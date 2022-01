Bobby Kotick va partir d’Activision Blizzard… dans des conditions rêvées

Suite au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, il a été annoncé que Bobby Kotick, le patron controversé d’Activision Blizzard, resterait aux commandes jusqu’en 2023. Après ça, il partira très certainement. Et ce dans les meilleures conditions.

L’actualité choc d’hier dans le milieu du jeu vidéo a été l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. L’éditeur qui possède, pour ne citer qu’eux, les licences Call of Duty, Warcraft, Starcraft ou encore Diablo rejoint donc le giron de Xbox et va surtout être intégré au Xbox Game Pass. Un deal à 69 milliards de dollars record pour l’industrie du jeu vidéo, mais qui tend à confirmer que ce loisir est devenu le nouveau réseau social en vogue, prêt à dominer le futur Métavers.

Bobby Kotick est sur le départ d’Activision Blizzard

Qu’en est-il de Bobby Kotick ? N’oublions pas que l’actuel grand PDG d’Activision Blizzard est toujours au milieu de la tourmente. Activision Blizzard a été accusé d’être un environnement de prédateurs, où les harcèlements sont réguliers et les scandales multiples. Cela fait des mois que le développeur perd parmi ses plus grands visages publics, et qu’il est révélé source après source que Bobby Kotick pratiquait une politique de l’autruche face à tous ces problèmes. Avant même le rachat, les employés de l’entreprise ont lancé un mouvement de syndicalisation pour lutter contre ces pratiques, et les joueurs comme les développeurs ont appelé avec véhémence à la démission du PDG.

Suite à ce rachat, Microsoft a annoncé que Bobby Kotick continuerait à être le PDG d’Activision Blizzard. Mais une fois que l’acquisition sera validée, « le business Activision Blizzard sera dirigé par Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming« . Rien ne dit que Bobby Kotick s’effacera à ce moment précis, même si le Wall Street Journal rapporte que ce sera bel et bien le cas. Au contraire, les déclarations du PDG sortant vont plutôt dans l’idée de rester malgré tout dans le giron d’Activision Blizzard, l’homme mettant en avant le fait de se « rendre disponible » pour tout ce dont Microsoft aurait besoin, que ce soit pendant ou après cette période de transition.

Cependant, il est presque impossible à ce niveau de le garder en place après juin 2023, date ultime à laquelle l’absorption sera finalisée. Le mouvement de syndicalisation a déjà annoncé ne pas arrêter ses revendications pour autant, et la tête de Bobby Kotick est un élément fondamental de leurs plaidoiries. Si Microsoft veut s’éloigner des scandales qui ne font que grandir depuis 2021, il devra forcément faire le ménage. Mais si c’est bien le cas, Bobby Kotick partira quoi qu’il arrive la tête haute. Il ne sera plus le PDG au centre de terribles affaires, mais celui qui a réussi depuis sa prise de contrôle en 1991 à remonter la barre d’Activision jusqu’à ce que l’entreprise signe une revente historique. Il aura même probablement le droit à un sublime parachute doré pour s’assurer une retraite paisible.

Au moins, on peut espérer que sous l’égide de Microsoft, Activision Blizzard va retrouver la paix et profiter de ses nombreuses licences dormantes, plutôt qu’être une machine à produire des Call of Duty à la pelle.