Améliorez le suivi santé de votre iPhone : 3 balances connectées idéales pour Apple Health

L’application santé d’Apple permet à de nombreux utilisateurs de suivre leur activité et quoi de mieux que de la lier avec une balance connectée ?

Les beaux jours arrivent et bien des français vont vouloir se remettre au sport. Que ce soit pour recommencer le jogging ou faire du taï-chi dans un parc, les utilisateurs d’appareils Apple utiliseront probablement l’application Health pour suivre leurs performances. Et bien que celle-ci permette d’accumuler bien des données, elle n’arrive pas à la cheville de ce que peuvent proposer certaines balances connectées.

On vous en propose 3 qui peuvent se synchroniser avec vos appareils Apple.

La balance connectée Withings

Withings est probablement l’une des plus grandes marques de balance connectée et propose bien des modèles allant de la Body à 60€ sur Amazon à la Cardio qui atteint les 180€ (toujours sur Amazon).

Mais s’il ne fallait en retenir qu’une seule, ce serait bien sûr la dernière en date : la Body Scan que nous avions pu tester. En résumé, cette balance ultra-complète permet de :

Mesurer votre poids et votre IMC ,

, Donner votre masse hydrique, votre pourcentage de graisse, votre masse osseuse, etc.

De vous donner des indications sur la qualité de l’air et la météo,

De vous connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi à n’importe quel appareil.

Vous l’aurez compris, il s’agit là d’une pointure du domaine et un appareil idéal si vous utilisez déjà les applications de santé sur votre smartphone.

ACHETEZ la balance Withings Body Scan

© Withings

La balance connectée Eufy à moins de 50€

Eufy est une marque plus connue pour ses systèmes de sécurité que pour ses balances connectées. Pourtant, la marque chinoise (filiale d’Anker) possède de sérieux arguments pour figurer dans une liste des meilleures balances connectées.

Le premier (et plus évident) : son prix. En effet, la balance d’Eufy coûte un tout petit peu plus de 40€ sur Amazon.

Comme bien d’autres modèles, cette balance connectée mesure votre poids, votre taux de masse grasse et musculaire, calcul votre IMC et peut facilement être appairé avec un Fitbit, Google fit ou l’appli Apple Health.

OFFREZ-VOUS la balance Eufy dès maintenant

RENPHO : l’essentiel d’une bonne balance pour moins de 30€

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas débourser les plus de 100€ nécessaires pour obtenir une balance connectée ultra-complète ou qui n’auraient tout simplement pas besoin de toutes ces informations : le modèle de RENPHO est une alternative peu onéreuse qui présente tout de même de nombreux avantages.

Bien sûr, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à retrouver toutes les fonctionnalités poussées de la Withings Body Scan, mais vous retrouverez l’essentiel comme :

La mesure de votre poids,

La connectivité Bluetooth et l’appairage avec toutes les applications de suivi santé,

Le calcul de votre IMC ou votre masse grasse.