Grâce à cette promotion exclusive, profitez de l’un des tous meilleurs écouteurs Bluetooth du marché, les Airpods Pro.

Fort du succès de ses Airpods qui ont démocratisé les écouteurs Bluetooth il y a quelques années, Apple a élargi sa gamme en commercialisant les Airpods Pro. Ce modèle constitue une version améliorée des Airpods classiques en proposant un design revu et surtout l’apparition de la réduction active du bruit.

Alors que le prix de base des AirPods s’élève à 279€, les AirPods Pro sont en ce moment disponibles sur Ubaldi pour 209€. Mais ce n’est pas tout ! Meilleure-Innovation vous propose une offre de parrainage pour économiser 20€ supplémentaires pour une promotion totale de 31% ! On vous dit tout en fin d’article.

Les AirPods Pro prônent un confort à toute épreuve

Les AirPods Pro se différencient des Airpods classiques d’abord par leur forme. La tige servant d’antenne est ici plus courte et donc plus discrète. Côté confort, Apple a doté son modèle Pro d’embouts silicone interchangeables qui s’adaptent à votre canal auditif sans pour autant être intrusif comme les écouteurs intra-auriculaires. En résulte un maintien absolument impeccable en toute circonstance.

Côté résistance à l’eau, les écouteurs peuvent être utilisés sous la pluie sans crainte et résistent à la transpiration.

En terme d’ergonomie, les Airpods Pro innovent également en remplaçant la commande au toucher souvent décriée par un pincement plus adapté.

Les AirPods Pro et leur indissociable Magsafe qui offre rangement et autonomie supplémentaire

L’autonomie des AirPods Pro est annoncée à 4,5 heures d’écoute en continu et surtout 24 heures d’écoute totale grâce au Magsafe.

S'il ne s'agit pas là d'un casque de studio, la qualité audio de ces écouteurs est tout de même remarquable. Les Airpods Pro se distinguent par leur performance sur l'ensemble du spectre et proposent un son chaleureux, précis et équilibré. Les embouts silicone participent à la qualité du son en proposant une meilleure isolation des oreilles que les Airpods classiques. La performance de la réduction active du bruit est notamment due à l'efficacité de la puce H1

Les Airpods Pro se caractérisent principalement par la présence d'une réduction active du bruit. Cette fonctionnalité généralement réservée aux casques Bluetooth haut de gamme est particulièrement appréciée des habitués du train, de l'avion et autre transports en commun. Apple réussit donc un petit exploit en proposant une fonction de réduction de bruit convaincante accompagnée d'un mode "transparence" qui grâce aux micros intégrés vous donne à l'inverse l'impression de ne pas porter d'écouteur du tout. Les plus Réduction active du bruit réellement efficace

Intégration à l’écosystème Apple

Confort d’utilisation

Qualité du son convaincante Les moins Fonctions très limitées avec Android

Réglage du volume impossible sur les écouteurs

Une promotion totale de 31% à ne pas rater !

Grâce à leur qualité de son, de confort et leur réduction active du bruit efficace, les AirPods Pro sont font incontestablement partie des meilleurs écouteurs Apple du marché. Et si leur prix était parfois considéré comme trop élevé, cette promotion les rend plus accessible avec une remise totale de 86€. Mieux encore, Meilleure-Innovation vous propose une offre de parrainage qui vous permet d’économiser 20€ supplémentaires ce qui fait encore descendre le prix pour atteindre 193€. A ce prix, ces écouteurs deviennent réellement une affaire.

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple, rendez vous sur le site Ubaldi pour obtenir les AirPods Pro à 209€. Pour obtenir les 20€ supplémentaires, rendez-vous sur cette page afin de bénéficier de notre offre de parrainage !

