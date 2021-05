Si vous fréquentez des sites sur le high-tech, vous êtes familier(ère) des annonces et des tests VPN. À ce sujet, nous vous avons récemment expliqué dans un article pourquoi éviter d’utiliser un VPN gratuit. Aujourd’hui nous avons l’occasion de vous en présenter un pas cher et un peu moins connu du grand public que CyberGhost ou NordVPN. Nous parlerons donc d’Ivacy VPN, dont nous avons pu tester les services il y a peu. Et bien qu’il ne semble pas occuper le devant de la scène en France, on est loin d’avoir affaire à un débutant. Originaire de Singapour, il possède et utilise 3 500 serveurs optimisés répartis dans plus de 100 lieux sur la surface du globe. Et si le nom vous disait quelque chose, c’est peut-être parce qu’il est extrait de “privacy”. Ainsi, nous nous adressons particulièrement dans ce test aux plus fervents défenseurs du droit à la confidentialité.

Installation du VPN Ivacy : une interface très facile à prendre en main

Nous avons d’abord installé le VPN sur ordinateur depuis le site web d’Ivacy ; idem avec l’application mobile. Dans les deux cas, la lisibilité est optimale. En revanche, ne cherchez pas à modifier la langue pendant 10 minutes comme nous ! En effet, les utilisateurs doivent se cantonner à l’anglais (et peut être découvrir le traducteur DeepL pour vous aider.) Quoi qu’il en soit, vous pourrez utiliser ce VPN sur de multiples supports : Windows, Mac, Linux, consoles, routeurs, navigateurs, etc.

On trouvera cependant dommage que la liste des serveurs disponibles n’affiche pas leur degré de saturation, même s’il existe un choix automatique, afin que vous bénéficiiez des meilleures performances possibles. Vous pouvez néanmoins choisir un pays ou une ville favorite, si jamais cela vous était utile. Pour nous, on retient qu’à partir du moment où l’on a renseigné nos identifiants, en 5 minutes montre en main Ivacy VPN était installé sur le desktop, le smartphone et Google Chrome.

Connexions et protocoles disponibles avec Ivacy VPN

Afin de profiter au mieux d’Ivacy VPN, encore faut-il déterminer quel type de connexion est le plus adapté à vos besoins. Même si vous aurez tout le temps de vous familiariser avec le VPN pendant les 30 jours de garantie de remboursement sur leur offre d’un abonnement de 5 ans à – 87 %, (soit 1,10 €/mois, le prix d’une belle baguette de pain) on vous explique succinctement, afin que vous puissiez gagner du temps !

4 modes de connexion classiques pour profiter de votre VPN

Vous pouvez les identifier rien qu’à leurs icônes en haut à gauche, il s’agit des modes :

Smart Connect (automatique) , avec une sélection du serveur avec le plus court ping par rapport à votre localisation ;

, avec une sélection du serveur avec le plus court ping par rapport à votre localisation ; Secure Download (téléchargement sécurisé) , pour se préserver des virus et des malwares ;

, pour se préserver des virus et des malwares ; Streaming , qui contourne les restrictions géographiques pour accéder à des contenus vidéos inaccessibles en France, en faisant croire que vous êtes un New-Yorkais pure souche, un Kiwi d’Auckland ou même un otaku de Tokyo ;

, qui contourne les restrictions géographiques pour accéder à des contenus vidéos inaccessibles en France, en faisant croire que vous êtes un New-Yorkais pure souche, un Kiwi d’Auckland ou même un otaku de Tokyo ; Unblocking (ou déblocage), pour vous connecter depuis quasiment n’importe où sur le globe.

Choix du protocole VPN : la vitesse t’attire ou tu pointes la sécurité ?

Si vous vous rendez dans la section « Settings », autrement dit les « Paramètres » en bon français, vous trouverez les onglets « General », « Connection », « Multiport » et « Split Tunneling ». Rendez-vous dans le deuxième, et paf ! Vous devez choisir entre plein d’acronymes barbares ! Du moins si vous êtes sous Windows, car les options sur IOS et Mac sont bien plus limitées… En fait, ce ne sont que les noms des diverses manières dont les paquets de données seront distribués sur un réseau. Pour vous, ce qu’il faut retenir, c’est que chaque protocole a sa propre balance vitesse/sécurité. Ce qui est agréable avec ce système, c’est que vous pouvez switcher dans la minute en fonction de vos exigences du moment, ou laisser le logiciel en automatique.

