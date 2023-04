Tesla : 5 blagues cachées par Elon Musk dans ses voitures électriques

Saviez-vous que ce diable d’Elon Musk avait introduit dans ses voitures Tesla un grand nombre de fonctions cachées ? À l’instar d’Android, le système d’exploitation des Tesla regorge de petits happenings, clins d’œil ou fonctionnalités rigolotes. On vous livre les plus étonnants et les plus marrants (attention, la moyenne d’âge des blagues de Elon Musk frise parfois les 5 ans).

Elon Musk cache souvent des blagues ou des « easter eggs » dans ses créations. Que cela soit dans la signification du logo Tesla ou directement dans ses voitures, rien ne saurait empêcher le milliardaire d’exposer son humour. La liste que nous vous proposons n’est pas exhaustive et tend à évoluer au fil du temps. En effet, le software de Testa est constamment mis à jour. De nouveaux clins d’oeil s’y glissent à chaque fois tandis que d’autres disparaissent.

La recharge « arc-en-ciel » pour éviter de broyer du noir

On commence par un Easter Egg particulier qui concerne le port de charge de votre Tesla. En appuyant dix fois sur le bouton de la poignée du chargeur, tout le tour de la prise s’illuminera aux couleurs de l’arc-en-ciel. De quoi faire passer le temps et s’émerveiller devant cette fonction, certes inutile, mais qui rappelle que la marque a du dépensé des millions d’euros pour la mettre en place.

Un « retour vers le futur » de la voiture la plus avant-gardiste

Cet Easter Egg est assez complexe à trouver. En effet, il se débloque uniquement sur l’application Tesla lorsque vous la rechargez et que son autonomie atteint 194 km (121 miles). À partir de ce moment précis, l’application se transforme et vous pourrez trouver de nombreuses références au film « Retour vers le futur ». Par exemple :

Le nom de la Tesla devient « OUTATIME » (en référence à la plaque d’immatriculation de la DeLorean.

On vous demande si vous avez bien chargé votre voiture en Plutonium (l’énergie nécessaire pour voyager dans le temps).

L’autonomie passe de 121 miles à 1,21 gigawatt (référence à la puissance nécessaire pour faire fonctionner le convecteur temporel).

Le mode Mario Kart, sans banane ni tortue rouge !

Dans la catégorie « jeux vidéos de voiture », je choisis Mario Kart. La Tesla possède une fonction cachée permettant de transformer l’animation de route sur votre tableau de bord en « route arc-en-ciel », la course la plus dure du jeu vidéo de Nintendo.

En plus de ce nouvel affichage, la musique (Don’t Fear) The Reaper de Blue Öyster Cult s’enclenche automatiquement.

Une voiture version « sous-marin de James Bond »

Ce qui est intéressant avec ces fonctions cachées, c’est qu’on peut se faire une idée de ce qu’Elon Musk aime. Ici, on fait référence à un film de 1977 : « l’espion qui m’aimait« . Il met en scène la « lotus esprit », voiture sous-marin emblématique de James Bond dont Musk est fan ! Il parait que le patron de Tesla a même racheté pour plus d’un million de dollars la voiture à hélice utilisée pendant le tournage du film.

L’obsession pour ce véhicule se retrouve jusqu’au tableau de bord des Teslas S et X. En appuyant longtemps sur l’icône « T » d’écran de bord puis en entrant le code « 007 », l’image des suspensions de votre voiture sont replacées par la version sous-marine de la « Lotus Esprit ».

Les coussins péteurs, la blague de trop

Dernier Easter Egg de cet article et pas des moindres. Il montre le niveau, ras les pâquerettes d’Elon Musk en matière d’humour ! Décrit dans l’un de ses tweets comme « Toilet Humor », le patron de Tesla a introduit dans l’ensemble des modèles Tesla la possibilité d’ajouter des bruits de flatulence sur tous les sièges de la voiture. Une blague de mauvais goût ? On vous laisse juger !

Si vous voulez en savoir plus sur cette blague « pipi-caca », sachez qu’il y a la possibilité de choisir entre 5 bruits de pets différents activables sur le tableau de bord ou via ses clignotants…