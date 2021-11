Vous avez déjà entendu parler du cashback sur Internet. L’idée est de percevoir un pourcentage de remise sur tous vos achats. Mais peut-être même n’avez vous jamais osé franchir le pas, vous demandant si cela n’était pas trop beau pour être vrai ? C’est pourtant une opportunité devenue très courante, le cashback fonctionne parfaitement bien depuis de nombreuses années. Et nous vous le faisons découvrir aujourd’hui avec Ebuyclub, la référence française, grâce à une offre exceptionnelle qui changera désormais votre façon de faire des achats en ligne.

Exemple de quelques enseignes avec cashback sur Ebuyclub

Présentation de Ebuyclub, votre partenaire cashback

Ebuyclub, une réputation solidement établie

Ebuyclub est l’acteur du marché du cashback le plus connu. Il appartient à Plebicom, l’une des plus grosses entreprises françaises spécialisées dans la gestion des systèmes de fidélité, comme ceux que vous connaissez dans les grandes surfaces. Ebuyclub accompagne vos achats depuis plus de 20 ans maintenant, ce qui vous assure du sérieux et de la fiabilité du système de cashback proposé. Avec un tel historique, on est très loin d’une arnaque. Ebuyclub est une vraie solution de cashback pour gagner de l’argent et dont on peut profiter très simplement.

Ebuyclub, c’est 2,5 millions d’inscrits depuis 2000.

Empocher des gains en toute simplicité avec le cashback

Le cashback, c’est une somme d’argent qui vous est reversée lorsque vous faites des achats sur des sites partenaires en passant au préalable par Ebuyclub. Ce sont plus de 2740 sites partenaires qui permettent de toucher quelques euros à chaque commande, généralement entre 3 et 5 % du montant du panier. Ebuyclub propose encore d’autres façons de faire augmenter cette somme avec par exemple les avis rémunérés, les codes promo, les parrainages ou les offres de cashback négociées.

Espace cagnotte Ebuyclub

Pourquoi se priver de cashback ?

Allez sur votre site marchand préféré en passant par Ebuyclub et vous activerez automatiquement le cashback pour tous les achats sur ce e-commerce. L’application et l’extension navigateur rendent même encore plus simple le passage par Ebuyclub. Vous ne vous privez pas de faire des achats sur Internet, alors pourquoi se priver de gagner de l’argent ? C’est parce que le cashback est une formule gagnante à tous les coups que nous vous invitons à la découvrir avec une offre spéciale.

Comment bien profiter de Ebuyclub et de son cashback ?

Les sites partenaires

Avant toute chose, il faut que vos sites marchands préférés soient partenaires de Ebuyclub afin de pouvoir y faire vos achats et toucher votre commission, c’est-à-dire votre cashback. Et avec 2740 enseignes, il devrait y avoir la votre : AliExpress, Cdiscount, Yves Rocher, Samsung, Booking, Spartoo, Conforama et et tant d’autres encore. Qu’il s’agisse des achats du quotidien, de produits ludiques ou des achats plus ponctuels et onéreux, il y a toujours le moyen d’avoir un cashback de quelques pourcents.

L’offre de bienvenue, l’opportunité idéale pour découvrir Ebuyclub

Il faut une minute pour s’inscrire sur Ebuyclub. Ensuite, vous pouvez profiter de toutes ces remises qui permettent de cumuler des euros qui finiront directement sur votre compte en banque. Cliquez sur la bannière, inscrivez-vous gratuitement et profitez de 6 euros de bonus. Puisque vous pouvez virer l’argent à partir de 10 €, vous avez déjà presque atteint la première tranche.

Les opportunités immanquables de votre site de cashback

En plus d’une offre de bienvenue, Ebuyclub vous fait profiter régulièrement d’une offre exclusive, les cashbackissimes. Elles sont réservées à votre premier achat et vous font profiter d’un taux de cashback particulièrement important. Il est souvent doublé ou triplé par rapport à l’offre habituelle. Ensuite, c’est chaque jour qu’il est intéressant de jeter un œil au club. En effet, il y a des offres exclusives de cashback qui sont quotidiennement renouvelées et négociées pour être plus intéressantes que les offres courantes. Il y a toujours moyen de faire une bonne affaire dès que l’on passe par le club pour faire ses achats en ligne.

Le seuil de paiement de la cagnotte est de 10 €. Le cashback est transféré par virement sur le compte bancaire, PayPal ou chèque.

Les bons plans pour augmenter vos cashbacks et vos avantages

La plateforme Ebuyclub met à disposition de nombreuses opportunités d’augmenter vos gains sur le site et ainsi toucher votre remboursement plus rapidement.

L’alerte bon plan, l’outil indispensable

L’alerte bon plan est une extension qui s’installe sur votre ordinateur avec le navigateur Internet. Ce petit programme contient aussi un testeur de codes promos. Ainsi, à chaque fois que vous êtes sur un site marchand, l’extension apparait, vous indique les codes promo en cours pour profiter des bons plans ainsi que le cashback à disposition. Il suffit alors de cliquer sur Activer le cashback pour faire enclencher automatiquement le meilleur code promo au moment du paiement et obtenir le cashback. C’est l’outil tout simplement indispensable pour ne manquer aucune opportunité.

Veille sur vous lors de votre shopping en ligne

La barre s’ouvre en haut de la page du navigateur assez discrètement. AliExpress n’est qu’un exemple.

Exclusivité Ebuyclub : le cashback immédiat sur les bons d’achat

Envie ou besoin de faire un cadeau, mais les idées vous manquent ? Le bon d’achat est la solution idéale ! Aujourd’hui, Ebuyclub vous accompagne dans cette démarche en proposant du cashback aussi sur les bons d’achat, valables en magasin et/ou en ligne. La particularité ? Le cashback vous est crédité aussitôt sur votre compte Ebuyclub ! C’est une nouvelle formule proposée par le site et surtout une exclusivité sur le marché du cashback.

Achat du bon et cashback immédiat, tout simplement

L’application Ebuyclub et le flashing ticket

En plus d’être un site de cashback, Ebuyclub, est aussi une application à télécharger sur les smartphones Android et Apple. Vous y retrouver tout le contenu essentiel du site mais surtout un outil génial, celui du flashing ticket. Cela vous permet de faire votre shopping dans les magasins physiques de vos enseignes partenaires. Vous n’avez alors plus qu’à numériser le ticket avec l’application et vous pourrez alors bénéficier du cashback correspondant. Rien n’est plus simple que de faire des économies aussi en magasin.

Le cashback en magasin, c’est possible et c’est simple

Encore quelques alternatives pour augmenter ses gains

Vous êtes convaincus par le cashback et Ebuyclub ? Il suffit maintenant de faire découvrir cette formule à vos proches. Chaque parrainage vous rapporte une somme fixe et 10 % des gains de votre filleul. Votre avis sur Ebuyclub a déjà convaincu tout le monde autour de vous ? Pourquoi ne pas laisser des avis, sous forme de note étoilée, sur les marchands pour les faire découvrir aux autres utilisateurs de la plateforme ? Chaque avis rapporte aussi, profitez-en ! Enfin, sachez qu’à la moindre question ou moindre doute, le service client est à votre disposition, et très réactif.

Encore un bon plan Ebuyclub

Les Plus Inscription dans la minute

Des offres renouvelées quotidiennement

Des bonus très intéressants

Des alternatives pour augmenter ses gains

Une extension incontournable

Un programme de parrainage Les Moins Pas de cashback sur le luxe (joaillerie)