Après les fêtes de fin d’année, vous avez peut-être fait quelques excès que vous aimeriez oublier rapidement. Ou bien il s’agit simplement d’une bonne résolution pour la suite. La Garmin Index S2 peut-elle vous aider ? Nous avons testé cette balance connectée pour vous.

Les balances connectées sont désormais présentes dans de nombreuses maisons. Plus pratiques que nos anciens modèles, elles permettent d’avoir un véritable suivi qualitatif de l’évolution de notre santé et pas seulement de notre poids. Cependant, parmi les différents modèles, il peut être difficile de s’y retrouver. Voici ce que nous avons testé de la Garmin Index S2, en la comparant aussi au précédent modèle et à la concurrence actuellement disponible.

C’est quoi la balance connectée Garmin Index S2 ?

Garmin est une marque que l’on connaît surtout pour ses montres connectées. Récemment, l’entreprise a ainsi mis sur le marché les Garmin Venu SQ ou encore la Forerunner 745 qui ont déjà été très largement commentées. Cependant, l’entreprise étend aussi son offre plus largement avec des produits comme les balances connectées. Il s’agit ici de la seconde itération, qui propose de très nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs.

Le design de la balance connectée Garmin Index S2

On commence par les caractéristiques physiques de cette balance. On apprécie particulièrement son design tout à la fois sobre et élégant. L’écran couleur de 2,8 pouces est parfaitement intégré au design général et l’ensemble ne dépareillera pas dans votre salle de bain. On apprécie le finish qui ressemble un peu à un miroir. Du côté des dimensions, la balance connectée Garmin Index S2 fait 32×31 mm pour une hauteur de 2,8 cm. Des dimensions qui en font un accessoire plutôt compact que vous pouvez facilement glisser sous votre meuble de salle de bain. Son poids est de 1,99 kg. La limite de poids pour les utilisateurs est de 181,4 kilos (400 livres).

Quelles sont les nouveautés de la balance connectée Garmin Index S2 ?

Quand une marque sort un nouveau modèle, surtout cinq ans après comme c’est le cas pour la balance connectée Garmin Index S2, la première chose que je regarde ce sont les améliorations qui ont pu être apportées à ce nouvel équipement. Soyons clairs, la technologie de balances connectées n’a pas connu de révolution au cours des dernières années, la Garmin Index S2 n’est donc pas si différente du précédent modèle.

Des améliorations bienvenues

On trouve surtout de petits ajustements qui se révèlent utiles pour un usage avancé : tendance de poids sur 30 jours, possibilité de customiser les données présentes sur l’écran, une sensibilité accrue des capteurs et donc de certaines données, la possibilité de se connecter à 7 WiFi, le passage du petit écran en couleur les dimensions réduites et… le type de pile utilisé (on passe de AA à AAA). Garmin annonce aussi avoir largement amélioré la connectivité Wi-Fi qui était un vrai problème du modèle précédent, selon de nombreux utilisateurs. À la différence du Bluetooth, la connectivité Wi-Fi se révèle vraiment pratique dans la durée. Petit détail plus ou moins utile, la balance vous propose aussi… la météo.

Comment mettre en marche la balance connectée Garmin Index S2 ?

Après avoir sorti la balance connectée Garmin Index S2 de sa boîte, l’installation est plutôt instinctive. Retournez-là pour insérer les piles puis saisissez-vous de votre smartphone. Sur le petit écran couleur, Garmin attend que vous connectiez votre compte à la machine. Pour cela, vous aurez besoin de l’application Garmin Connect qui fait partie des vrais plus. L’appareillement se fait très facilement. Vous aurez notamment un PIN à confirmer, puis vos informations Wi-Fi. En quelques minutes, c’est réglé. La balance réalisera de son côté une mise à jour logicielle. Celle-ci sera d’ailleurs renouvelée à chaque fois que vous montez sur la balance.

