Robot de piscine : l’offre de lancement de cette très grosse marque va vous faire oublier la concurrence

Beatbot frappe fort avec sa nouvelle gamme de robots nettoyeurs de piscine AquaSense 2. L’AquaSense 2 Ultra, l’AquaSense 2 Pro et l’AquaSense 2 bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 29 %, une offre à durée limitée disponible sur Amazon et le site officiel de la marque.

Après avoir marqué un tournant dans l’entretien des piscines avec la première génération d’AquaSense, Beatbot repousse encore les limites avec la série AquaSense 2. Conçue pour offrir une expérience toujours plus fluide et performante, cette nouvelle génération améliore la couverture de nettoyage, l’ergonomie et l’intelligence des robots, redéfinissant ainsi les standards du marché.

Si vous cherchez une solution haut de gamme pour entretenir votre piscine sans effort, c’est le moment idéal pour investir. Mais attention, la promotion n’est disponible que du 10 au 16 février !

AquaSense 2 Ultra : le robot le plus avancé du marché à -20 %

Beatbot AquaSense 2 Ultra

Le modèle le plus innovant de la gamme, l’AquaSense 2 Ultra, intègre un système de cartographie avancé HybridSense™ AI (le premier au monde) qui optimise le nettoyage en fonction de la configuration de votre piscine. Son atout majeur ? Une couverture 5-en-1 inédite qui nettoie le sol, les murs, la ligne de flottaison, la surface de l’eau et purifie l’eau.

Ses atouts :

Technologie de navigation avancée : capteurs IA, infrarouge et ultrasons pour un balayage précis de la piscine.

: capteurs IA, infrarouge et ultrasons pour un balayage précis de la piscine. Détection ciblée des débris : repère et élimine les impuretés de manière intelligente.

: repère et élimine les impuretés de manière intelligente. Clarification de l’eau : grâce à un système utilisant des agents naturels, il filtre l’eau quatre fois plus rapidement qu’un clarificateur classique.

: grâce à un système utilisant des agents naturels, il filtre l’eau quatre fois plus rapidement qu’un clarificateur classique. Smart Surface Parking : flotte jusqu’au bord de la piscine pour le récupérer facilement.

Lancé à 3 850 €, il est proposé du 10 au 16 février à 3 079 €, soit une réduction de -20 %.

AquaSense 2 Pro : le robot connecté 5-en-1 leader du marché à -22 %

Beatbot AquaSense 2 Pro

L’AquaSense 2 Pro est une alternative plus abordable tout en conservant des performances haut de gamme. Ce robot 5-en-1 nettoie le sol, les parois, la ligne d’eau, la surface et purifie l’eau avec une technologie de pointe. Son système ClearWater™ optimise la filtration pour une piscine toujours propre.

Navigation améliorée : cartographie intelligente pour un nettoyage méthodique.

: cartographie intelligente pour un nettoyage méthodique. Évacuation automatique de l’eau : facilite son retrait après utilisation.

: facilite son retrait après utilisation. Batterie haute capacité : jusqu’à 11 heures pour le nettoyage de surface et 5 heures pour les sols et parois.

: jusqu’à pour le nettoyage de surface et pour les sols et parois. Connexion à une application mobile pour un contrôle à distance.

Lancé au prix de 2 699 €, Beatbot le propose du 10 au 16 février à 2 099 €, soit une réduction de 22 %.

AquaSense 2 : le meilleur robot 3-en-1 à -29 %

AquaSense 2 dans toutes les conditions

Pour ceux qui recherchent un robot efficace à un prix compétitif, l’AquaSense 2 est une option idéale. Ce modèle 3-en-1 s’occupe du sol, des parois et de la ligne de flottaison pour un nettoyage complet et homogène.

Ses atouts :

Moteur puissant : 5 500 GPH.

: 5 500 GPH. Navigation optimisée : détecte les zones les plus sales et ajuste son parcours.

: détecte les zones les plus sales et ajuste son parcours. Batterie longue durée : autonomie jusqu’à 4 heures de nettoyage en continu.

: autonomie jusqu’à de nettoyage en continu. Compatible avec toutes les surfaces : béton, carrelage, vinyle ou fibre de verre.

Du 10 au 16 février, Beatbot propose une offre de lancement à 1 199 € au lieu de 1 699 €, soit une belle réduction de 29 %.

Beatbot AquaSense 2 : une évolution intelligente d’un leader du secteur

Leader reconnu du secteur, Beatbot s’appuie sur son expertise et la confiance de plus de 80 % des consommateurs haut de gamme pour proposer des solutions toujours plus avancées. La gamme AquaSense 2 bénéficie désormais d’une garantie étendue à 3 ans, ainsi que d’une certification ETSI EN 303 645 en cybersécurité et protection des données, une première dans l’industrie. En combinant innovation et excellence, Beatbot s’impose une fois de plus comme la référence des robots nettoyeurs de piscine intelligents.

N’oubliez pas, l’offre de lancement est valable du 10 au 16 février !