Quoi qu’il en soit, Ivacy VPN est compatible avec, par ordre d’apparition :

TCP, ou Transmission Control Protocol , à l’inverse de l’UDP, s’assure qu’elles arrivent à bon port en les divisant en paquets plus petits.

, UDP, ou User Datagram Protocol , qui nécessite une bande passante plus faible et vous fait gagner en vitesse. Il peut arriver cependant qu’il perde des données où qu’il les rende inutilisables ;

L2TP/ IPsec ou Layer 2 Tunneling Protocol , qui utilise IPsec pour sécuriser votre connexion au maximum ;

IKEv2 Internet Key Exchange version 2 , qui a la particularité de rétablir automatiquement la connexion avec votre VPN après n’importe quelle interruption du signal Internet. On l’utilise beaucoup grâce à cet aspect très pratique ;

OpenVPN et TOR, qui offrent toutes les qualités mais qu’il faudra installer manuellement, en plus des protocoles déjà disponibles.

Mais puisqu’on en parle, venons-en à présent aux performances d’Ivacy VPN en matière de vitesse et de sécurité !

Sécurité et confidentialité : la spécialité d’Ivacy VPN

Concernant le cryptage des informations, tout dépend du protocole que vous choisissez en amont. Ce qui tombe parfaitement bien : on vient de les voir ! Ainsi, vous pouvez vous retrouver avec un cryptage de données inexistant, ou bien avec le 256-AES (256 bits Advanced Encryption Standard), un algorithme cryptographique reconnu pour son efficacité contre les pirates informatiques et utilisé pour la sécurité de niveau bancaire ou gouvernemental. En outre, le service est doté d’une protection contre les fuites DNS (quand vos requêtes DNS, c’est-à-dire les échanges de votre ordinateur avec un serveur extérieur au tunnel VPN, sont à découvert, et que n’importe qui peut alors suivre vos activités). On notera, cependant, que, pour une raison obscure, dans l’onglet « General » des « Settings », cette option (IP/DNS Leak Protection) est décochée par défaut.

Ivacy VPN propose une politique de confidentialité stricte

C’est possiblement ce qui impressionne le plus avec Ivacy VPN, qui n’enregistre de vous que les informations suivantes : nom, adresse email et méthode de paiement. Ainsi, ce service ne surveille ni n’enregistre vos activités, ni votre adresse IP, ni vos heures de connexion, ni les requêtes DNS depuis votre terminal, etc. Rien de rien, vous voilà complètement ignoré(e) ! Il n’y aura plus qu’à vous faire une raison après avoir essuyé une telle indifférence…

Vitesse de chargement : rien ne sert de courir, il faut télécharger à point

Vous l’aurez déjà compris, ce n’est pas par sa vitesse que brille Ivacy VPN. À sa décharge, la perte de débit est courante avec l’utilisation d’un VPN, dont le travail de cryptage ralentit la connexion. C’est comme le triple système de serrure d’une porte : même quand on a la clé, on met plus de temps à rentrer chez soi. Inversement, quand c’est votre fournisseur d’accès à internet qui a tendance à détériorer la bande passante, le VPN joue plus un rôle de facilitateur de débit. Quoi qu’il en soit, le fait de disposer d’un très grand nombre de serveurs permet à Ivacy de faire jouer la proximité géographique. Ainsi, il peut améliorer un peu la durée de chargement. De la sorte, on a pu regarder Netflix sans problème (dont l’incontournable One Piece et le superbe Demon Slayer !)

Oui, on est bien sur Netflix US, et non Netflix Japan. Chacun ses péchés mignons et ses instants de bonheur ! Quoi qu’il en soit, Ivacy peut encore s’améliorer, notamment sur le protocole IKEv2, ce qui affecterait en bien la durée des téléchargements avec le Torrent, par exemple.

Fonctionnalités annexes : du bon, mais aussi du manquant

Si un des avantages d’Ivacy, c’est d’être simple à utiliser, on regrettera que certaines fonctionnalités avancées manquent à l’appel. On pense notamment au double VPN (pour un chiffrement encore plus balèze !) ou au blocage de publicités. Cela dit, n’allons pas plus vite que la musique, et voyons déjà ce que Ivacy offre ici et maintenant. Mais avant de vous les présenter, on rappelle que pour les activer, il faudra momentanément couper la connexion VPN.

