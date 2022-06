Black Shark espère bien rester en lice dans la course aux performances sur les smartphones. Né de l’union entre des composants puissants et un prix agressif, le Black Shark 5 Pro lui sert de nouvel étalon. Serait-ce un pur-sang ?

Depuis 2018, cette sous-marque de Xiaomi commercialise des smartphones gaming à des tarifs plutôt bas pour ce qu’ils proposent. Concrètement, les versions Pro des téléphones Black Shark intègrent le SoC le plus puissant au moment de leurs sorties dans un ensemble taillé pour le jeu que ce soit au niveau du design comme de l’interface. Cette année, c’est le Snapdragon 8 Gen 1 qui se retrouve sur le trône des performances. Hors de question de finir dépasser pour Black Shark, nouvelle puce rime avec nouveau modèle. Imaginez faire votre rentrée au collège sans la dernière paire de Nike au pieds, impensable !

On aime… Rapport puissance/prix très intéressant

Des performances quasi imbattables

Gâchettes intégrées

Assistant de jeu complet On aime moins… Personnalisation de l’OS limitée et peu ergonomique

Chauffe beaucoup en jeu ou en multitâche

Photo en retrait pour un modèle à plus de 750€

Fiche technique du Black Shark 5 Pro

Dimensions : 163,8 x 76,25 x 9,5 mm

163,8 x 76,25 x 9,5 mm Poids : 220 grammes

220 grammes Version OS : Android 12

Android 12 Interface constructeur : JoyUI 13

JoyUI 13 Taille d’écran : 6,67 pouces

6,67 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Densité de pixels : ~395 ppi

~395 ppi Affichage : AMOLED 120 Hz

AMOLED 120 Hz Soc : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mémoire vive : 8/12/16 Go

8/12/16 Go Mémoire interne : 128/1256Go

128/1256Go Batterie : 4650 mAh

4650 mAh Enregistrement vidéo : 4K 60fps Capteur photo principal : 108 Mpx

108 Mpx Ultra grand-angle : 13 Mpx

13 Mpx Telephoto : 5 Mpx

5 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

16 Mpx 5G : oui

oui NFC : oui

oui Wi-Fi : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth : 5.2

5.2 Capteur d’empreintes : sous l’écran

sous l’écran Reconnaissance faciale : oui

oui Ports : USB Type-C

USB Type-C Couleurs : Stellar Black, Nebula White

Stellar Black, Nebula White Prix : 761/861€

Unboxing du Black Shark 5 Pro

Le moment le plus passionnant du test à n’en point douter. Lorsqu’on ouvre la boîte, on trouve une pochette en carton qui contient un manuel, une coque en silicone et une panoplie de stickers. Ça tombe bien, on rêvait d’embellir nos autres appareils avec des autocollants d’aussi bons goûts. Notez que la coque reprend les motifs au dos du téléphone. En dessous de ce dernier, on déterre l’imposant chargeur de 120W et le câble USB A vers USB-C qui va avec.

Le design du Black Shark 5 Pro

Comme tous les autres modèles de la marque, ce smartphone arbore une esthétique très gaming. Peu subtil, cette dernière classe directement le téléphone dans cette catégorie ce qui ne le rend vraiment pas passe-partout. On apprécie néanmoins l’élan de sobriété que la firme effectue par rapport aux Black Shark 3 Pro et 4 Pro. Pas de design pseudofuturiste ou de X immense dans le dos du téléphone cette fois. À la place, celui-ci arbore des formes de circuits imprimés et le logo de la marque. Le module photo prend aussi une apparence plus conventionnelle en rectangle dans le coin supérieur gauche. Sa première couche épouse les contours de l’un des circuits imprimés. Quant à la seconde, elle recouvre les trois capteurs dorsaux et donne un effet de relief plutôt joli. À droite du module, une LED se cache dans un segment de circuits et s’illumine en même temps que l’écran.

L’emplacement des boutons pour le volume est placé trop haut sur le flanc gauche selon nous. L’index peine à atteindre la partie pour l’augmenter.

