Devenez un pro du barbecue : 5 gestes interdits à éviter

Si le soleil tarde à arriver, l’été lui arrive à grands pas. Et qui dit été, dit ? Barbecue, évidemment. Mais attention, les grillades, c’est sympa, mais il y a des règles à respecter pour en profiter sans tracas.

L’été est synonyme de barbecues, de moments entre amis où l’on se retrouve autour de grillades aux petits oignons. Cependant, certains gestes peuvent transformer cet instant de plaisir en véritable risque pour la santé. Voici une liste des comportements à absolument éviter pour profiter de votre barbecue tout l’été.

Sous-cuire la viande au barbecue

La sous-cuisson de la viande est une erreur courante qui peut entraîner des intoxications alimentaires graves comme la salmonellose ou la campylobactériose. Les viandes, surtout le poulet et les steacks hachés, doivent être cuites à des températures internes spécifiques pour être sûres à consommer.

Utilisez un thermomètre alimentaire pour vérifier la cuisson : 71°C pour les viandes hachées, 74°C pour le poulet, et 63°C pour les steaks et les côtelettes. Se fier uniquement à la couleur ou à la texture peut être trompeur et dangereux.

Laisser les aliments à température ambiante

Les bactéries se multiplient rapidement entre 4°C et 60°C. Laisser des aliments périssables à température ambiante pendant plus de deux heures augmente considérablement le risque de contamination bactérienne. Pour éviter cela, gardez les aliments périssables en dessous de 4°C ou au-dessus de 60°C. Une bonne pratique consiste à sortir les aliments du réfrigérateur juste avant de les cuire et à ne pas les laisser traîner dehors plus longtemps que nécessaire.

Utiliser des salades à base de produits délicats

Les salades contenant des œufs ou des produits laitiers, comme les œufs mimosa ou les salades de pommes de terre, ne sont pas recommandées lors de barbecues. Ces ingrédients peuvent devenir dangereux pour votre santé s’ils sont laissés à température ambiante trop longtemps.

Assurez-vous qu’elles sont bien réfrigérées jusqu’au moment de les servir et évitez de les laisser dehors pendant des heures.

Utiliser une glacière inadéquate

Si vous souhaitez faire un barbecue ailleurs que chez vous, une bonne glacière est primordiale. Une glacière qui ne maintient pas une température froide constante peut compromettre la sécurité des aliments.

Pour garder les aliments à une température sûre, utilisez suffisamment de glace ou de packs de congélation. Assurez-vous que la glacière reste en dessous de 4°C en tout temps. Si possible, séparez les aliments crus des aliments prêts à consommer pour éviter la contamination croisée.

Réutiliser la glace usagée

Si barbecue rime avec pique-nique chez vous et que vous emmenez de la glace dans votre glacière, il y a quelques règles à respecter. Réutiliser la glace qui a été en contact avec des jus de viande crus ou des surfaces contaminées peut introduire des bactéries dans vos boissons.

Utilisez de la glace propre et fraîche pour les boissons

Gardez une glacière distincte pour les aliments et les boissons.

Cela minimise le risque de contamination croisée et assure que vos boissons restent sûres à consommer.

Autres conseils pour réussir son barbecue

En plus d’éviter ces gestes dangereux, voici quelques conseils supplémentaires pour assurer la sécurité de votre barbecue :

Lavez-vous les mains régulièrement : avant de manipuler des aliments, après avoir touché des viandes crues, et après être allé aux toilettes (on préfère préciser). Utilisez de l’eau chaude et du savon pour éliminer les bactéries.

: avant de manipuler des aliments, après avoir touché des viandes crues, et après être allé aux toilettes (on préfère préciser). Utilisez de l’eau chaude et du savon pour éliminer les bactéries. Nettoyez les ustensiles et les surfaces : utilisez des ustensiles différents pour les viandes crues et les aliments cuits. Nettoyez les surfaces de travail et les planches à découper avec de l’eau chaude et du savon.

: utilisez des ustensiles différents pour les viandes crues et les aliments cuits. Nettoyez les surfaces de travail et les planches à découper avec de l’eau chaude et du savon. Évitez la contamination croisée : ne placez jamais des aliments cuits sur une assiette qui a contenu de la viande crue. Utilisez des assiettes propres pour les aliments cuits.