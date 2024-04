Un barbecue Air Fryer ? L’appareil ultime pour vos grillades en appart cet été

Vous avez un appartement sans jardin, mais avec un balcon, même petit ? Ça tombe à pic. La marque Ninja revient en force sur le marché avec un barbecue qui devrait en séduire plus d’un.

Ninja ça vous dit quelque chose ? On ne parle pas des assassins japonais et encore moi du streamer Fortnite, mais bien d’une marque électroménagère qui balaye la concurrence depuis quelque temps. Entre ses appareils à glace qui font le buzz sur les réseaux sociaux ou ses Air Fryers toujours plus high tech, Ninja a tout pour plaire.

Et pour satisfaire encore plus de monde, elle se lance dans un nouveau produit révolutionnaire : un BBQ capable de griller, fumer et air fryer. L’avantage ? Vous pouvez faire cela du haut de votre balcon puisque tout est électrique. Pas mal non ?

Le must du must des BBQ : on dit merci Ninja !

Si vous rêviez d’un bon barbecue à l’appartement sans avoir de jardin, Ninja vous a entendu et a exaucé votre vœu.

La possibilité d’avoir un barbecue au gaz ou au charbon n’est pas toujours accessible à tous et l’utilisation de ces méthodes de cuisson présente plusieurs désavantages :

Atteindre la bonne température peut s’avérer long et fastidieux,

Le nettoyage peut être compliqué,

Il est nécessaire de régulièrement recharger en combustible.

Dans ce contexte, le Ninja Woodfire représente une alternative pratique, surtout pour ceux vivant en appartement ou avec des espaces extérieurs limités.

Où acheter le Ninja WoodFire ? Sur Amazon Voir le produit

Faire cuire une dinde depuis votre balcon, elle est pas belle la vie ?

Le barbecue hybride

Le Ninja Woodfire est un appareil multifonctionnel qui combine les fonctionnalités d’un barbecue, d’un four, d’un fumoir et d’une friteuse à air. Par exemple, il peut cuire des côtes levées de porc à la perfection, les rendant tendres en seulement une heure et trente minutes, un délai considérablement plus court que celui requis par un barbecue traditionnel.

Cet appareil permet également l’utilisation de granulés de bois spécifiques pour infuser une délicieuse saveur fumée dans la viande et les légumes grillés.

Ninja propose d’ailleurs une gamme de granulés aux arômes et intensités variées, afin d’adapter le goût selon les préférences de chacun.

Toutefois, il est important de noter que l’utilisation de granulés autres que ceux recommandés par Ninja est fortement déconseillée. L’emploi de produits non approuvés pourrait présenter un risque d’incendie et potentiellement causer des dommages à l’appareil électrique.

Petit, compact, mais performant !

Malgré sa petite taille et sa légèreté, le grill extérieur Ninja Woodfire se distingue par sa performance et sa qualité. Sa conception permet de le transporter aisément, ce qui est particulièrement pratique pour les sorties en camping.

Ce grill est capable de réaliser des prouesses culinaires impressionnantes, telles que la cuisson d’un morceau de bœuf de 4 kg ou de 30 saucisses hot-dogs, ce qui est idéal pour ceux qui cherchent à gagner du temps sans compromettre la qualité des repas.

Le Ninja Woodfire accélère le processus de cuisson grâce à son système d’aération efficace.

Offrant des fonctionnalités comparables à un four traditionnel, il permet un contrôle précis de la température et du temps de cuisson, rendant son utilisation extrêmement simple.

Avec six modes de cuisson disponibles – grill, fumoir, four, rôtissoire, griller, et déshydrateur – le Ninja Woodfire est remarquablement polyvalent. Plus besoin de vous munir d’un Air Fryer, d’un four et d’un barbecue, tout est disponible en un seul appareil.

Côté prix et accessoires ?

Dans la boîte du Ninja Woodfire, vous retrouverez :

Le Ninja Woodfire,

La plaque pour griller,

Un panier pour la fonction Air Fryer,

Un récipient pour accumuler les graisses,

2 petits sacs de granules de bois,

La pelle pour mesurer les granules de bois,

Une housse imperméable.

Pour ceux qui en veulent toujours plus, Ninja propose des accessoires additionnels, comme un support sur roues.

Le Ninja Woodfire, avec sa gamme complète d’accessoires, est proposé à un prix de base de 349€. Un investissement moindre lorsqu’on sait tout ce qu’il peut faire !