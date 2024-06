Comment bien choisir sa TV 4K UHD ? 8 critères à surveiller

Samsung, Philips, LG, Hisense, TCL ou Sony : vous êtes perdu dans l’éventail des TV 4K UHD tous plus innovants les uns que les autres. Nous avons dressé une liste des quelques critères à surveiller en fonction de vos besoins.

Quel téléviseur choisir ? Faut-il obligatoirement partir sur celui qui a le prix le plus élevé ? Quelle différence (en dehors du prix) existe-t-il entre un modèle LCD, OLED ou QLED ? Y a-t-il des critères méconnus, mais tout aussi important à surveiller que la qulité de l’écran avant de passer à la caisse ?

Nous tâcherons de répondre à toutes ces questions et plus encore pour vous permettre de choisir le téléviseur qui vous convient.

Pourquoi choisir une TV 4K UHD ?

Bien qu’il y ait de fortes chances que vous soyez déjà au courant, effectuons un bref détour pour expliquer ce qu’est la 4K UHD (Ultra Haute Définition).

Comme son acronyme le définit, il s’agit de la définition de votre téléviseur. On retrouve par exemple :

La 480p (720 x 480 pixels) que l’on trouve par exemple sur les DVD.

La 720p (1280 x 720 pixels) aussi appelée HD Ready.

La 1080p (1920 x 1080 pixels) aussi appelée Full HD.

La 4K (3840 x 2160 pixels) aussi appelée Ultra HD.

La 8K (7680 x 4320 pixels) aussi appelée Ultra HD.

Ces définitions jouent un grand rôle sur la qualité finale de l’image qui sera affichée sur votre téléviseur. En effet, plus votre écran est grand et plus la définition devra l’être également sinon la résolution risque de ne pas être au rendez-vous.

Définition et résolution deux notions distinctes

La définition désigne la quantité de pixels affichés verticalement et horizontalement sur le téléviseur.



La résolution est un rapport entre le nombre de pixels et la diagonale de votre écran (et s’exprime en ppp ou en ppi). Elle sert à mesurer la densité de pixels sur un écran.

Concrètement, deux téléviseurs de tailles différentes et ayant une définition similaire auront une résolution différente. Le plus grand des deux téléviseurs aura alors une densité de pixels plus faibles que le petit écran, car les pixels seront plus étirés pour combler les espaces sur l’écran.

Une résolution trop faible conduit à une image « pixelisée », c’est-à-dire une image floue où l’on distingue des agrégats de pixels.

Pourquoi ne pas choisir de la 8K UHD et s’assurer une résolution de haut niveau ?

Pour le moment, la 8K n’a pas, ou peu d’intérêt pour le grand public. En effet, à moins d’acheter une TV de 85 pouces, il y a peu de chances que vous perceviez une réelle différence visuelle entre une image 4K UHD et une 8K UHD.

Ajoutons à cela que les contenus en 8K UHD se comptent sur les doigts d’une main et que le prix des téléviseurs 8K (suffisamment grand pour voir une différence) avoisine les 5000€ : on comprend tout de suite que cette définition est, pour l’instant, plus un gadget qu’un besoin.

La technologie des téléviseurs 8K est trop jeune… il faudra se contenter de la 4K UHD pendant encore quelques années

Quelle différence entre une TV 4K OLED, QLED ou LCD (LED) ?

OLED, QLED, Neo QLED, LCD (LED) : toutes ses déterminations désignent des types d’écrans et plus précisément la façon dont le téléviseur émet de la lumière et des couleurs.

C’est quoi un écran LCD (LED) ?

Les écrans LCD (LED) sont une des plus anciennes technologies d’écrans encore présente sur le marché. Signifiant Liquid Crystal Display (ou écran à cristaux liquides), cette technologie fonctionne grâce à un système de filtres polarisants et de dalle enfermant des cristaux liquides.

Concrètement, il y a 6 couches :

Les couches 1 et 5 sont des filtres polarisants

Des électrodes à l’avant en 2 et 4,

Des cristaux liquides en 3,

Et un miroir en 6.

La lumière traverse alors toutes les couches et crée votre image au bout. Son véritable avantage est son prix (clairement inférieur à toutes les autres technologies) et son principal inconvénient est sa restitution des couleurs/luminosité plus ternes (également très en-dessous des autres types d’écrans).

C’est quoi le QLED ?

Développé par Samsung, le QLED (ou Quantum LED)est la version 2.0 des écrans LCD (LED) classiques. Concrètement, vous pouvez reprendre le même schéma qu’au-dessus et remplacer les cristaux liquides (en 3) par des Quantum Dots.

Leur avantage est qu’ils restituent mieux la lumière et les couleurs que les cristaux liquides (bien que cela reste inférieur à l’OLED)

C’est quoi l’OLED ?

