La batterie des voitures Tesla serait la plus durable du marché… mais c’est Tesla qui le dit

Selon une étude Tesla, les batteries des voitures électriques de la marque ne perdraient que 12% de performance au bout de 320 000 kilomètres.

Le 24 avril, Tesla publiait un rapport détaillant point par point l’impact de la marque sur l’environnement. Recyclage, consommation d’eau ou d’électricité, développement d’infrastructures : tout y passe. Toutefois, parmi les informations affichées, la dégradation des batteries est celle qui a retenu notre attention.

Une dégradation de batterie incroyablement faible !

Dans ce rapport d’impact de 224 pages, Tesla avance notamment que sa batterie ne perdrait que 12% d’efficacité au bout de 200 000 miles aux États-Unis et 150 000 miles en Europe, soit respectivement 320 000 et 241 000 kilomètres.

Si vous voulez vérifier, ce passage est en page 39.

Le rapport précise tout de même que le kilométrage n’est pas la seule source d’usure d’une batterie et que l’âge est également un des facteurs principaux. Mais on pourrait également y ajouter le nombre de charges, la quantité de batterie chargée à chaque fois, la température extérieure, etc.

Il ne s’agit donc là que d’une valeur indicative, mais qui ferait de Tesla l’une des batteries les plus durables du marché – la moyenne se situant autour des 160 000 km (entre 8 et 10 ans).

Tesla est premier dans un classement fait par… Tesla

Tesla fait des études sur Tesla

Il convient tout de même de prendre cette information avec des pincettes. Certes, Tesla a sûrement fait des tests pour arriver à une telle conclusion, mais vous noterez rapidement, en parcourant son rapport d’impact que la marque de voiture électrique d’Elon Musk est la plus écologique du marché sur tous les points et sur toutes les pages…

Est-ce nécessairement faux ? Pas forcément, mais un organisme indépendant utilisant d’autres mesures de calculs et d’autres facteurs pourrait arriver à une conclusion différente. En l’état, ce rapport d’impact n’est ni plus ni moins qu’un outil de communication pour la marque et ne prouve pas grand-chose sur la durabilité des batteries Tesla.

On espère donc que les batteries d’Elon Musk durent aussi longtemps qu’il le prétend : cela permettrait sûrement à faire passer la pilule de leur irréparabilité…