De l’autre côté, la caméra frontale prend place dans un poinçon au milieu de la partie supérieure de l’écran. Notez que le capteur d’empreinte ne se trouve pas sous ce dernier, mais sur le bouton d’alimentation du téléphone. Cela permet de le déverrouiller encore plus facilement, mais vous complique la vie si vous souhaitez afficher l’écran de verrouillage. Toujours sur la tranche droite, on retrouve les fameuses gâchettes présentes depuis le Black Shark 3 Pro dans cette gamme. Grâce aux deux boutons qui les jouxtent, vous pouvez les sortir et les rétracter en fonction de votre utilisation. La manœuvre laisse une petite satisfaction qui, comme nous, vous poussera peut-être à la répéter pour le plaisir. Si jamais vous oubliez de les ranger après une partie, le Black Shark 5 Pro a l’aimable attention de vous le signaler.

L’écran du Black Shark 5 Pro

Si sa taille reste plutôt habituelle pour un téléphone haut de gamme, on peut s’étonner de son taux de rafraîchissement plus élevé que la normale. Pour être honnête, la différence entre le 120 Hz et le 144 Hz se perçoit difficilement lorsqu’on fait défiler les menus ou qu’on utilise les applications. Néanmoins, vaux mieux trop que pas assez. En jeu, il peut en effet monter jusqu’à 144 Hz, mais encore faut-il que le jeu puisse suivre. Ce n’est pas le cas de tous ! Question luminosité, ce smartphone peut atteindre les 1300 nits. Traduction, sous le soleil on voit bien l’écran.

Quelques réglages

Dans les paramètres du téléphone, vous avez le choix entre 4 modes :

Intelligent : la fréquence s’ajuste automatiquement en fonction de l’usage

: la fréquence s’ajuste automatiquement en fonction de l’usage Naturel : le taux de rafraîchissement peut aller jusqu’à 144 Hz

: le taux de rafraîchissement peut aller jusqu’à 144 Hz Fluide : limite à 90 Hz pour assurer un équilibre entre fluidité et autonomie

: limite à 90 Hz pour assurer un équilibre entre fluidité et autonomie Standard : limite le taux de rafraîchissement à 60 Hz pour préserver la batterie

En outre, l’utilisateur peut régler la température des couleurs affichées assez précisément grâce à une palette et choisir entre un schéma de couleur Saturé, Naturel ou Standard. Pour reposer vos yeux il faut choisir le dernier par exemple

Avec le même SoC et la même gamme de prix, le Realme GT 2 Pro propose un écran 2K. On se prend à rêver d’en avoir un sur le Black Shark 5 Pro. Pas encore ! Pour le moment, le FHD+ reste la norme en dessous de 1000€ de budget.

L’OS du Black Shark 5 Pro

La bête fonctionne sur Android 12 avec la surcouche JoyUI 13 qui se base sur la surcouche MIUI 12 de Xiaomi. Voilà du changement pour nous qui sommes plutôt habitués au RealmeUI 3.0. Cette transition va demander un léger temps d’adaptation pour ceux qui ne connaissent par l’interface Xiaomi. La première chose qu’on remarque, c’est le manque de cohérence entre certaines fenêtres de l’OS. D’un côté on a un écran d’accueil et un menu d’application typiques d’Android avec des icônes carrées. De l’autre, les réglages rapides affichent des icônes rondes et semblent très inspirés par iOS 15. Certaines parties des paramètres nous laissent la même impression.

Le menu des applications affiche par défaut 6 catégories dans lesquelles celles-ci sont triées pour que l’utilisateur trouve facilement ce qu’il cherche. Il peut d’ailleurs en créer d’autres si ça lui chante. On apprécie cet ajout qui complète le classement par dossier sur l’écran d’accueil. Niveau personnalisation, vous pouvez notamment modifier la taille de la police ainsi que des icônes ou choisir ce que l’affichage Always-on montre. Pour les deux premières, nous trouvons gênant de devoir passer par plusieurs menus avant d’y accéder. Cela rend la tâche fastidieuse. En outre, impossible de changer la forme des icônes ou la police du texte. La LED au dos du Black Shark 5 Pro peut bien sûr prendre la couleur de votre choix, se mettre à clignoter ou tout simplement rester inactive.

