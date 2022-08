Pas du genre dépensier, vous avez frôlé l’infarctus à le vue des prix pour les vélos électriques français. Au diable le patriotisme, la loi du lingot prime sur le reste. Pour honorer ce nouveau point de vue, on vous propose de jeter un œil sur le Bezior M2 Pro et son prix attractif au vu de sa fiche technique.

Comme beaucoup de ses concurrentes, cette marque sort un peu de nulle part et propose des vélos électriques à des prix très compétitifs. Parmi eux, nous jetons notre dévolu sur le Bezior M2 Pro affiché à 1049€ en réduction. C’est peu pour un vélo électrique. Serait-ce l’élu, le summum du rapport qualité/prix ? Ou bien ces promesses vont-elles se heurter à la dure réalité ?

Les plus Grosse autonomie

Bonnes performances

Guidon inclinable

Roule bien sans batterie Les moins Freins à disques à jeter

Le poids du vélo

Qualité de la selle

Fiche technique du vélo électrique Bezior M2 Pro

Dimensions : 176 x 83 x 63 cm

176 x 83 x 63 cm Poids : 27kg

27kg Cadre : Aluminium

Aluminium Fourche : Aluminium

Aluminium Puissance moteur : 500W

500W Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25 km/h Freinage : freins à disque

freins à disque Pneus : 26 x 1,95 pouces

26 x 1,95 pouces Étanchéité : IP54

IP54 Capacité de batterie : 12,5 Ah

12,5 Ah Temps de charge : 5-6 heures

5-6 heures Autonomie : Jusqu’à 80 km

Jusqu’à 80 km Prix : 1299€

Unboxing du Bezior M2 Pro

Le vélo se présente à nous amputés de sa roue avant ainsi que de ses catadioptres, ses pédales et de son garde-boue avant. En plus de cela, vous allez devoir monter le guidon ainsi que le phare, de terribles efforts en perspectives. On ne va pas se plaindre, le porte-bagage est déjà installé. Le carton du vélo contient également un catadioptre arrière avec deux lumières, le chargeur pour la batterie, un jeu d’outils multifonctions avec toutes les clés Allen nécessaires pour assembler le vélo et un manuel. Celui-ci est plutôt maigre en information, on vous conseille de regarder des tutos avant mettre la roue dans le mauvais sens ou de casser quelque chose.

Bezior M2 ? Quelle drôle de nom pour un vélo ! On croirait plutôt à celui d’une substance chimique tout droit sortie d’un laboratoire.

Le design du Bezior M2 Pro

Commençons par une petite clarification. Le modèle M1 se distingue du M2 par l’absence de porte-bagage et de garde-boues, 2kg en moins sur la balance et un cadre avec une forme différente. En effet, il atterrit juste en dessous de la selle lorsque celui du M2 copie l’inclinaison de la batterie ce qui le rend plus facile à enjamber. En principe, ce genre de cadre apparaît sur les vélos pour femmes, mais il convient plus largement aux gens de petite taille. Notez que la batterie possède un port USB pour recharger un téléphone et quatre LED pour afficher son niveau de charge. En outre, celle-ci est amovible ce qui permet de la charger directement chez soi et de l’épargner de l’humidité. À ce propos le système pourrait être plus pratique, car la clé ne se bloque pas sur la position « open », il faut la maintenir tout en retirant la batterie. Le fabricant ne l’indique pas, mais elle pèse 4,1 kg. Ce n’est pas si lourd pour 12,5 Ah. Par exemple, la batterie du vélo électrique Eleglide M1 Plus a une capacité de 10,5 Ah et pèse 5 kg.

Notre exemplaire arbore des poignées marron qui font penser au cuir. De plus près, on se rend compte qu’il s’agit d’un revêtement en silicone tout lisse. Et comme toujours, lorsqu’on essaye d’imiter une matière noble avec quelque chose d’économique, le résultat fait très cheap. La selle utilise le même artifice, mais s’en sort mieux grâce à son aspect plus rugueux. Autre chose regrettable, l’intégration des câbles aurait mérité davantage de discrétion. C’est dommage, car dans l’ensemble ce vélo donne une bonne impression tant qu’on ne s’attarde pas trop.

Les fonctionnalités du Bezior M2 Pro

Tout d’abord on a le plaisir de trouver un écran LCD particulièrement lumineux qui reste visible même sous le soleil. Celui-ci affiche un panel de données assez large :

La vitesse actuelle

La vitesse maximale et la vitesse moyenne du trajet

La distance parcourue pendant le trajet et sa durée

Les calories brûlées

La puissance en Watt que le vélo déploie

En plus de gérer, le niveau d’assistance, les boutons « + » et « -» permettent respectivement d’allumer le feu avant et d’activer le mode piéton avec une pression longue. Comme son nom l’indique, le mode piéton vous aide à déplacer le vélo les pieds à terre en sollicitant un peu le moteur. En outre, une pression longue et simultanée sur ces deux boutons affiche les paramètres. Vous pouvez y diminuer la luminosité de l’écran pour économiser de la batterie, choisir les unités de mesure pour la vitesse et les distances ou encore définir la vitesse maximale du vélo.

