Blyynd, la seule appli où le sexto est permis !

Sélectionnée et présentée dans le cadre du CES de 2023 à Las Vegas, Blyynd est une application mobile qui permet, en deux temps trois mouvements, de trouver un amour en ligne ; ou plutôt un partenaire sexuel virtuel avec qui vous pourrez échanger des messages érotiques à distance. Elle a été mise au point tout au long de l’année 2022 par Tanguy Fallard et Cyrille Heimburger, rejoints par la suite par Guillaume Colas, tous trois Strasbourgeois.

Blyynd, la première application mobile dédiée au sexting

C’est une réalité : plus de trois femmes sur quatre admettent s’être faites plaisir de manière solitaire au moins une fois dans l’année tandis qu’un homme sur deux affirme se masturber quotidiennement. Forts de ce constat et de la grande popularité des échanges érotiques virtuels, ces trois entrepreneurs ont décidé d’aider les moins téméraires à franchir le pas du sexting.

De gauche à droite, Guillaume Colas, Tanguy Fallard et Cyrille Heimburger.

Décupler son plaisir grâce aux échanges érotiques virtuels

Imaginez-vous dans votre salon, dans les transports en commun, ou bien sur la plage. Tout à coup, une notification vous sort de vos pensées. Un homme ou une femme que vous ne connaissez pas vient de vous envoyer un message coquin. Porté par votre désir ardant de braver l’inconnu, vous décidez de lui soumettre à votre tour un message coquin. De là, débute une conversation très sensuelle entre vous deux qui pourra déboucher, qui sait, sur quelque chose de plus concret… C’est ce que cherche à vous proposer Blyynd.

Comme ils l’indiquent, leur application « privilégie la connexion émotionnelle et les conversations stimulantes, tout en veillant à la compatibilité sexuelle ». Blyynd propose des interactions 100 % virtuelles où la discussion prime. Du moins, pour l’instant. En effet, s’il est possible à l’heure actuelle d’envoyer des photos et des vidéos pour renforcer le côté érotique et sensuel de l’échange, d’autres fonctionnalités pourraient bien voir le jour…

De l’expérience visuelle à l’expérience physique, il n’y a qu’un pas

À terme, les créateurs de l’application de sexting offriront la possibilité à leurs utilisateurs de réaliser des appels audio afin d’entendre la voix de votre partenaire érotique. Plus loin encore, les appels vidéos seront également inclus pour satisfaire les yeux des plus coquins. Enfin, une fonctionnalité permettra de connecter ses sextoys à son smartphone afin de coupler l’expérience virtuelle avec une expérience physique, et être dans l’immersion la plus totale. Sur le long temps, nos adeptes du message érotique souhaiteraient même s’immiscer dans le métavers.

Allez, ne perdons pas plus de temps, nous savons que si vous êtes là, c’est pour savoir comment faire pour avoir accès à Blyynd et sexter en toute tranquillité. Pour y accéder, c’est très simple. Avant de partir sur un petit plaisir solitaire, munissez-vous de votre smartphone et rendez-vous sur l’App Store ou le Play Store. L’application est disponible gratuitement, il vous suffit de la télécharger.

L’interface vous invite ensuite à vous connecter à l’aide d’un compte Google. L’application vous guide pour créer votre profil totalement anonyme et vous sélectionnez vos préférences sexuelles. Suite à cela, vous arrivez sur une page où est référencé le profil de toutes les personnes susceptibles de vous intéresser. À l’instar de Tinder, il est possible de cliquer sur un cœur situé à côté du profil pour signifier votre intérêt. En cas d’intérêt mutuel, l’échange érotique peut débuter de manière sécurisée.

À gauche, une conversation sur Blyynd, à droite, le flux des personnes avec qu’il est possible d’interagir en cas d’intérêt mutuel.

Sécurité et chiffrement des données, le point G de Blyynd

Afin que les utilisateurs puissent satisfaire tous leurs désirs et atteindre le septième ciel, les développeurs de Blyynd ont mis un point d’honneur sur la sécurité. L’application garantit l’anonymat grâce à la protection des données de l’utilisateur et à leur confidentialité. Les conversations sont chiffrées, les profils sont vérifiés à l’aide de selfie, il n’est pas possible de faire de capture d’écran sur l’ensemble de l’application, et les différents médias envoyés dans les conversations sont scrutés à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle.

À noter que les fondateurs assurent qu’ils ne conservent aucune copie des conversations dans les serveurs permettant de faire fonctionner Blyynd. Cela veut dire que si vous perdez ou cassez votre smartphone, vous perdez toutes vos conversations, donc gare à vous et à votre téléphone. Pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de photographies ou de vidéos, il est même possible de bloquer leur réception. L’objectif est de proposer une expérience immersive et d’éviter tout ce qui est pédopornographie, messages à caractère diffamatoire, revenge porn, etc.

Alors, n’attendez plus. Si vous souhaitez assouvir vos fantasmes érotiques les plus fous en toute sécurité, c’est sur Blyynd qu’il faut se rendre !