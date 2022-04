Si une notification apparaît quand quelque vous ajoute, aucune ne vient lorsqu’un contact décide de vous bloquer. Voilà qui est étrange, cette agréable personne qui semblait apprécier vos blagues ne répond plus immédiatement à vos messages ! Un tantinet paranoïaque vous imaginez tout de suite le pire…elle m’a bloqué sur WhatsApp ! Voyons ensemble les 5 éléments à regarder pour valider ou non cette hypothèse.

Bloqué sur WhatsApp : la dernière heure de connexion

En temps normal, la banderole en haut de l’écran de chat possède la mention « vu aujourd’hui à 15 h 40 ». Si cette information n’apparaît pas, cela peu constituer un premier indice positif à la question qui nous intéresse. Néanmoins, notez que cet élément fait partie des choses qu’un utilisateur de WhatsApp peut masquer. Ne préparez pas tout de suite votre message mêlant reproches et incompréhension pour l’envoyer à ce même contact sur un autre chat instantanée.

Dans la même logique, l’actualité et le statut du profil peuvent servir d’indicateurs s’ils manquent à l’appel. Cependant, eux aussi peuvent se masquer dans les paramètres. Par défaut, le statut affiché est « Salut ! J’utilise WhatsApp ».

Bloqué sur WhatsApp : pas d’actualisation de la photo de profil

Cela dépend des utilisateurs, mais certains la changent régulièrement, au gré de leurs envies et humeurs. Si votre contact a cette habitude et que sa photo de profil n’a pourtant pas changé depuis un moment ou qu’elle que l’avatar de base l’a remplacé c’est peut-être un signe… À moins que ce dernier se soit pris d’affection pour sa photo actuelle et souhaite simplement la garder. Prudence encore une fois, pas de conclusions hâtives !

Bloqué sur WhatsApp : la réception des messages

Voilà un signe un peu plus parlant. D’ordinaire, lorsque vous envoyez un message avec ce chat instantané, celui-ci arbore deux coches. Le premier indique que le message a bien été transmis aux serveurs de WhatsApp et le second atteste de la bonne réception du destinataire. Si ce duo passe du gris au bleu, votre message a été lu. La visibilité de cette troisième étape peut d’ailleurs se désactiver dans les réglages. Ainsi, une seule coche sur vos messages signifie que le téléphone de votre contact est éteint, hors connexion ou que ce dernier vous a bloqué. Dans le cas où plusieurs messages n’affichent qu’une coche depuis un certain temps, la troisième option semble s’imposer comme la bonne. Peut-être que ce rendez-vous galant ne s’est pas si bien passé que ça…

Bloqué sur WhatsApp : impossible de faire un appel vocal avec un contact

Voilà un signal plus parlant que les précédents pour trouver réponse à notre question. Rendez-vous dans l’onglet des appels pour le constater. Si lorsque vous essayez de joindre ce fameux contact la tonalité ne dure qu’un bref moment avant que l’appel se coupe, c’est mauvais signe. Cela dit, son smartphone peut être hors tension ou hors connexion. Repassez des appels à des heures et des jours différents pour en avoir le cœur net. Même constat ? À moins que votre contact ait pris la décision de vivre en ermite, la conclusion semble malheureusement limpide.

Bloqué sur WhatsApp : impossible d’ajouter ce contact à un groupe

Passons au test final, au signe le plus parlant ! Créer un groupe et essayer d’y ajouter la personne responsable de votre enquête. Si l’application vous affiche le message d’erreur « Impossible d’ajouter… », il y a peu d’hésitations possibles quant à la nature de la réponse que vous cherchez. Surtout dans le cas où tous les autres tests penchent eux aussi sur cette conclusion. Hélas, il semble qu’on vous ait bloqué. Pour connaître la raison de ce forfait, on ne peut malheureusement pas vous aider. On vous laisse le flambeau pour mener à bien cette nouvelle quête.