Black Friday : les vélos électriques Fiido sont encore moins cher ce weekend !

À l’occasion du Black Friday, la marque Fiido accorde des remises exceptionnelles sur ses vélos électriques, dont le dernier C11 Pro pour la ville passant sous 1 000 euros.

Nous avons pas mal parlé de la marque Fiido, proposant des vélos électriques au rapport prix-prestations déjà très séduisant en temps normal. Ses produits sont encore plus attractifs en cette fin de mois de novembre, en lien avec le célèbre événement Black Friday.

Des remises Fiido pour le Black Friday à ne pas manquer

Tous les vélos électriques sont concernés, même le nouveau pliant Fiido X 2025 et le dernier Fiido C11 Pro récemment testé par nos soins. Une remise exceptionnelle Black Friday est ainsi accordée, variant selon le montant total :

50 € au-dessus de 1 100 € (C11, X, M1 Pro),

100 € au-delà de 1 500 € (Fiido C22, Titan, T2),

200 € au-dessus de 2 000 €,

500 € pour plus de 4 000 €.

Petite astuce pour le Fiido Titan à 1 499 € : ajoutez un rétroviseur ou un support téléphone à 22 €. Vous profiterez ainsi du rabais de 100 € au lieu de 50 € (soit 28 € d’économisés, c’est déjà ça !).

Nos tests de vélos Fiido : M1 Pro, C22, Titan, T2.

Une offre Early Bird pendant 12 heures

Encore mieux, Fiido déclenche une offre Early Bird : 100 € pour un achat de 1 000 € minimum, ou 300 € si vous dépassez 2 000 €. Mais attention, l’opération est très limitée dans le temps, débutant à 12h ce vendredi 29 novembre et se terminant à 23h59. Cette offre Early Bird n’est cependant pas cumulable avec l’offre Black Friday.

La marque ajoute toutefois une possible remise supplémentaire par le biais de sa roue de la fortune, de 25 à 100 €. Apparaissant lors de votre première visite, elle nécessite de renseigner son adresse email.

Enfin, Fiido propose d’autres cadeaux à l’achat de certains modèles, que voici :

Fiido Air Carbon : une montre connectée Fiido Watch.

Fiido T2 : un “Early Bird Kit” incluant des accessoires utiles au quotidien,

Fiido C11 Pro : les garde-boues et le porte-bagages arrière.

Le nouveau vélo électrique de ville Fiido C11 Pro à moins de 1 000 €

Le Fiido C11 Pro est un vélo de ville électrique flatteur par son design et sa peinture, tout comme sa selle et ses poignées couleur cuir. Le VAE dispose d’une assistance électrique généreuse et agréable grâce au capteur de couple, tout comme de freins hydrauliques. Sa batterie procure une excellente autonomie, dépassant 80 km par charge en mode maximal.

Attention, le prix affiché du Fiido C11 Pro à 1 099 € correspond à son offre de lancement. Il peut être néanmoins réduit de 100 € de plus avec la remise “Early Bird” évoquée plus haut, sans compter les accessoires offerts (valeur de 155 €) et la roue de la fortune.

Le prix du Fiido C11 Pro est ainsi assuré à 999 € jusqu’à 23h59 ce vendredi 29 novembre !