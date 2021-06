Ces dernières années, l’innovation prend une place prépondérante dans notre société et touche des thématiques auxquelles nous n’aurions jamais pensé ! C’est le cas des bijoux. Une parure qui se connecte pour adopter des fonctionnalités variées, c’est en effet ce que promettent les bagues, bracelets et colliers de 2021. Aussi les bijoux connectés connaissent-ils un essor sans précédent. Un phénomène sans surprise dans une société qui a dynamisé l’ère des smartphones. De nombreuses entreprises tendent donc à creuser le filon en proposant des bijoux connectés, esthétiques, discrets et super tendances ! Les James Bond et James Bond Girls n’ont qu’à bien se tenir !

Qu’est-ce qu’un bijou connecté ?

Un bijou connecté, c’est avant tout une parure qui vous rendra la vie plus facile. Un bijou de technologie à porter quotidiennement pour vous sentir en sécurité, voire vous conseiller et vous entourer. Plusieurs fonctionnalités existent qui peuvent déterminer le choix de votre bijou connecté. Une boucle d’oreille qui vous aide à rester en forme et à améliorer votre bien-être… un pendentif qui sera votre allié en cas de harcèlement ou de sentiment d’insécurité… un bracelet depuis lequel lancer des SOS pour se sentir rassuré(e). Posséder un bijou connecté apporte bien plus que suivre la tendance high-tech ; c’est un compagnon quotidien qui vous habille et vous permet d’agir avec rapidité sans smartphone.

Les meilleurs bijoux connectés mixtes

Voici les bijoux connectés les plus en vogue, adaptables et élégants pour hommes comme pour femmes. Il semble essentiel aujourd’hui de savoir composer entre style et connectivité. C’est la raison pour laquelle nombre de start-ups, créateurs et joailliers se sont attelés à proposer des bijoux ultras connectés sans perdre en qualité de design !

IEVA, le bijou connecté à votre environnement

La jeune marque 100% française IEVA propose un bijou connecté Twin.C, qui contient 5 capteurs environnementaux et un capteur d’activité. Grâce à tous ces capteurs, vous surveillez votre stress, notamment grâce à l’application gratuite IEVA. Elle étudie chaque facteur environnemental impactant votre bien-être. C’est un bijou mixte, très sobre, dont le design tirant sur le steampunk s’adapte à votre style. En outre, la marque offre un joli éventail de couleurs, de matières (soie, cuir, perles) et de formes. De collier, il se transforme en bracelet. Il peut également servir de bijou pour votre sac. D’autre part, Twin.C a été conçu pour contribuer à prendre soin de la planète. En effet, les données sur votre environnement sont envoyées à des équipes de chercheurs chargés de suivre l’évolution climatique. Ainsi, en portant ce bijou de 35 g, vous devenez partie prenante de la recherche environnementale !

Goralska, un collier messager de l’amour

La prestigieuse marque de joaillerie Goralska a conçu le premier collier connecté en forme de galet. Une drôle de pierrerie romantique connectée à votre téléphone qu’il vous suffira de toucher pour envoyer un message langoureux à l’être aimé. En effet, vous pourrez exprimer votre amour depuis votre collier sans toucher à votre téléphone. Notons que ce galet est fabriqué en or rose et incrusté de diamants. Ce sublime ornement fera de vous un ou une amoureuse ultra connectée (non sans une pincée de kitsch). Une façon de rester proche des personnes adorées, même si elles se trouvent à plusieurs centaines de km, ou dans les interstices de temps d’un quotidien effréné.

Leaf, le bijou anti stress pour femme

La start-up BellaBeat a conçu un tracker d’activité en forme de bijou connecté pour aider les femmes à trouver un équilibre optimal et peut-être se rapprocher d’un bien-être durable. Vous pouvez porter ce bijou au design taillé en feuillage (“Leaf”) comme collier, bracelet, ou bien en broche. Cette parure discrète et sophistiquée a déjà obtenu la vive approbation de nombreuses femmes stressées. Il vous permet de suivre les étapes de la journée, de calculer vos distances parcourues, et même d’estimer le nombre de vos calories brûlées. Remarquez que c’est assez similaire à une montre connectée. Il surveille également vos cycles de sommeil et les analyse afin de vous conseiller le mieux possible. En outre, il garde un œil sur vos cycles menstruels et sur votre niveau de stress. Enfin, il sera le parfait allié pour vous aider à soulager ce stress, grâce aux exercices de respiration fournis sur votre smartphone.

Les meilleurs bracelets connectés

Des bracelets aux designs chics, élégants et discrets, vous permettent de rester connectés n’importe où et n’importe quand. Un suivi optimal qui vous apportera sérénité et connectivité avec grâce et un certain panache.

