€ de remise supplémentaire sur vos Airtags, il suffit de parrainer un filleul en lui faisant découvrir Ubaldi. À sa première commande, vous recevrez alors un bon de parrainage, ou d’accueil, d’une valeur de 20€. Vos Airtags vous reviennent donc avec cette offre pour un filleul à 80€. Profitez ici de l’offre de parrainage, valable sur le Airtag comme sur n’importe quel autre achat sur Ubaldi.

MEGA PROMOTION Airtags à -30% Acheter Les plus Localisation très précise

Design Apple

1 an de durée de vie de la pile

Paramétrage en quelque secondes Les moins Ne fonctionne pas avec Android

Accessoires officiels assez chers VOIR LE MEILLEUR PRIX SUR Ubaldi.com Acheter Cette promo des AirTags est-elle vraiment intéressante ? 80€ avec l’offre de parrainage Ubaldi, jamais les Airtags ne sont descendus si bas COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS

La technologie des Airtag d’Apple

L’AirTag est un tracker qui permet de retrouver le produit auquel vous avez fixé la balise comme votre sac à main, les clés de voiture, ou à peu près tout ce que vous êtes susceptible de perdre. Après un rapide paramétrage avec votre iPhone au déballage de l’AirTag, vous pourrez retrouver votre objet très facilement.

Cela fonctionne grâce à la multitude d’appareils Apple dans le monde. La balise émet un signal Bluetooth que les produits Apple vont capter et retransmettre via Apple jusqu’à votre smartphone. Tous les transferts de données sont parfaitement sécurisés, complètement anonymes et transparents pour les utilisateurs. Découvrez dès maintenant notre article sur la sécurité des Airtags.

Pour vous, grâce à l’application Localiser, vous pouvez suivre et retrouver la trace de votre Airtag. Avec l’utilisation d’un iPhone 11 (et suivants), vous pouvez profiter de toutes les technologies incluses dans le Airtag et obtenir une précision à quelques centimètres près lorsque vous recherchez votre balise. Tout simplement bluffant.