Comment choisir le bon Air Fryer ? 5 critères à ne surtout pas négliger

Pour trouver l’Air Fryer qui répond parfaitement à vos besoins, il est important de considérer plusieurs critères. Les modèles varient en taille, allant de compact à plus spacieux, et proposent diverses méthodes de cuisson pour garantir une texture croustillante à vos aliments.

Les friteuses à air ne sont pas limitées aux frites et snacks. Elles offrent la possibilité de concocter une variété de mets, depuis le rôtissage d’un poulet entier jusqu’à la cuisson de tartes et de gâteaux. Voici quelques conseils pour vous guider dans le choix du Air Fryer idéal.

Capacité de l’Air Fryer

Le premier critère à considérer est la capacité de l’Air Fryer, qui est généralement exprimée en litres. La taille appropriée dépendra du nombre de personnes pour lesquelles vous cuisinez habituellement.

Les petits modèles ( jusqu’à 2 litres ) conviennent pour une ou deux personnes ,

) conviennent pour , Les modèles moyens ( entre 2 et 5 litres ) sont idéaux pour une famille de trois à quatre personnes .

) sont idéaux pour une famille de . Les modèles de grande capacité (5 litres ou plus) conviennent davantage aux familles plus nombreuses entre 4 et 6 personnes.

Puissance de l’Air Fryer

La puissance, mesurée en watts, influe sur la rapidité de cuisson. Une puissance élevée signifie que l’appareil chauffe rapidement et réduit le temps de cuisson, ce qui est particulièrement avantageux si vous avez souvent besoin de préparer des repas dans un court laps de temps.

Les Air Fryers ont généralement une puissance allant de 800 à 1500 watts. Pour une efficacité optimale, optez pour un modèle d’au moins 1000 watts.

Fonctionnalités supplémentaires de la friteuse à air

Certains Air Fryers offrent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être très utiles. Par exemple, plusieurs modèles sont équipés de programmes prédéfinis pour la cuisson de frites, de viandes, de poissons, et même de desserts.

D’autres fonctionnalités appréciables incluent la possibilité de régler la température et le temps de cuisson, un écran tactile pour une utilisation plus intuitive, ou encore la fonction de cuisson en plusieurs étapes, voire de deux compartiments séparés. Certains modèles haut de gamme proposent même des options de grill, rôtisserie ou déshydratation.

Facilité de nettoyage

L’un des grands avantages des Air Fryers est leur facilité de nettoyage. Cependant, certains modèles sont plus simples à nettoyer que d’autres.

Recherchez les appareils avec des paniers et des accessoires compatibles au lave-vaisselle. De plus, un revêtement antiadhésif est très pratique pour éviter que les aliments ne collent et facilite le nettoyage à la main.

Y'a des gens qui ont un " Air fryer " et d'autres qui ont un " R Frayeur ". Mais je peux pas dire lequel des deux chauffe le mieux. — Alex Perron (@alexxxperron) March 20, 2024

Prix et marque

Le prix est évidemment un critère important, avec des Air Fryers disponibles dans une large gamme de prix, de moins de 50 euros à plusieurs centaines d’euros. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les fonctionnalités souhaitées et votre budget.

En général, les modèles plus coûteux offrent plus de fonctionnalités, une plus grande capacité, et une meilleure construction. En ce qui concerne la marque, optez pour des fabricants réputés qui offrent une bonne garantie et un service client fiable. Des marques comme Philips, Moulinex, ou encore Ninja sont reconnues pour la qualité de leurs produits et leur innovation dans le domaine des Air Fryers.