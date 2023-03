Bard : l’IA de Google serait capable de traduire toutes les langues du monde !

Bard, le chatbot développé par Google, va bientôt être capable de traduire 1000 langues ! Pourquoi Google veut-il traduire autant de langues ? À quoi ça sert ?

Google avait répondu à l’émergence de ChatGPT en dévoilant Bard, son propre chatbot ressemblant en tous points avec l’IA conversationnelle développée par Open AI et convoitée par Microsoft. Dernière information en date concernant l’IA made in Google : la firme de Mountain View entraînerait son poulain à la compréhension de 1000 langues différentes !

Retrouvez aussi : ChatGPT, Google travaillerait sur une IA encore plus puissante

Bard : l’IA polyglotte capable de parler 1000 langues

12 millions d’heures, 28 milliards de phrases, le tout sur plus 300 langues ? Voilà l’entraînement intensif que reçoit Bard pour devenir le plus grand traducteur du monde !

Pour le moment, il serait capable de reconnaitre les langues courantes comme l’anglais ou le mandarin à l’oral et pourrait en identifier certaines moins communes comme l’azerbaïdjanais. À terme, l’intelligence artificielle devrait être capable de traduire 1000 langues, de quoi pouvoir parler et faciliter l’interaction avec les utilisateurs partout sur la planète.

Pour le moment, Google n’a pas communiqué sur l’avenir de Google Traduction. Impossible de savoir si Bard a pour vocation de le compléter ou de le remplacer.

Google regardant Bard s’entrainer !

La traduction sur Bard : quelle utilité ?

« 1000 langues ? Vraiment ? », Google n’y va pas de main morte lorsqu’il s’agit de la traduction. Certes, la firme de Mountain View aurait pu s’arrêter à une vingtaine de langues et couvrir la quasi-entièreté du globe, mais non, c’est bel et bien 1000 langues qui seront disponibles sur Bard.

Info langues dans le monde :



Il y a environ 7 000 langues différentes sur la planète, mais :



– Seulement une vingtaine représentent 95% des langues parlées,

– 6 500 langues ne sont partagées que par 5% de la planète,

– En moyenne, 25 langues disparaissent par an.



Par ailleurs, certaines langues ne sont parlées que par une dizaine de personnes, comme l’Ixcathèque qui n’est employée que par 8 personnes au Mexique (toutes âgées de plus de 80 ans).

Outre l’intérêt de garder des traces de traditions orales ou de « langues mortes », il faut rappeler qu’à terme, Google pourrait intégrer Bard dans ses lunettes de réalité augmentée pour traduire en temps réel le texte en langue étrangère ou bien vous proposer des sous-titres en VOSTFR à n’importe quel moment. Avouez que l’idée fait rêver, mais 1000 langues, c’est beaucoup là non ?