Kill Switch pour couper internet en cas de perte de connexion VPN

Toujours pour un maximum de confidentialité, vous pouvez activer l’option Kill Switch. Elle consiste à interrompre automatiquement le débit internet dès que le VPN, pour une raison ou pour une autre, devient inactif (réinitialisation du serveur, par exemple). Cette fonctionnalité est indisponible sur l’écosystème Apple, ce qui est dommage si on joue les jusqu’-au-boutistes. Pour nous, ce ne serait pas forcément indispensable, mais si on veut vraiment jouer le jeu, le levier Kill Switch servira de bouton rouge.

Split Tunneling : pour ajuster votre bande passante

Pour un service comme Ivacy VPN, la fonctionnalité « tunnel divisé » tombe à point nommé ! Elle vous permet de sélectionner les trafics à crypter, afin de regagner de la vitesse sur les moins sensibles. Les premiers seront donc placés dans un premier tunnel, tandis que les seconds passeront par un autre, directement connecté à votre FAI. Encore une fois, vous n’y aurez accès que sur Windows et Android…

Le VPN Ivacy offre une assistance technique complète

Côté service client, beaucoup d’informations sont données en amont à travers différents guides, sous forme de tutos vidéos de FAQ ou d’articles. D’autre part, les contacts en ligne sont divers et relativement rapides : e-mail, chat en direct, ticket, 24/7. Il est même possible de se déplacer physiquement… directement à Singapour ! Un excellent prétexte à faire passer comme un voyage d’affaires. Il vous suffira d’annoncer à votre direction une « mission de maintenance des services de discrétion des échanges entre serveurs informatiques » et vous vous faites rembourser le billet d’avion ! Blague à part, en parlant de remboursement : Ivacy VPN honore toujours ses garanties, tant qu’on fait preuve de patience.

Des tarifs concurrentiels pour les abonnements à long terme

Vous connaissez le topo : plus vous prenez de gros abonnements, plus le VPN devient facilement rentable. En effet, sur le papier, en admettant que vous l’utilisiez souvent, le prix des deux ans revient à 83 % moins cher que celui que vous payez mensuellement. En outre, vous pouvez bénéficier d’une période d’essai d’une semaine, ce qui nous semble largement suffisant pour tester ce service. Sinon, on vous rappelle l’offre Ivacy VPN du moment : 5 ans jusqu’à – 87 %, qui étend la garantie satisfait ou remboursé (que vous obtiendrez, quitte à batailler un peu) à une trentaine de jours, avec 2TB de stockage Cloud Crypté inclus !

Et si jamais, ça vous intéresse, on vous fait profiter d’une réduction de 20% supplémentaires pour un abonnement de 5 ans avec ce code coupon : MINNOV21.

Ivacy Business : une offre spéciale entreprises

Comme Ivacy est simple d’installation, avec sa dimension multi-supports, il peut être intéressant de l’utiliser en entreprise. Vous pourrez y connecter toutes vos équipes, sans rien avoir à divulguer sur votre entreprise. En outre, Ivacy VPN promet un service clientèle prioritaire (ce qu’on n’a pas testé).

La fin justifie les moyens de paiements

On peut reconnaître sans mal cette qualité-là : Ivacy accepte quasiment tous les moyens de paiements. La classique carte bancaire d’abord (VISA, MasterCard, Amercan Express), Paypal, PerfectMoney, Payment Wall, BitCoin, BitPay, Cryptocurrency (les quatre derniers ne vous donnant pas accès à un éventuel remboursement, ce qu’on peut comprendre)… Sinon, vous allez à Singapour avec votre porte-monnaie, en mission de « négociation budgétaire en vue d’acquérir un réseau privé virtuel » !

Notre avis : que penser d’Ivacy VPN ?

En tant qu’utilisateur profitant d’un abonnement Netflix, la satisfaction a été totale. Cependant, selon nous, ce service pourrait ne pas convenir à un geek, qui aura des exigences plus élevées que monsieur tout le monde. En fait, Ivacy VPN prend un peu le contre-pied de ça et choisit une stratégie de démocratisation d’usage des réseaux privés virtuels : installation multi-support, utilisation hyper simple, prix bas, sécurité et confidentialité avant tout, avec un abonnement spécial pour les entreprises. On mettra simplement hors du lot les utilisateurs d’appareils Apple et les non-anglophones. Et si vous hésitez, vous pourrez glaner quelques renseignements supplémentaires dans notre article sur comment bien choisir un VPN !

LES PLUS Intraitable sur la politique de confidentialité

Bonnes interfaces sur desktop et mobile

Compatible avec beaucoup de supports

Débloque Netflix, BBC iPlayer et sert pour les fichiers Torrent

Prix très compétitifs

LES MOINS Interface uniquement en anglais

Fonctionnalités manquantes sur MacOS ou iOS