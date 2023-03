Le robot Beetl ramasse les crottes de chiens : une innovation qui pue la flemme

Le Beetl est un robot créé par Beetl Robotics. Son but ? Ramasser les déjections trônant dans votre jardin ou dans les parcs !

« Dung Beetle » signifie bousier dans la langue de Shakespeare et c’est exactement ce que fait le robot nommé Beetl. Ce petit engin se balade dans votre jardin et ramasse les déjections de votre animal de compagnie. Sur le papier, Beetl se présente comme le robot idéal pour les flemmards, mais pourrait bien être un bel exemple de fausse bonne idée.

« C’est le robot que vous attendiez »

Tout comme les tondeuses et les aspirateurs robots, le Beetl se promène de manière autonome dans un espace délimité, comprend tout seul le travail à accomplir et retourne à sa base automatiquement lorsqu’il en a besoin.

Grâce à une caméra frontale, Beetl analyse le terrain et se dirige vers les déjections de votre animal. Une fois placé au-dessus de la production canine, deux griffes descendent et capturent l’excrément. Le robot les conserve et vous préviendra dès qu’il sera plein.

La marque n’a révélé aucun prix pour le moment et selon son coût, le robot pourrait séduire de nombreux clients.

Le Poop-Buster était un drône testé dans le XVIᵉ arrondissement de Paris. Le drône récupérait les étrons sur le trottoir et les déposait soit dans des poubelles soit dans des parterres de fleurs. On vous le résume rapidement mais ce fût un échec total, le drône ayant notamment confondu un parterre de fleur avec une femme portant une robe… (oups)

La flemme : un danger pour votre animal et la planète

La robotisation de certaines tâches soulève des problèmes et l’argument de la flemme pourrait bien nuire à votre animal et à la planète…

Il ne faut pas non plus écarter l’hypothèse que votre chien le prenne pour un jouet, le détruise à coups de crocs (à priori aucun risque si vous avez un bichon) et vous fasse regretter votre achat.

Aussi, lorsque votre chien n’est pas bien, distant et semble malade, la réponse se trouve parfois dans les selles… Sur le papier, il est simple d’aller checker dans le jardin, mais cette tâche sera beaucoup compliquée lorsque toutes les productions seront accumulées et entassées dans la cuve du robot.

Enfin écologiquement, l’utilisation d’un tel robot revient à gaspiller des matériaux et surtout de l’électricité pour un objet venant juste ramasser des crottes. Alors qu’on pourrait tout simplement se passer de cette pollution en continuant d’utiliser une petite pelle de jardin…