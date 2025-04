Voici l’aspirateur-balai que Dyson n’avait pas vu venir… signé Samsung

Samsung muscle sa gamme d’électroménager avec un nouveau modèle qui n’a rien d’anodin : le Bespoke AI Jet Ultra. Bardé d’intelligence artificielle et présenté comme le plus puissant au monde, cet aspirateur-balai sans fil vient chatouiller directement Dyson sur son terrain.

Samsung ne fait plus semblant. Après avoir conquis les cuisines avec ses équipements connectés, la marque s’attaque à un autre bastion du haut de gamme : l’aspirateur-balai. Et pour se faire une place dans ce segment largement dominé par Dyson, le constructeur coréen dégaine un modèle aux caractéristiques impressionnantes.

Puissance d’aspiration record, autonomie prolongée, détection intelligente des surfaces, écran intégré et gestion via l’application SmartThings… le Bespoke AI Jet Ultra coche toutes les cases d’un aspirateur de nouvelle génération. Reste à savoir si ces promesses tiendront face à l’usage réel — et si Samsung peut réellement espérer inverser la dynamique.

Un moteur surpuissant pour viser haut

Avec 400 W de puissance d’aspiration, Samsung revendique le titre d’aspirateur-balai sans fil le plus puissant au monde. Derrière ce chiffre, un nouveau moteur HexaJet, optimisé pour maximiser le flux d’air tout en réduisant la consommation d’énergie. Sur le papier, le Bespoke AI Jet Ultra dépasse même le Dyson Gen5Detect et ses 280 AW. Un écart non négligeable pour un appareil sans fil.

Ce gain de puissance ne se fait pas au détriment de l’autonomie : jusqu’à 100 minutes avec la batterie de 3 970 mAh en mode économie. C’est simple, aucun modèle Dyson n’atteint ce seuil à l’heure actuelle.

L’intelligence artificielle en renfort

Mais ce n’est pas tout. Là où Dyson mise sur la mécanique de précision, Samsung parie sur le logiciel. Grâce à l’AI Cleaning Mode 2.0, l’appareil détecte en temps réel le type de sol, la résistance de la brosse ou encore la pression de l’air. Résultat : la puissance et la vitesse de la brosse s’ajustent automatiquement selon six environnements de nettoyage.

Le nec plus ultra des aspirateurs.

L’objectif ? Gagner en autonomie sans sacrifier l’efficacité. Samsung promet jusqu’à 21 % de batterie économisée et une maniabilité améliorée de 8 %, notamment grâce à ses brosses LED intelligentes capables de reconnaître les coins… sur sol dur uniquement.

Un système connecté et certifié IA

Autre argument-clé : l’écosystème SmartThings. L’aspirateur devient un appareil connecté à part entière, avec suivi de l’autonomie, alertes d’entretien, diagnostic à distance… Le Bespoke AI Jet Ultra est aussi le premier aspirateur-balai à avoir reçu une certification IA officielle, délivrée par UL Solutions. Un détail qui a son importance : ici, l’intelligence embarquée ne se limite pas à un argument marketing.

Un prix élevé… et au-dessus de Dyson

Proposé à 1 349 €, le Bespoke AI Jet Ultra s’installe directement dans le haut du panier. Un positionnement tarifaire ambitieux, même pour dépasser Dyson, dont les modèles les plus récents — comme le Gen5Detect — tournent plutôt autour des 900 €. Samsung mise sur un bundle complet : deux batteries, trois brosses, Clean Station de vidage automatique, gestion connectée… En précommande jusqu’au 21 avril 2025, l’appareil est assorti d’un bonus au choix : un aspirateur Jet 60 ou une paire de Galaxy Buds3. Une remise immédiate de 200 € est également proposée avec le code NEWJET.

Verdict ?

Samsung envoie un signal fort à Dyson. Avec le Bespoke AI Jet Ultra, la marque coréenne ne cherche pas seulement à rattraper son retard. Elle propose une vision différente : un aspirateur puissant, intelligent, connecté… et ambitieux. Il faudra attendre les premiers tests pour juger de son efficacité sur le terrain, mais une chose est sûre : le duel est lancé.

Vous pourriez craquer sur ce nouvel aspirateur et lâcher votre Dyson ? Donnez-nous votre avis en commentaire !