L’OLED pour Organic Light Emitting Diode est une technologie d’écran composée de diodes autonomes. Cela signifie que chaque diode présente dans votre téléviseur peut s’allumer ou s’éteindre indépendamment des autres.

Le véritable avantage est qu’une diode éteinte produit un noir profond naturellement et consomme également moins d’énergie. La gestion indépendante des diodes permet aussi de varier plus facilement les couleurs de celles-ci et ainsi de restituer fidèlement la colorimétrie voulue par le réalisateur d’une œuvre.

En termes de prix, l’OLED est ce qui se fait de plus cher actuellement sur le marché mais est une véritable garantie de qualité vidéo.

Moins de couches et plus de qualité

Petit plus esthétique : comme il n’y a pas de système de rétroéclairage nécessaire, les écrans OLED sont généralement plus fin que les autres.

Si vous habitez dans un 20 m², cela ne sert à rien d’acheter un écran de 80 pouces de diagonale et pour choisir facilement la taille de votre écran, il existe une technique très simple.

Vous devrez compter les centimètres de recul que vous aurez et diviser cette distance par 1,6. Ainsi, si vous avez 2 mètres de recul : 200 / 1,6 = 125 cm, soit environ 50 pouces.

Habituellement, la taille de l’écran est mentionné via le premier nombre dans la référence du produit. Ainsi en achetant le téléviseur Samsung 98Q80C, la taille d’écrans sera de 98 pouces.

Bien que certains téléviseurs (notamment chez Sony) soient déjà équipés de systèmes Dolby dans les enceintes intégrées : ils n’égaleront jamais la qualité audio d’un véritable home-cinéma ou d’une barre de son.

Si vous regardez du côté des équipements additionnels (barre de son, enceintes, etc.) il faudra être vigilent au type d’environnement audio proposé :

Dolby 5.1 : deux canaux sonores frontaux, deux dans le dos, un central et un caisson de basse.

: deux canaux sonores frontaux, deux dans le dos, un central et un caisson de basse. Dolby 7.1 : comme le Dolby 5.1 + deux canaux latéraux (gauche et droite).

: comme le Dolby 5.1 + deux canaux latéraux (gauche et droite). Dolby ATMOS ou DTS:X : un son 3D provenant également du haut et du bas.

Quel que soit l’équipement acheté, il sera important de le brancher sur un port HDMI ARC pour que celui-ci s’allume automatiquement lorsque vous allumerez votre téléviseur : un gain de confort non négligeable.

La barre de son

Aujourd’hui, les barres de son peuvent tout à fait produire un son multidirectionnel et vous donner l’impression d’un son surround grâce aux réverbérations des ondes sonores sur vos murs et plafond.

On trouve, par exemple, certaines barres de son chez TCL, Hisense ou Sony compatibles au canaux audio en Dolby ATMOS ou en DTS:X.

Les deux principales qualités de ce type d’équipement sont :

Le prix : de très bonnes barres de son peuvent être trouvées à partir de 200-300€.

: de très bonnes barres de son peuvent être trouvées à partir de 200-300€. La place : elles n’occupent qu’un petit espace devant votre téléviseur et ne sont généralement pas dur à placer même dans un petit appartement.

L’inconvénient en revanche est que la spatialisation sonore, bien que meilleure que celle de la TV de base, reste inférieure à celle d’un véritable home-cinema.

Aucune fausse note dans votre déco d’intérieure grâce à cet accessoire qui fond dans le décor.

Le Home-Cinema

Comme pour les barres de son, il sera primordial de vérifier la compatibilité du home cinema avec les différents types de qualité audio.

Ce type d’installation possède deux inconvénients majeurs :

Le prix : les premiers bons systèmes commencent généralement autour des 400, voir 500€ minimum…

: les premiers bons systèmes commencent généralement autour des 400, voir 500€ minimum… L’espace : plusieurs enceintes et un caisson de basse seront nécessaires en plus d’un ampli, qu’il conviendra de placer correctement chez vous et de paramétrer avant l’utilisation. (Les modèles les plus récents arrivent à automatiser l’installation et à repérer vos enceintes).

Mais le véritable avantage de ce système est bien entendu sa parfaite restitution de l’espace sonore. Ici, il n’est pas question de réverbération ou de manière détournée de vous faire parvenir le son : les enceintes sont physiquement présentes aux endroits où les sons sont supposés provenir et vous envoient la meilleure qualité audio possible.

Il s’agit de l’équipement ultime pour toutes celles et ceux qui désirent avoir une expérience « comme au cinéma » à la maison (encore faut-il avoir la place et le budget).

La connectique de votre téléviseur

Si vous possédez des consoles de jeux, un lecteur Blu-ray ou un home-cinema, il sera important de vous pencher sur la connectique présente sur votre téléviseur.

