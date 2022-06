Sorti au début du mois de juin 2022, le smartphone Black Shark 5, taillé pour le jeu au niveau du design comme de l’OS, embarque la puce Qualcomm la plus puissante à l’heure actuelle. Jetez un œil à cette réduction de lancement si vous cherchez la grosse performance mais à un prix abordable.

Le Black Shark 5 Pro appartient à la caste des smartphones gaming. Celle-ci se reconnaît notamment à ses designs particulièrement agressifs et voyants qui, on le conçoit bien, ne sont pas aux goûts de tous. En général ils intègrent les SoC les plus efficaces possibles que ce soit au niveau de la vitesse de calcul comme des performances graphique. Il n’est pas rare d’y trouver des boutons et des capteurs supplémentaires pour élargir les options de contrôles pour le joueur. En outre, on attend d’eux une autonomie solide et un système de refroidissement au point.

Profitez de l’offre de lancement du Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro PROMO BLACK SHARK 5 PRO sur aliexpress.com Voir l’offre À partir du mercredi 15 juin, rentrez les codes promo BSHARK5100 et BLACKSHARK105 quand vous passez votre commande PROMO BLACK SHARK 5 sur aliexpress.com Voir l’offre À partir du mercredi 15 juin, rentrez les codes promo BSHARK570 et BLACKSHARK105 quand vous passez votre commande.

Deux codes promo pour le Black Shark 5 Pro et le Black Shark 5 Quelques jours seulement après sa sortie, vous pouvez déjà profiter d’une réduction sur ce smartphone gaming. Du 15 au 16 juin, la plateforme AliExpress fait chuter le prix du Black Shark 5 Pro de 873,23€ à 777,69€ pour la version 128 Go, et de 982,53€ à 886,99 € pour la version 256 Go. Pour en bénéficier, il faut rentrer le code promo BSHARK5100 au moment de passer la commande. Son petit frère, le Black Shark 5 s’offre lui aussi une réduction pour son lancement avec le code BSHARK570 qui réduit le prix de 572,09€ à 505,22€ pour la version 128 Go, et de 692,51€ à 625,63€ pour la version 256 Go En plus de cette réduction, la marque offre une paire d’écouteurs sans fil Black Shark Joy Buds Pro d’une valeur de 79€ aux 100 premiers acheteurs ! À cela s’ajoute le code BLACKSHARK105 (quantité limitées) qui apporte une baisse supplémentaire de 33€. Les plus Game manager très complet

Aucun jeux ne peut lui tenir tête

Gâchettes physiques

Prix avantageux Les moins Grosse tendance à chauffer

Module photo inégal BON PLAN BLACK SHARK 5 PRO Offre de lancement -95€ Voir la promo BON PLAN BLACK SHARK 5 Offre de lancement -65€ Voir la promo Fiche technique du Black Shark 5 Pro Dimensions : 163,8 x 76,25 x 9,5 mm

163,8 x 76,25 x 9,5 mm Poids : 220 grammes

220 grammes Version OS : Android 12

Android 12 Interface constructeur : JoyUI 13

JoyUI 13 Taille d’écran : 6,67 pouces

6,67 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Densité de pixels : ~395 ppi

~395 ppi Affichage : AMOLED 144Hz

AMOLED 144Hz Soc : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mémoire vive : 8/12/16 Go

8/12/16 Go Mémoire interne : 128/1256Go

128/1256Go Batterie : 4650 mAh

4650 mAh Enregistrement vidéo : 4K 60fps Capteur photo principal : 108 Mpx

108 Mpx Ultra grand-angle : 13 Mpx

13 Mpx Telephoto : 5 Mpx

5 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

16 Mpx 5G : oui

oui NFC : oui

oui Wi-Fi : Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth : 5.2

5.2 Capteur d’empreintes : sous l’écran

sous l’écran Reconnaissance faciale : oui

oui Ports : USB Type-C

USB Type-C Couleurs : Stellar Black, Nebula White

Stellar Black, Nebula White Prix : 799/899/999€

Jouer avec le Black Shark 5 Pro

Chaque année, cette filiale de Xiaomi spécialisée dans les smartphones gaming actualise son catalogue avec deux propositions. Le Black Shark 5 Pro fait donc office de nouveau flagship pour la marque. Il intègre le SoC surpuissant Snapdragon 8 Gen 1 qui lui permet d’être deuxième au classement du benchmark AnTuTu. Les jeux comme Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ou Fortnite ne lui posent aucun problème soyez en sûr.

Ce smartphone associe cette puissance à un assistant de jeu maison très riche en réglages et en fonctionnalités. En outre, le flanc droit du Black Shark 5 Pro arbore deux gâchettes rétractables, parfaites pour les jeux de tir. Bref, une expérience de jeu qui surpasse tous les autres smartphones de la gamme, et maintenant encore plus abordable grâce à cette réduction de lancement dés le mercredi 15 juin.

PROFITEZ DU BON PLAN BLACK SHARK 5 PRO À -95€ Acheter