Options de personnalisation de JoyUI 13

C’est un peu trop poussée pour une blague…

Cette surcouche intègre une fonctionnalité que l’on va qualifier d’originale pour rester poli. Il s’agit de « Shark Chan », une sorte de personnification du smartphone qui prend la forme d’une jeune fille âgée de 18 ans tout droit sortie d’une série d’animation japonaise. Celle-ci peut apparaître sur votre écran d’accueil, vous parlez lorsque vous appuyez dessus ou même remplacer votre sonnerie d’alarme. Le détail qui tue, elle vous appelle commandant… Ça intéressera peut-être certains, mais sans façon pour nous.

Les performances du Black Shark 5 Pro

Commençons par les chiffres histoire de s’en débarrasser. Précisons que pour ce test, nous avons la version dotée de 12 Go de RAM LPDDR5. Après un premier passage à Antutu gâché par un pic de chaleur inopiné, nous avons eu le score que l’on attend pour un Snapdragon 8 Gen 1. Le smartphone obtient donc 1 025707 points sur ce benchmark. Hélas, cela ne lui donne que la deuxième place du podium. En effet, la première est toujours occupée par le Nubia Red Magic 7 et ses 1 042141 points ! Il s’agit du concurrent direct du Black Shark 5 Pro et il le dépasse aussi de peu sur Geekbench et 3DMark Wildlife. Au diable la première place, retenez que ce smartphone se trouve tout en haut du panier en matière de performances. Pour lui tenir tête pas de secret, il faut un Snapdragon 8 Gen 1.

Des options en jeu très nombreuses

Outre ce que nous avons déjà dit dessus, JoyUI 13 intègre un assistant de jeu riche en réglages et en fonctions. En premier lieu, le game manager « Shark Space » sert d’espace pour lancer les différents jeux installés et connecter les accessoires de la marque. Vous pouvez également y activer le mode « Plongée profonde » qui empêcher une déconnexion du réseau cellulaire lorsque vous recevez un appel. Une fois en jeu, glisser votre doigt du coin supérieur droit vers le centre affiche une interface par-dessus le jeu. Elle vous donne accès à pléthore de fonctions pour personnaliser votre expérience :

Indication du framerate , du niveau de batterie

, du niveau de Blocage/déblocage des notifications et des appels

et des Création de macro-commandes

Capture vidéo

Ajout d’une réticule au centre de l’écran

Parmi les accessoires vendus par Black Shark, on peut trouver un ventilateur externe, des manettes qui se clipsent aux extrémités du téléphone ainsi que des écouteurs Bluetooth TWS avec une latence basse.

En outre, vous pouvez déterminer des paramètres spécifiques à chaque jeu. Citons entre autres l’onglet performances qui vous laisse choisir entre un mode économie d’énergie, un intermédiaire et le « mode ludique » qui libère toute la puissance disponible. Vous pouvez également modifier la fréquence d’affichage, personnaliser le rendu des couleurs ou ajuster la sensibilité du tactile. Enfin, il est évidemment possible d’attribuer une commande à chacune des gâchettes, mais pas seulement. Le fait d’incliner le téléphone dans une direction peut aussi effectuer une action et ainsi libérer vos doigts. Difficile de faire plus complet !

Place au jeu

S’extasier sur les options disponibles ça va bien 5 minutes ! Que ce soit sur PUBG ou Call of Duty Mobile, on constate sans surprise que le Black Shark 5 Pro ne rencontre aucune difficulté dessus. Il assure les 144 fps constants sans broncher avec des paramètres graphiques gourmands. En revanche, le Black Shark Pro 5 souffre d’un problème de taille dès les premières minutes de jeu. Le téléphone chauffe beaucoup et de façon systématique. Pas au point de brûler bien sûr, mais au point d’être désagréable. La coque devient indispensable pour réduire cette sensation pénible sur les mains. À titre de comparaison, le Realme GT Neo 3T que nous avons testé récemment n’a connu qu’une chauffe légère pendant nos parties de PUBG Mobile à 60fps. Pourtant, sa fiche technique demeure bien plus modeste ! Parlons franchement, c’est un véritable point noir pour un smartphone gaming. Remarquez, vous ne risquez pas d’avoir les doigts engourdis si vous jouez dans le froid.

