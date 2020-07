C’est une très bonne affaire qui est actuellement proposée pour ceux qui souhaitent acheter des AirPods 2 d’Apple. Ils sont en vente en promotion à seulement 119 euros.

Au moment d’acheter des AirPods, c’est souvent le prix qui fait douter beaucoup de nouveaux acheteurs. La qualité n’est jamais vraiment en question. Bonne nouvelle donc alors qu’Amazon a décidé de casser le prix sur les AirPods 2. Alors qu’ils sont normalement vendus à 179 euros, vous pouvez désormais les acheter chez différents commerçants en ligne à 139 euros et, grâce à notre offre de parrainage Ubaldi disponible ici, vous pouvez économiser 20 euros supplémentaires soit seulement 119 euros. Ubaldi est un marchand français de confiance avec plus de 100 000 avis Trustpilot supérieur à 4,5/5.

Une promotion Apple Airpods à ne pas manquer

Sortis en mars 2019, la seconde génération d’AirPods a rapidement conquis son public malgré un prix élevé. Un prix qui fait cependant du yo-yo comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous. En utilisant première l’offre de parrainage Ubaldi que nous vous proposons puis la promotion disponible chez différentes boutiques en ligne (voir ci-dessus), vous faîtes baisser le prix des AirPods 2 à seulement 119 euros soit la meilleure offre disponible jusqu’à maintenant. Attention toutefois, elle est limitée dans le temps !

Petit rappel sur les écouteurs AirPods 2

Pour rappel, ces écouteurs sans fil d’Apple, proposent l’activation et la connexion automatique, une configuration facile, l’accès à Siri et des fonctions comme le double touche et la recharge rapide dans le boîtier. Côté autonomie, vous bénéficiez d’un temps d’écoute et de conversation d’une journée, sans compter les recharges. Autant dire que des écouteurs d’aussi bonne qualité à un prix aussi réduit, c’est vraiment une très bonne affaire.