C’est un contrat historique de 100 millions d’euros qui vient d’être signé par le BMW Group pour son approvisionnement en cobalt destiné aux batteries électriques.

Les batteries pour les véhicules électriques vont représenter un marché de plus en plus important au cours des prochaines années et les premiers arrivés risquent souvent d’empocher le pactole. C’est dans ce cadre que BMW Group a pris un engagement majeur avec Managem pour un approvisionnement en cobalt indispensable aux batteries.

Le cobalt, un enjeu de taille pour BMW et les batteries électriques

Le contrat signé entre BMW et Managem Group, une entreprise marocaine, couvre la période allant de 2020 à 2025. L’intérêt pour l’entreprise allemande est notamment de pouvoir gagner une nouvelle source d’approvisionnement en cobalt, une ressource essentielle pour les batteries des véhicules électriques, dont les voitures et les scooters. Coïncidence ou pas, le BMW Group a notamment présenté récemment un nouveau modèle de scooter électrique qui possède un potentiel évident.

Seulement une partie des besoins en cobalt

Cette commande de BMW ne suffira bien sûr pas à couvrir tous les besoins en cobalt de l’entreprise. Selon les estimations, on parle là d’un cinquième du total qui est nécessaire pour la cinquième génération de batteries électriques.

Le second accord entre les deux entreprises

En janvier 2019, un autre accord avait déjà été signé entre les deux entreprises. Il s’agissait alors d’un protocole d’accord sur l’achat direct de cobalt dans le pays. Une décision qui permettait notamment à BMW de ne pas prendre de risques légaux. En effet, des sanctions ont été mises en place pour les constructeurs qui utilisent du cobalt venant de mines où travaillent des enfants.

L’Australie, un autre marché porteur pour BMW Group

Le reste de la production de cobalt nécessaire à BMW Group viendra notamment d’Australie, un pays qui est très bien placé dans ce domaine. Pour le groupe industriel, les besoins devraient continuer à croître, alors que le nombre de modèles est amené à connaître une forte augmentation.

25 modèles électriques BMW d’ici 2023

« D’ici 2023, nous visons à avoir 25 modèles électriques dans notre gamme, dont plus de la moitié entièrement électrique. Notre besoin de matières premières augmentera en conséquence. Pour le cobalt, nous prévoyons que nos besoins tripleront à peu près d’ici 2025 », détaille ainsi le groupe dans un communiqué.

Vers une pénurie de cobalt ?

L’an dernier, Tesla avait tiré la sonnette d’alarme sur une éventuelle pénurie de cobalt. Si la ressource est bien rare et stratégique, les progrès en R&D permettent aussi de limiter les quantités nécessaires par batterie. C’est le Congo qui produit le plus de ce minerai à l’heure actuelle.