Ce nouveau barbecue japonais vous fera oublier les modèles traditionnels cet été

Cet été, un nouveau modèle de barbecue fait beaucoup parler de lui : le Kamado. Venu tout droit du Japon : qu’a-t-il de plus que les modèles traditionnels ?

Cet été vos grillades ne seront pas les mêmes que les autres années ! En effet, un nouveau modèle de barbecue s’est fait une place dans les étalages : le Kamado ! Un barbecue japonais en céramique qui se veut plus pratique et plus original que les barbecues traditionnels, mais est-ce vraiment le cas ?

Un barbecue, oui mais pas que

Le Kamado ne se contente pas de griller les aliments comme un barbecue classique. Grâce à sa conception ingénieuse et à ses matériaux de haute qualité, il permet également de cuire à l’étouffée, à basse température, à la vapeur, et même de fumer les aliments.

Certains amateurs de cuisine l’utilisent même pour cuire du pain ou des pizzas. Cette polyvalence permet d’explorer de nombreuses techniques culinaires tout en profitant des saveurs incomparables qu’il offre.

Les spécificités techniques

Fabriqué en céramique, le Kamado garantit une diffusion parfaite de la chaleur et un contrôle optimal de la température, pouvant varier de 70 à 350°C selon les modèles. Sa forme d’œuf et les ouvertures d’aération stratégiquement placées assurent une circulation de l’air efficace et permettent une cuisson uniforme des aliments. Ces caractéristiques font du Kamado un outil de cuisson très prisé ces derniers temps.

Nouveauté ? Pas tant

Bien que le Kamado soit une nouveauté pour beaucoup, cette méthode de cuisson existe depuis des siècles en Asie. Aujourd’hui, elle est accessible en Europe, apportant avec elle un héritage culinaire riche et des possibilités infinies pour les amateurs de barbecue.

Pour les novices, l’apprentissage des techniques spécifiques du Kamado peut sembler complexe. Heureusement, des ouvrages spécialisés comme « Le Livre du Kamado » de Jerden Hazebroek et Leonard Elenbaas sont disponibles pour vous guider. Ce livre dévoile non seulement les secrets de l’utilisation et de l’entretien du Kamado, mais propose également 13 méthodes de cuisson différentes et de nombreuses recettes.

Une recette de côte de bœuf au Kamado

Pour illustrer les capacités du Kamado, voici un aperçu de la préparation d’une côte de bœuf, tirée du livre mentionné :

Portez le Kamado à 220°C avec une grille en fonte. Salez généreusement une côte de bœuf de 800g à 1kg. Grillez la viande en la retournant régulièrement jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Retirez la côte et installer un déflecteur de chaleur. Cuisez la viande à une température entre 120 et 140°C jusqu’à ce qu’elle atteigne 49 à 52°C à cœur. Enveloppez la viande dans du papier aluminium, puis augmenter la température du Kamado à 240°C pour une dernière étape de grillade. Servez avec du pain ou des pommes de terre pour profiter des jus savoureux.

Un appareil technique pour un prix conséquent

Le Kamado est un investissement important, avec des prix commençant à environ 700€ pour les modèles neufs, et augmentant selon la taille et les accessoires. C’est donc un investissement à réfléchir si vous n’êtes pas un pro du barbecue. Toutefois, pour ceux qui aiment cuisiner en plein air, le Kamado pourrait remplacer plusieurs appareils de cuisine.