Et la batterie

Pour le tarif, on s’attendait à mieux très honnêtement. Le Black Shark 5 Pro survit à une journée du quotidien sans soucis, mais son pourcentage d’autonomie restante descend un peu trop vite à notre goût lorsqu’on s’en sert pour une utilisation gaming. Dans ce cas de figure, le Black Shark 5 Pro va envoyer la première notification de batterie faible au bout d’une douzaine d’heures. Heureusement, la charge rapide 120W compense cela. La marque promet même une recharge complète en 15 minutes et pas une de plus. Pour le moment, nous n’avons chronométré qu’une charge de 50%, mais nous mettrons à jour ce test avec les résultats pour le 0 à 100 dès que possible. Nous sommes sceptiques là-dessus. Cette charge 120W a redonné 50% à la batterie en un peu moins de 15 minutes. La promesse semble compromise…

Les photos du Black Shark 5 Pro

Ce n’est pas la partie où l’on s’attend à des résultats d’exception. Le capteur grand-angle du module dorsal offre un bon niveau de détail et un rendu plutôt naturel. Même observation pour la caméra frontale. Quant à l’ultra grand-angle, il prend évidemment des clichés moins détaillés, mais ne souffre pas de déformation et de pertes de piqué trop prononcées sur les bords. On constate simplement une colorimétrie un peu plus froide. On relève aussi la présence d’un capteur de 5 Mpx qui fait à la fois Téléobjectif et Macro. Il permet donc de faire des clichés avec un zoom x2 et d’en prendre d’autres de très près. Compte tenu du prix, on pourrait s’attendre à mieux mais on se doute qu’il faut bien faire des économies quelque part. Des rumeurs Pour la vidéo, le Black Shark 5 Pro peut aller jusqu’en 4K 60 fps avec une stabilisation d’image électronique. D’ailleurs, il intègre une fonction « Zoom audio » qui améliore la captation de voix du sujet mis au point pendant une capture vidéo.

Capteur grand-angle du Black Shark 5 Pro

Capteur ultra grand-angle du Black Shark 5 Pro

Pour bénéficier d’un module photo perfectionné, tournez-vous vers les smartphones Xiaomi. Des rumeurs parlent notamment d’un bloc photo très haut de gamme pour Xiaomi Mi 12 Ultra attendu cet été.

Faut-il acheter le Black Shark 5 Pro ?

Si vous n’êtes pas un joueur régulier sur smartphone ou que vous êtes exigeants sur la photo, passez votre chemin. Le design très typé gaming devrait vous éloigner naturellement. Vous n’avez pas besoin d’autant de puissance. Un modèle plus polyvalent équipé d’un SoC plus modeste comme le Snapdragon 888 ou le 870 fera très bien l’affaire. Il vaut mieux choisir un smartphone qui alloue plus de budgets au module photo et à la batterie. Si vous jouez en revanche, l’assistant de jeu intégré nativement et les gâchettes apportent un vrai plus. Toutefois, gardez en tête que le Black Shark 5 Pro chauffe beaucoup avant de l’acheter. À vous de voir si cette fonction non officielle de radiateur vous plaît.

Notez que le Black Shark 5 Pro profite d'une promotion à l'occasion de son lancement sur la plateforme Goboo.com.

Des alternatives ?

Deux autres firmes jouent des coudes avec Black Shark sur le segment du smartphone gaming. Tout d’abord, il y a ZTE et sa filiale Nubia responsable du Red Magic 7. Ce dernier dépasse de peu le Black Shark 5 Pro sur le plan des performances et propose un écran 165Hz pour 729€. Attention, cela se fait au prix d’un module photo de moindre qualité, un design beaucoup moins sobre et de simples capteurs de pression au lieu de gâchettes physiques. L’autre concurrent qu’on peut lui trouver c’est le Rogue Phone 5s de la marque Asus. Cependant, celui-ci se limite à un Snapdragon 888+ et coûte 999€ malgré cet écart de puissance ce qui le rend beaucoup moins intéressant.