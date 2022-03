AYA NEO NEXT : la console portable super puissante qui fonctionne comme un PC

Aya Neo a dévoilé la troisième génération de la console de jeu portable Aya Neo Next. Contrairement aux attentes, la nouveauté n’est pas construite sur le dernier processeur Ryzen 6000 (Rembrandt) avec architecture Zen 3+, mais utilise un Ryzen 7 5800U à 8 cœurs et 16 threads de la génération Cezanne-U basé sur l’architecture Zen 3.

Après deux campagnes menées sur Indiegogo, Aya Neo dévoile la troisième génération de sa console Aya Neo Next. Cette console qui fonctionne comme un PC, reprend le design de la future Nintendo Switch Pro et promet d’offrir une expérience de jeu PC partout où vous le souhaitez. À l’heure actuelle, Aya Neo a recueilli plus de 377 652 euros de soutien. Bien que l’entreprise chinoise ait déjà atteint son objectif de financement, la campagne se poursuivra jusqu’au 11 avril 2022. Vous pouvez participer au lancement via Indiegogo, à partir de 1 215 euros pour le modèle 16 Go de RAM.

La Aya Neo Next une console armée d’un Ryzen 7 5825U

Alors que le Steam Deck a été mis en vente en février, certains pensaient déjà que l’Aya Neo Next pourrait devenir la première console sous Ryzen 6000 mais ce ne sera finalement pas le cas. La nouvelle console Aya Neo Next sera bel et bien embarquée sur un Ryzen 7 5825U.

Une nouvelle qui en a déçu plus d’un. L’entreprise chinoise explique son choix par le fait qu’étant une petite entreprise, elle n’était pas en mesure de réserver les derniers APU d’AMD. Cependant, la société a assuré que dès que les nouvelles puces seraient disponibles, Aya commencerait le développement du successeur de Next. Ce sont donc trois versions baptisées Next, Next Advance et Next Pro qui hériteront toutes d’un APU AMD Ryzen 7 5825U. Une petite amélioration par rapport à l’AyaNeo Pro qui elle embarque un Ryzen 7 4800U.

Le Ryzen 7 5825U est pourvu de 8 cœurs / 16 threads, et il bénéficie de l’architecture CPU Zen 3 et non plus Zen 2. Il possède, comme le Ryzen 7 4800U, 8 cœurs GPU Vega, mais cadencés à 2000 MHz plutôt qu’à 1750 MHz. Par ailleurs, si la variante Next conserve 16 Go de LPDDR4X-4266, la mouture Next Pro profite de 32 Go. Celle-ci propose également une capacité de stockage étendue à 2 To.

Rien de nouveau en ce qui concerne l’écran qui est toujours une dalle IPS de 7 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. Quant aux joysticks analogiques et les boutons de déclenchement, ils utilisent des capteurs à effet Hall. Au lieu de l’activation traditionnelle, ils utilisent des aimants qui détectent l’activation à travers un champ magnétique. Cette technologie permet une entrée plus précise et moins d’usure des pièces.

Prix et disponibilité

AYA NEO propose trois modèles d’AYA NEO NEXT sur Indiegogo (contrairement à son site Web). Les trois modèles sont disponibles aux prix suivants :

AYA NEO NEXT : 16 Go de RAM/1 To SSD – 1 078 € (cette version n’est plus disponible)

AYA NEO NEXT Advance : 16 Go de RAM/2 To SSD – 1 215 €

AYA NEO NEXT Pro : 32 Go de RAM/2 To SSD – 1 304 €

La page de campagne AYA NEO précise que toutes les commandes sur Indiegogo seront livrées avec un étui de transport et une protection d’écran. À noter que si Aya Neo a pris en compte les frais de transport express international dans ses prix, aucun n’inclut les droits de douane et les taxes. Alors que la console ne sera distribuée que mi-avril, certains pensent déjà que sa concurrente la Steam Deck qui vient de paraitre ce mois-ci reste une meilleure option et à un prix beaucoup plus abordable.