Par exemple, si vous voulez jouer aux jeux vidéo : la présence d’un port HDMI 2.1 est très intéressante. Celui-ci permet un transfert de signal 4K allant jusqu’à 120 Hz, un vrai plus pour toutes celles et ceux qui recherchent de la fluidité dans leurs jeux.

Il faudra également vous assurer d’avoir à minima un port HDMI ARC (CEC) qui permet d’allumer automatiquement votre barre de son ou home cinema en même temps que votre téléviseur.

En général, les grandes marques de téléviseurs comme Sony, Samsung, Philips, TCL ou LG proposent entre 2 et 4 ports HDMI mais plus il y en a, mieux c’est.

Le taux de rafraichissement

Pour faire suite au point précédent, expliquons tout de suite un point crucial de votre sélection (surtout pour les jeux vidéo) : le taux de rafraichissement.

Sans trop entrer dans les détails, cette donnée qui se mesure en Hz (hertz) représente le nombre de fois où votre image se met à jour par seconde. Comprenez que si vous avez une télévision de 60 Hz, elle rafraichira les images 60 fois par seconde.

Plus les Hz sont élevés et plus une image sera fluide (avec une perte minimale d’information). Ce critère n’est véritablement à considérer que pour les jeux vidéo qui peuvent parfois monter jusqu’à 120 FPS (frames per second / images par seconde) : il est donc primordial d’avoir un téléviseur capable de les afficher.

Mais pour un usage plus classique (films et séries) comme ils sont généralement en 24 FPS, cela ne vaut pas le coup de trop s’attarder sur ce paramètre qui pourrait augmenter le prix. Pire, certaines options comme le TruMotion, le Motion Flow, motion smoothing (ou quel que soit le nom donné par le fabricant) peuvent dégrader l’image de vos films en rajoutant des images fantômes pour « fluidifier » votre film…

Tom Cruise et Christopher McQuarrie (réalisateur de Top Gun Maverick) expliquant qu’il faut enlever le motion smoothing

Il existe tout de même quelques contre-exemples de films à plus de 24 FPS, mais ils sont globalement assez rares : on pense notamment à Avatar 2 (48 FPS variables) ou Gemini Man (120 FPS).

La présence du HDR10+ (ou de Dolby Vision)

Également développé par Samsung le HDR pour High Dynamic Range est une technologie qui permet d’améliorer la luminosité, de booster les contrastes : bref d’avoir une meilleure qualité d’image.

Le HDR10+ a l’avantage d’adapter les pics de luminosités et les niveaux de noirs à chaque scène ! Là où le HDR10 classique n’utilise qu’une donnée qui reste statique durant tout votre film.

Il existe ensuite plusieurs types de HDR10+ comme :

HDR10+ Gaming : qui bascule automatiquement le mode d’affichage de votre téléviseur sur un mode à faible latence.

: qui bascule automatiquement le mode d’affichage de votre téléviseur sur un mode à faible latence. HDR10+ Adaptative : (initié par Samsung) cette technologie capte la luminosité dans votre pièce et adapte celle de votre téléviseur automatiquement pour vous assurer un visionnage idéal en toutes circonstances.

Vous pourrez voir sur certains téléviseurs une mention « Dolby Vision », c’est ni plus ni moins qu’un HDR intelligent développé par Dolby (qui booste la luminosité, les couleurs et les contrastes en s’adaptant en temps réel au contenu).

Un système d’exploitation complet

Les plus grandes marques de téléviseur comme Samsung, LG, Panasonic ou TCL disposent des plus grandes applications de streaming dans leur catalogue.

En revanche, certaines applications plus petites pourraient ne pas figurer sur votre téléviseur. Par exemple, les appareils Samsung ne proposent pas d’application Twitch sur leur plateforme : il sera alors obligatoire de passer par un chromecast et de diffuser la version mobile sur votre téléviseur.

Si vous voulez être certain de pouvoir télécharger tout type d’application, le plus simple reste de choisir une Android TV comme Sony, Philips ou TCL. Cela ne veut pas dire que les LG, Samsung et autres grandes marques sont mauvaises (loin de là) mais elles utilisent leur propre système d’exploitation loin de l’écosystème Google.

Une bonne consommation énergétique

Vous avez probablement dû vous chauffer cet hiver et constaté que la facture d’électricité pesait lourd dans les dépenses mensuelles.

Alors pour ne pas la gonfler davantage ou ne pas devoir faire un choix cornélien entre chauffage et télévision (même si le plaid devant Netflix a son charme) : vous devriez porter un intérêt particulier la consommation énergétique de votre Téléviseur.

Et coup de chance, vous n’avez pas à être incollable sur les kilowatt·heure, car l’Union européenne oblige les fabricants d’électroménager à indiquer la consommation électrique de leur appareil via des notes allant de A à G (G étant la pire note possible).