MyEli, un bracelet tout en finesse pour vous sentir en sécurité

Les femmes se sentent de moins en moins en sécurité dans la société actuelle. La start-up MyEli fait en sorte que la gent féminine gagne en sérénité où qu’elle soit. Le soir, dans un lieu public peu (ou parfois très) fréquenté, ou bien chez vous en position de vulnérabilité, ce bracelet aux atours sobres mais habillés, peut vous aider à vous tirer de graves mésaventures. Trois innovations complètent ce magnifique bracelet minimaliste :

une innovation sociale : apporter des solutions aux personnes victimes de harcèlement ou de violences conjugales . Ne plus vivre dans la peur et avoir le moyen d’agir rapidement grâce à ce bracelet connecté ;

une innovation technologique : IOT miniaturisée , communication optimale, tout cela grâce à une connexion Bluetooth reliée à votre smartphone ;

une innovation d’usage : un bijou discret mais utile qui vous permet d’alerter , et de vous sentir plus en sécurité quotidiennement.

Fitbit Luxe Édition Spéciale, un bracelet tracker d’activité

Vous connaissez sûrement Fitbit pour ses montres et ses bracelets connectés. Aujourd’hui, l’enseigne propose un modèle au design fort plaisant. Robuste, cette parure de danseuse peut vous accompagner dans tous vos déplacements. De quoi adopter un style chic tout en observant quelques indicateurs classiques de bien-être, dont principalement votre activité. Pour réaliser cette boucle brillante, Fitbit Luxe Édition Spéciale a donc choisi des maillons Parker en acier inoxydable or, issus de la marque de joaillerie Gorjana. Comme pour d’autres appareils de ce type, vous pourrez suivre votre activité quotidienne et votre dépense d’énergie. Mais avec ce bracelet, vous conservez une allure sophistiquée, que souligne un soupçon de grâce.

Tago Arc, un bracelet qui s’adapte à votre style

Liber8 a conçu Tago Arc le premier bracelet connecté qui s’adapte à votre style du jour. Cette enseigne a souhaité focaliser ses connaissances technologiques sur la composition d’un atout mode pour hommes et femmes. Tago Arc est donc un bracelet simplement personnalisable à l’infini ! En effet, il parvient à s’aligner sur toutes vos tenues, des plus sobres aux plus excentriques. Grâce à son affichage E-Ink haute résolution, notamment permis par la technologie BLE, il change de motifs, de couleurs et de style au gré de vos fantaisies. Trois finitions et trois tailles sont disponibles :

Or

Argent

Noir

S : 165 mm (ouverture 30 mm)

M : 175 mm (ouverture 35 mm)

L : 195 mm ouverture 38 mm)

Pour les motifs, il existe des milliers de modèles prédéfinis. Mieux encore, créez-le vous-même, éventuellement à partir d’une photographie sur l’application dédiée Tago afin de l’ajouter à votre éventail d’originalité. Quant à l’autonomie, difficile de faire mieux ! Excepté pendant les phases de téléchargement, Tago Arc affiche l’image toute la journée sans s’éteindre.

Les meilleures bagues connectées

Les bagues de l’entreprise française Aeklys sont un bijou d’innovation. Une bague minimaliste et ergonomique qui vous offre un panel d’actions infini. En effet, vous pouvez, sans même faire appel à votre smartphone ou à votre montre connectée, agir sans contact ! Aeklys by Stark est 100% autonome, équipé de plusieurs systèmes de sécurité brevetés afin de vous offrir une liberté d’action sans précédent. Dès lors, terminé le stress de perdre ses affaires ! Tout se fait depuis votre discrète bague Aeklys aux multiples fonctionnalités :

Paiement sans contact

Paiements internationaux sans frais

Système de sécurisation Wave control®

Programme de parrainage

Transports publics

Carte de visite digitale

Serrure électronique

Déverrouillage d’ordinateur

Conciergerie privée

Nous ne vous présentons qu’un seul modèle mais vous pourrez faire votre choix sur notre sélection des meilleures bagues connectées !

Les bijoux d’oreilles futuristes

Même si ce ne sont pas de véritables bijoux connectés, les bijoux d’oreilles pour écouteurs font partie de ces innovations inédites et futuristes qui s’assemblent à un élément connecté : les écouteurs sans fil.

Les Pebble et les Tall Pods, des bijoux pour AirPods luxueux

La créatrice de la marque de bijoux Misho, Suhani Perekhn a pensé à habiller vos AirPods. Ainsi de magnifiques boucles d’oreilles recouvertes d’or jaune ou blanc 22 carats orneront vos écouteurs sans fil made in Apple. Ce n’est donc pas sur vos oreilles à proprement parler mais plutôt sur vos AirPods que vous installerez ces créations luxueuses. Toutefois vous devrez débourser entre 4 000 $ et 8 900 $ pour vous procurer les Pebble ou Tall Pods afin de customiser vos écouteurs connectés dans style inédit. Une paire de boucles d’oreilles polyvalente qui se porte également sans les AirPods : ce qui est toujours mieux lors des rendez-vous galants !

