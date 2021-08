Avez-vous besoin d’un VPN ? C’est fort possible. Lorsque vous naviguez sur internet, votre fournisseur d’accès peut voir tout ce que vous faites. Et certains FAI – fournisseur d’accès à internet – compilent même ces données anonymes pour les vendre à des annonceurs. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes envisagent d’utiliser un réseau privé virtuel, ou VPN. Cet outil leur permet de préserver la confidentialité de leur navigation en ligne. D’ailleurs, 1 Français sur 5 utilise un VPN.

Un intermédiaire anonyme qui navigue à votre place

Commençons par quelques notions de base. Un VPN (réseau privé virtuel) est une connexion sécurisée entre votre ordinateur et un serveur. Quand vous vous connectez à internet, vous passez normalement par votre fournisseur d’accès, qui vous connecte ensuite aux sites que vous souhaitez. En utilisant un réseau privé virtuel, vous vous connectez à un serveur géré par le fournisseur de VPN, qui crypte votre trafic et l’achemine pour vous.

Vous devez également comprendre la différence entre un VPN et un proxy. Contrairement au VPN qui est une application, un proxy achemine les données de navigation via un serveur intermédiaire, afin de brouiller les pistes. Mais il ne les crypte pas et n’empêche pas le suivi par votre FAI.

Différents facteurs font de les VNP sont de véritables atouts lors de l’utilisation de votre navigateur de recherche. Voyons pourquoi vous pourriez en avoir besoin :

Pour une navigation sécurisée sur un réseau Wi-Fi public

Même s’il est protégé par un mot de passe, un réseau Wi-Fi public est potentiellement dangereux pour la sécurité de vos données. En effet, un simple mot de passe WPA2 – le plus courant sur les réseaux publics – ne suffit pas à bloquer un éventuel hacker.

Dès lors, passer par un VPN est une bonne façon de protéger votre navigation et vos données. Le cryptage ajoute ainsi une couche de sécurité supplémentaire, tout en contournant le FAI du lieu public.

Lorsque vous choisissez un VPN, prenez le temps de faire des recherches pour choisir la solution la plus adaptée à votre usage. Pour tout savoir des VPN et connaître celui qui vous correspondra le mieux, rendez-vous sur notre guide sur les raisons d’utiliser un VPN et les meilleurs services proposés.

Pour contourner les blocages lors d’un voyage

Si vous voyagez dans un pays étranger où certains sites sont bloqués (comme la Chine, où Facebook est inaccessible), un VPN vous permet de contourner les restrictions.

Par exemple, le réseau privé virtuel vous donne accès à des services de streaming que vous avez payés dans votre pays d’origine, mais qui ne sont pas disponibles à l’étranger. Le VPN donne alors l’impression à la plateforme que vous profitez de son service depuis chez vous.

De plus, vous pouvez également trouver des billets d’avion moins chers grâce à un VPN, car les prix varient potentiellement d’une région à l’autre.

Pour travailler à distance

Ces derniers mois, l’utilisation de VPN a explosé avec la généralisation du télétravail. Pour des raisons de sécurité, de nombreux employés doivent utiliser un tel service pour accéder aux données de leur entreprise à distance.

Lorsque vous êtes en télétravail ou en déplacement professionnel, le VPN se connecte alors au serveur de votre bureau et vous donne accès aux réseaux et aux ressources internes. C’est l’un des principaux intérêt du VNP en télétravail.

Pour avoir un peu d’intimité

Enfin, un VPN peut aussi s’avérer utile chez vous. En règle générale, il vous empêchera de laisser des traces sur internet, que votre fournisseur d’accès pourrait récolter.