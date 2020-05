Babymaker est un nouveau vélo électrique de l’entreprise américaine FLX Bike. Cette bicyclette élégante, qui ressemble à un vélo classique, utilise une originale transmission par courroie.

Les vélos électriques ont la cote. Le fait qu’ils soient écolos et silencieux a convaincu bien des utilisateurs à franchir le pas de l’électrique. En période de pandémie, où prendre les transports en commun est risqué, ce mode de déplacement trouve un nouvel élan. De nombreux modèles de deux-roues électriques proposent un design différent d’une bicyclette normale. Ce n’est pas le cas avec le Babymaker qui, hormis sa transmission à courroie, ressemble, comme deux gouttes d’eau à un vélo classique. Découverte de ce modèle qui a explosé les compteurs sur Indiegogo.

Une campagne de financement participatif très réussie

L’entreprise FLX Bike avait besoin d’un financement de 20.000 dollars pour lancer la production de son nouveau modèle de vélo électrique, le Babymaker. Aussi, la start-up de San Diego aux États-Unis est passée par une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Alors qu’il reste encore quelques heures de campagne à l’heure où nous écrivons cet article, le projet a récolté plus de 7 millions de dollars auprès de plus de 5.400 contributeurs. Les raisons de ce succès phénoménal sont légion et on les trouvent dans le modèle lui-même.

Au premier coup d’œil, le Babymaker ressemble à une bicyclette classique et absolument pas à un vélo électrique. En y regardant de plus près, un détail curieux saute aux yeux… il n’y a pas de chaîne mais une courroie dentée qui permet de faire la transmission entre les pédales et le moteur lui-même. Un petit capuchon noir cache une prise permettant le rechargement de la batterie dissimulée dans le cadre du vélo. Le concept joue la simplicité. Pas de GPS ni d’application smartphone. Seul un petit boîtier, avec écran et boutons, placé sur le guidon est nécessaire pour activer le mode électrique.

Deux modèles de Babymaker sont disponibles

Le Babymaker se décline en deux versions. La version standard, plus économique, est avant tout destinée aux personnes qui veulent en faire un usage classique notamment en environnement urbain et périurbain. La version Pro, plus racée et utilisant de meilleurs matériaux, est pensée pour ceux qui recherchent la performance avant tout. Comptez 1.077 dollars en précommande (1.999 dollars tarif normal) pour le modèle standard et 1.369 dollars en précommande (2.499 dollars tarif normal) pour la version Pro.

Le Babymaker peut monter à un peu plus de 40 km/h avec son moteur. La batterie se charge en 2 heures. Si vous souhaitez profiter de l’offre spéciale précommande, il ne reste que quelques heures avant que se termine la campagne. Les premières livraisons sont prévues pour le mois d’octobre. Ce modèle mériterait bien d’entre dans notre comparatif des meilleurs vélos électriques de 2020.