Jusqu’à 16 utilisateurs de la balance connectée

Une fois votre propre identité établie avec vos initiales ou vos noms sur la Garmin Index S2, vous pouvez ensuite inviter d’autres utilisateurs. Au total, cette balance connectée peut reconnaître jusqu’à 16 usagers différents. Si cela peut sembler un peu trop pour un cadre familial, on imagine sans peine les avantages pour un club de sport ou encore un coach à domicile.

Comment utiliser la balance connectée Garmin Index S2 ?

Comme pour une balance classique, il vous suffit de poser un pied dessus ou de la tapoter pour la lancer. Une fois en marche, elle active le poids de « 0 ». Attention toutefois, et c’est un petit reproche qu’on lui fera, simplement monter dessus ne la met pas en marche. Au bout de quelques secondes, votre poids s’affiche à l’écran. Une icône de poids vert vous précise d’ailleurs que le calcul est terminé. Si vous descendez de votre balance, celle-ci affiche alors le nom de la personne qu’elle a identifié, en se basant sur votre historique. En cas d’erreur, vous pouvez « slider »à droite ou à gauche avec le pied pour la corriger. La balance vous indique aussi si vous avez perdu ou pris du poids depuis votre dernière pesée.

Une évolution sur les 30 derniers jours

Un petit graphique vous permet aussi de visualiser votre évolution sur les 30 derniers jours, il s’agit du vrai avantage de ce modèle. On regrettera toutefois que la balance ne soit pas capable de récupérer notre historique de la Garmin Index S1. La balance connectée Garmin Index S2 vous fournit aussi d’autres informations comme poids, IMC, masse graisseuse, masse musculaire, hydratation… Des données qui semblent plutôt précises et surtout consistantes dans le temps.

Notez que si vous faites beaucoup de sports, une pesée avant et après votre exercice pourra aussi vous aider à ajuster votre niveau d’hydratation.

La magie de l’application Garmin Connect

Il s’agit du vrai point positif de mon point de vue, mais c’est aussi parce que j’apprécie particulièrement les produits de Garmin. L’écosystème Garmin Connect, auquel vous pouvez accéder depuis un terminal Android, iOS ou depuis votre ordinateur, se révèle très complet et ces données s’y intègrent parfaitement, ce qui n’est pas le cas avec de nombreuses autres balances connectées. Vous pouvez notamment ajuster des informations concernant votre activité ou votre morphologie qui aideront la balance connectée à mieux évaluer vos informations.

Cependant, plus largement, c’est cette synchronisation permanente ou presque des données entre votre montre, votre smartphone et votre balance qui prouvera ses avantages à ceux qui veulent vraiment perdre du poids. À noter que vous pouvez aussi connecter votre balance connectée Garmin Index S2 avec Apple Health et Google Fit si ce sont des applications que vous trouvez pertinentes.

Faut-il acheter la balance connectée Garmin Index S2 ?

Si on parle d’investissement, c’est pour une raison bien particulière. La Garmin Index S2 est plutôt onéreuse, puisqu’il vous faudra dépenser 163 euros pour l’acquérir. C’est un prix largement supérieur à celles de Withings que beaucoup considèrent comme une référence dans le domaine. Faut-il pour autant considérer que la Garmin Index S2 est trop chère ? Cela dépendra d’un paramètre en particulier.

Avez-vous déjà d’autres accessoires de la marque Garmin ? Si c’est le cas, vous ne devriez pas vraiment douter, tant l’intégration à l’écosystème Garmin Connect se révèle convaincant et apporte une vraie plus-value. Le cas échéant, il sera sans doute plus intéressant d’aller consulter ce que propose la concurrence notamment dans notre comparatif des meilleures balances connectées. S’il s’agit de votre première balance connectée, d’autres modèles proposent aussi une approche plus facile à prendre en main.

Les Plus

Une application smartphone très pratique

Jusqu’à 16 personnes

Un graphique d’évolution sur les 30 derniers jours

Compatible Google Fit et Apple Health

Les Moins

Elle ne se lance pas automatiquement lorsque l’on monte dessus

Pas de récupération de l’historique du modèle antérieur

Assez chère