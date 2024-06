Comment bien nettoyer et entretenir son Cookeo ?

Le Cookeo de Moulinex est devenu un incontournable dans de nombreuses cuisines grâce à sa polyvalence et sa facilité d’utilisation. Cependant, pour garantir des performances et prolonger sa durée de vie, il est essentiel de bien nettoyer et entretenir son Cookeo.

Vous avez investi dans un multicuiseur Cookeo qui vous fait gagner un temps précieux en cuisine ? Pour continuer à profiter de ses performances exceptionnelles et préparer des plats sains, il est essentiel d’entretenir votre Cookeo avec soin, comme tous vos autres accessoires de cuisine.

Après plusieurs utilisations, votre Cookeo nécessite un entretien régulier. Nous vous proposons de découvrir comment bien nettoyer et entretenir votre précieux appareil de cuisine. Et nous vous expliquerons également comment démonter correctement votre Cookeo pour un nettoyage efficace.

A lire aussi Transformez votre Cookeo en Air Fryer grâce cet accessoire

Le grand démontage

Avant de passer au nettoyage, il faut démonter votre Cookeo. Et là, pas de panique, on y va étape par étape.

Débranchez d’abord l’appareil – sécurité avant tout !

d’abord l’appareil – sécurité avant tout ! Ouvrez le couvercle et retirez la cuve ainsi que le panier vapeur . Le cache valve se retire en le tournant légèrement et en le tirant vers soi.

ainsi que le . Le cache valve se retire en le tournant légèrement et en le tirant vers soi. Dévissez ensuite l’écrou au centre du couvercle métallique pour accéder à la bille de décompression, qui s’enlève en tournant le petit chapeau en plastique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

ensuite l’écrou au centre du couvercle métallique pour accéder à la bille de décompression, qui s’enlève en tournant le petit chapeau en plastique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Retournez l’appareil pour enlever le bac récupérateur de condensation.

Maintenant que votre Cookeo est tout nu, passons au nettoyage.

Pour l’extérieur de l’appareil Moulinex et l’écran, un chiffon doux imbibé d’eau tiède savonneuse fera l’affaire. N’oubliez pas la valve silencieuse sur le couvercle, souvent oubliée, mais où peuvent se loger des résidus.

Pour les parties amovibles (couvercle métallique, cuve, panier vapeur, cache valve, récupérateur de condensation), un tour au lave-vaisselle s’impose. Si vous préférez un nettoyage à la main, utilisez de l’eau tiède savonneuse.

Après chaque utilisation, pensez à vider et nettoyer la cuve de récupération d’eau pour éviter les mauvaises odeurs.

L’astuce du citron contre les mauvaises odeurs

Un petit truc pour désodoriser et dégraisser naturellement votre Cookeo : remplissez la cuve d’un litre d’eau et ajoutez un citron coupé en rondelles.

Passez en mode cuisson rapide pendant dix minutes, puis nettoyez la cuve avec un chiffon. Simple et efficace !

Remontage de votre Cookeo tout propre

Après le nettoyage, vient le moment de tout remonter.

Commencez par replacer le bac récupérateur de condensation .

. Ouvrez le Cookeo et remettez la cuve et le panier vapeur en place.

et le en place. Replacez le cache valve en appuyant dessus, insérez la bille de décompression derrière le couvercle métallique et couvrez-la avec le cache bille en plastique en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

en appuyant dessus, insérez la derrière le couvercle métallique et couvrez-la avec le en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Repositionnez le couvercle métallique en s’assurant que le cache valve reste en bas, puis vissez l’écrou. Et voilà, votre Cookeo est prêt à repartir pour de nouvelles recettes.

Astuces pour les petits problèmes

Il peut arriver que votre Cookeo ne s’ouvre plus. Dans ce cas :

Débranchez l’appareil et attendez quelques instants. Parfois, une pression résiduelle peut bloquer le mécanisme.

peut bloquer le mécanisme. Appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage tout en faisant levier avec précaution. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez la valve de décompression pour vous assurer qu’aucun résidu alimentaire ne l’obstrue.

pour vous assurer qu’aucun résidu alimentaire ne l’obstrue. Si le problème persiste, il vaut mieux contacter le service client ou un professionnel plutôt que de forcer l’ouverture et risquer d’endommager l’appareil.

Le montage du panier vapeur peut sembler compliqué, mais avec un peu de méthode, tout devient plus simple.

Retournez le panier pour voir les encoches en forme de 8 .

. Pincez le pied du panier et insérez-le dans les encoches .

. Montez les poignées en les insérant dans les petits trous du panier. Une fois les poignées bien en place, il ne vous reste plus qu’à glisser le panier dans la cuve votre appareil Cookeo de Moulinex.

A lire aussi Le Cookeo Touch Pro va-t-il détrôner le Thermomix ?

Avec ces quelques conseils, vous voilà armé pour chouchouter votre Cookeo et prolonger sa durée de vie.