iPhone 15 : on sait déjà quand son prix baissera et à quel moment acheter le smartphone d’Apple

Alors que l’iPhone 15 vient tout juste de sortir, une étude d’Idealo met déjà en avant les dates auxquelles le smartphone devrait voir son prix chuter.

Que vous suiviez ou non l’actualité d’Apple, vous en avez probablement entendu parler : l’iPhone 15 a récemment été annoncé avec son lot de nouveautés (notamment le passage à l’USB-C) et a commencé sa commercialisation le 22 septembre.

Et si le prix varie bien évidemment d’une version à l’autre (iPhone 15, Plus, Pro et Pro Max), il évolue aussi avec le temps. Sur ce point, Idealo a récemment sorti une étude permettant de pronostiquer la future baisse de prix du dernier smartphone Apple : focus.

iPhone 15 : des baisses de prix à moyen et long terme

« Par exemple, pour l’iPhone 15 Plus, on peut s’attendre à une réduction de 10,7% après 4 mois » Typhaine Le Brigant, Country Manager France d’idealo

Dans l’ensemble, ce qu’il faut retenir de l’étude, est que le prix de tous les modèles devraient être au plus bas à partir du 7ᵉ mois de commercialisation (c’est-à-dire en mars 2024). Pour chaque graphique : la courbe rouge représente celle de la 15ᵉ version, en jaune la 14ᵉ et en blanc la 13ᵉ.

L’évolution des tarifs pour les iPhone 15 et Plus :

L’évolution des tarifs pour les iPhone 15 Pro et Pro Max :

Ces graphiques permettent notamment de voir que la baisse à partir du 7ᵉ mois n’est pas seulement une prédiction au doigt mouillé, mais bel et bien une tendance qui se dégage sur les dernières générations d’iPhone.

L’iPhone 15 sera trouvable moins cher avant les prédictions

Point important pour comprendre les graphiques : il s’agit là du prix médian. En clair, une valeur médiane ne représente pas l’intégralité des valeurs existantes ou une moyenne de ce que l’on pourrait trouver sur le marché, mais la valeur qui se trouve au milieu.

La valeur médiane sert plus à représenter une tendance globale en éliminant les valeurs extrêmes (haute comme basse).

Concrètement, cela signifie donc qu’en cherchant bien, vous pourrez trouver des bons plans faisant chuter le prix de l’iPhone 15 avant 4 ou 7 mois, mais que si vous n’êtes pas très à l’aise avec les recherches de promotions, c’est dans cette période qu’elles seront plus faciles à trouver ou que le prix standard sera le plus faible.