Rendez-vous incontournable des acteurs du monde de la Tech, le CES 2023 s’apprête à ouvrir ses portes du 5 au 8 janvier 2023. La société Bluetti nous gâte en avance et donne des infos sur ses nouveautés, dont la EP900+B500, un système de batterie à la puissance remarquable pour un usage domestique.

Le stockage de l’électricité se dessine déjà comme l’un des enjeux majeurs des dix prochaines années. Les batteries autonomes destinées à un usage domestique se multiplient notamment pour les maisons connectées, on pense à Ecoflow, Jackery ou même Tesla qui proposent des solutions performantes et faciles d’utilisations. Bluetti fait partie des leaders de ce marché relativement nouveau et offre de nombreuses solutions adaptées à différents usages. À l’occasion du CES 2023, le fabricant présente ses nouveautés. Explications.

EP900+B500, une capacité record de 79kWh !

L’onduleur EP900 de 9 kW fonctionne avec des batteries B500 de 9 kWh. Cette installation peut être équipée de 1 à 16 batteries pour une capacité totale de 79 kWh. Cela correspond à 3 mois de fonctionnement d’un réfrigérateur/congélateur !

Ce système peut être rechargé par des panneaux solaires et dispose d’une gestion optimisée des appels de courant. Grâce à la très grande puissance de l’onduleur, il peut être raccordé à votre installation électrique domestique, et pourra réalimenter votre maison seulement 10 millisecondes après une coupure de courant.

Bien qu’imposante, la Bluetti EP900 a l’avantage de ne nécessiter aucun travaux préalables à la pose

AC500+B300S, une puissante alternative pour les baroudeurs

L’onduleur portable AC500 et ses 5 kW de puissance peut être associé avec une à 6 batteries additionnelles B300S pour un stockage allant de 3 kWh à 18 kWh. Cette solution modulaire permet de faire évoluer votre installation avec vos besoins, tant pour votre camping-car que votre maison.

LiFePo4, le véritable point fort de la gamme Bluetti ?

Si les batteries de secours gagnent en popularité grâce à leur polyvalence et leur facilité d’utilisation, elles ont un point faible majeur : leur durée de vie. Si nous avons encore peu de recul à ce sujet, il semblerait que certains modèles perdent jusqu’à 20% de leur capacité après moins de 1000 cycles d’utilisation.

De son côté, Bluetti a décidé de miser sur la technologie LiFePo4, un type de batterie mis au point en 1996. Cette technologie comporte de nombreux avantages comme une stabilité thermique accrue, une intensité nominale plus élevée et surtout de plus longs cycles de vie. Ainsi, le modèle EP500 Pro par exemple dispose toujours de 90% de sa capacité totale après 3500 cycles. Un chiffre encourageant.

Avec ses roulettes et sa grande capacité, la batterie EP500 Pro constitue une alimentation de secours idéale dans une maison