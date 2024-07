Barbecue : les 5 erreurs que vous devez éviter cet été

L’été est enfin là et les beaux jours commencent à apparaître : la saison du barbecue peut donc enfin commencer, mais il y a quelques consignes à respecter et gestes à éviter.

Nous avions déjà listé quelques gestes à éviter, si vous désiriez devenir un véritable roi du barbecue, mais forcé de constater que pour réaliser des grillades parfaites, les 5 premiers conseils ne suffisent pas et il en existe, au moins, 5 autres pour éviter les intoxications et profiter au maximum de vos repas estivaux.

1. La planche à découper : ne gardez pas la même pour tout !

Une seule planche pour tous les aliments ? Mauvaise idée ! Utilisez des planches distinctes pour la viande crue, les légumes et les aliments cuits afin d’éviter les contaminations croisées.

Votre planche peut devenir un nid à bactéries si vous ne faites pas attention… Alors si vous ne souhaitez pas prendre le risque de finir aux urgences, il faudra soit la changer à chaque changement d’aliment, soit la laver soigneusement.

C’est joli, ça donne envie : mais on évite.

2. Décongélation : doucement mais sûrement

Décongeler votre viande à température ambiante, c’est inviter les bactéries à la fête. Préférez une décongélation au réfrigérateur, au micro-ondes, ou dans un bain d’eau froide.

Et surtout, une fois décongelée, passez rapidement à la cuisson pour éviter que les bactéries ne puissent proliférer et éviter tout risque d’intoxication alimentaire.

3. Hygiène des mains et des ustensiles : impératif

Les mains sales et les ustensiles contaminés sont les ennemis jurés d’un barbecue réussi. Lavez vos mains à l’eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé les aliments. Séparez les ustensiles pour les viandes crues et les aliments cuits.

Personne ne veut une touche de salmonelle avec son steak.

4. Grille propre : le secret d’une cuisson parfaite

La grille du barbecue accumule graisse et résidus qui peuvent être des terrains fertiles pour les bactéries.

Nettoyez votre grille avant et après chaque utilisation pour une cuisson saine et délicieuse. Une grille propre signifie des aliments sans résidus brûlés et un goût authentique.

Ça vous donne envie vous ?

5. Attention aux projections de graisse

Le gras de la viande qui goutte sur les braises peut causer des flammes et produire des fumées nocives. Éliminez l’excès de graisse avant la cuisson pour réduire les risques. Cette simple astuce rendra vos grillades plus saines et savoureuses.

En évitant ces erreurs courantes, vous serez sur la voie du succès pour vos barbecues estivaux. Prendre soin de l’hygiène, de la préparation et de la cuisson c’est vous garantir les meilleurs barbecues de votre vie. Alors, prêts à allumer le feu ? Bon barbecue !