Pearl Sonic, un bijou pour ne pas perdre vos écouteurs

Delfina Delettrez fait partie de la famille italienne Fendi, une célébrissime marque de prêt-à-porter de luxe. Sa maison de joaillerie est basée à Rome et propose des pièces uniques et novatrices, le tout fabriqué à la main. À ce titre, les Pearl Sonic EarPod Earrings ne font pas exception ! Confectionnés sur une chaîne en or, ils relient physiquement votre écouteur à votre boucle d’oreille. Une boucle d’oreille 2-en-1, de perle jaune ou d’eau douce 18 carats, qui vous fait gagner en style et sérénité. Vous pourrez donc bouger dans tous les sens : n’importe quel écouteur restera bien accroché ! On notera un style plus discret que les Pebble Pods et aussi beaucoup plus accessible, à 850€ la paire de Pearl Sonic.

Pod Cuff, un bijou d’oreille fonctionnel

Les Pods Cuff ont été pensés par Mara Paris, une joaillerie avant-gardiste qui propose des bijoux d’oreilles au design ultramoderne pour accompagner vos looks et vos écouteurs sans fil. En argent massif 925, vos oreilles auront un tout nouveau style à la pointe des dernières tendances. Par ailleurs, ces bijoux d’oreilles sont réalisés à la main, afin de combiner luxe et praticité. Vous pourrez même porter les créations de Mara sans écouteurs ; le bijou reste élégant et parfaitement adapté à toutes les circonstances. Une polyvalence qui plaît, et que vous pourrez acquérir pour 239 € seulement. Attention, cependant : ces bijoux d’oreilles ne sont compatibles qu’avec la gamme d’AirPods d’Apple.

Tapper, la chaîne qui habille vos oreilles et écouteurs

La luxueuse marque suédoise Tapper fabrique à la main une chaîne en maille double tricotée en or jaune 18 carats massif. Une chaîne que l’on trouve exclusivement chez Tapper, une marque au savoir-faire incroyable. Afin de ne pas perdre votre chaîne de luxe, la serrure est magnétique et se fixe à l’arrière de votre cou. D’autre part, vous pourrez attacher à chaque extrémité de cet ornement vos AirPods et AirPods Pro. Un style différent qui habille à la fois vos oreilles, vos Airpods et votre cou. Un autre moyen sûr de surveiller vos écouteurs et d’éviter une potentielle chute, souvent fatale pour ces écouteurs sans fil.

Le saviez-vous ?

Cela fait une petite dizaine d’années que les bijoux connectés ont fait leur entrée dans le monde de la haute technologie. Cependant, certaines innovations, bien que variées et inédites, ont été lancées sans pour autant rencontrer le succès escompté. C’est le cas de des trois bijoux connectés ci-dessous, lesquels n’ont pas réussi à percer. Toutefois, ces créations ambitieuses ont su insuffler de belles idées aux entreprises et start-ups dédiées aux bijoux connectés.

Swarovski Shine, une montre connectée

Swarovski s’était associé à Misfit afin de proposer une gamme de bijoux connectés. Présentée au CES 2015 cette collaboration a fait sensation en introduisant les bijoux Swarovski Shine. Des produits s’adressant aux femmes, pour les aider à observer leur activité quotidienne tout en arborant une certaine classe, grâce au savoir-faire du célèbre joaillier. Ainsi, les modèles étaient dotés d’un tracker d’activité en cristal très esthétique. Sensiblement similaire au Misfit Shine, cette nouvelle gamme bénéficiait néanmoins d’une patte artisanale plus aboutie. Finalement, ce prototype n’a pas évolué et le partenariat n’a pas tenu, même si Misfit continue de proposer des trackers d’activités assez élaborés.

Ear-O-Smart, les boucles d’oreilles connectées

Le projet Ear-O-Smart aurait pu connaître un joli succès, grâce à ses boucles d’oreilles connectées. Un simple bijou qui aurait permis de suivre l’activité quotidienne de ses utilisateurs grâce à des capteurs dissimulés dans une boucle d’oreille éclatante. L’idée était très innovante pour se départir des accessoires connectés classiques comme les bracelets trackers d’activité. Un projet qui, hélas, n’a pas réussi à voir le jour par manque de soutiens financiers sur le site Kickstarter. Une idée qui doit cependant être considérée avec sérieux par les start-up de bijoux connectés !

Cuff, des bijoux connectés pour localiser ses proches

Cuff, c’est une série de bijoux (bracelets, pendentifs et porte-clés) qui permettait d’annoncer sa position à ses proches en cas de problème. Chacun de ces bijoux était équipé d’un Cufflinc, comprenant une batterie et un mécanisme d’alerte à distance. Le principe d’utilisation était simple : une fois connecté en Bluetooth à votre iPhone ou votre iPad, le bijou agissait comme une balise SOS. En cas de problème (malaise, enlèvement…), l’utilisateur n’avait qu’à appuyer sur ce Cufflinc pour envoyer automatiquement un SOS à une liste de proches préalablement définie. Dans le même temps, le message d’alerte indiquait la dernière position connue de la victime. Une innovation qui a aujourd’hui disparu, ironiquement. Peut-être ses propres appels au secours sont-ils restés sans réponse…