On vous rappelle au cas où que la législation française considère qu’un vélo ne doit pas dépasser 25km/h. Gare aux contrôles !

Prise en main du Bezior M2 Pro

Comment dit-on ? En selle ! Justement, commençons par là : la selle est trop ferme et trop rigide. Une balade déjà longue de 20km le sera encore plus avec ça en guise de siège. Question confort, on peut accorder à ce vélo un bon point pour l’inclinaison réglable de son guidon. Vous pouvez par exemple le dresser complètement à la verticale ou le pencher en quasi angle droit vers vous. En outre, les poignées du guidon n’ont pas un excellent grip. Si vous avez souvent les mains moites, attendez-vous à ce qu’elles glissent un peu dessus. Dans le prolongement de la poignée de droite, on trouve la manette pour changer les vitesses. Celle-ci est plutôt pratique, car l’utilisateur doit simplement incliner son poignet et il n’a pas à bouger les doigts pour l’actionner. Pour finir, les suspensions font bien leur travail absorbe les chocs de petites et moyennes envergures.

Petit point sur la mécanique

Malgré son tarif assez bas, le M2 Pro profite d’une transmission Shimano à 7 vitesses qui rend le vélo utilisable sans batterie. Cela nous rassure un peu. Malheureusement, on ne peut en dire autant des freins à disque. Celui de la route avant était mal réglé sur notre exemplaire et frottait la roue. Si vous souhaitez résoudre ce problème vous-mêmes, documentez-vous d’abord ou allez chez un spécialiste. Les étriers du Bezior M2 Pro sont fragiles et supportent peu les assauts brutaux de clé Allen. Vous avez raison, ça sent le vécu ! Comment expliquer cela ? Et bien parce que ce sont des freins à disque premier prix. Cela se confirme une fois en route…….

Les performances du vélo électrique Bezior M2 Pro

Avec un moteur arrière, l’assistance ne se lance pas immédiatement. Il faut laisser passer un demi-tour de pédale avant de sentir la poussée de l’engin…et de l’entendre. Disons que nous n’étions pas le cycliste le plus discret du patelin. Question performance, on doit reconnaître l’efficacité du moteur malgré les 27 kg du vélo. Celui-ci vous emporte à 25km/h en 4 secondes tout au plus. Pour doser et éviter d’emboutir quelque chose ou quelqu’un, vous avez le choix entre 5 niveaux de puissance. Notez que ce moteur de 500W est la seule chose qui différencie le M2 du M2 Pro.

Et vous avez intérêt à doser. Par défaut, les freins à disque proposent un freinage quasi inexistant en plus d’être fragiles. C’est un gros problème, lorsqu’on achète un vélo on n’a aucune envie de jouer au mécano en herbe. Pour ne rien arranger, notre disque à l’arrière a tendance à couiner. Aucun doute là dessus, on nous entendait arriver. On vous conseille au minimum de les régler pour qu’ils freinent vraiment et dans l’idéal de les changer. L’opération coûte entre 100 et 150€ en fonction des pièces et de l’intégrité de votre réparateur. Après ça, vous ne serez plus un danger public.

Quelle autonomie ?

D’après son fabricant, la batterie du M2 Pro peut vous assister pendant 80 km au maximum. Si en général on doute de ce genre de promesse, cette fois nous sommes davantage sereins, car la batterie qu’il embarque possède une capacité de 12,5 Ah. Chose que l’on retrouve sur des vélos plus onéreux. En effet dans cette gamme de prix, les batteries plafonnent généralement à 10,5 Ah. D’ailleurs les constructeurs promettent aussi 80 km d’autonomie pour cette capacité, mais à condition de rouler comme un escargot. Là l’utilisateur devrait les atteindre avec une allure normale.

Faut-il acheter le Bezior M2 Pro ?

La réponse est oui, mais sous conditions. La première étant que le prix soit inférieur à 900€ pour que l’achat reste avantageux. En outre, il faut bien avoir conscience que le changement des freins demeure nécessaire. Une fois ce gros problème résolu, le Bézior M2 Pro est un vélo électrique performant avec une autonomie impressionnante pour son prix.

Une alternative ?

Dans une même gamme de prix, le Eleglide M1 Plus représente une excellente alternative au M2. Vendu à 850€, ce vélo électrique dispose lui aussi de suspension à l’avant et d’une paire de freins à disque. Ces derniers sont d’ailleurs moins fragiles et bien plus performants. En outre, il possède trois plateaux pour sa transmission à 7 vitesses. Chose pratique pour rouler sans batterie. Et avec, il ne pèse que 22kg sur la balance. Soit le poids sans batterie du Bezior M2 Pro. Ajoutons aussi que ses pneus sont légèrement plus larges ce qui le rend plus confortable en tout terrain. Seul souci, le Eleglide M1 Plus a une autonomie plus faible à cause de sa batterie de 10,5 Ah.

