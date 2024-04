Pourquoi j’ai détesté réparer mon vélo avec Cyclofix ?

Faut-il faire réparer son vélo en boutique ou à domicile ? Nous avons testé Cyclofix et voici notre avis.

Avec l’essor du vélo comme moyen de transport dans les villes (+50% en 3 ans), les besoins en termes d’entretien et de réparation augmentent. Face à cette demande croissante, plusieurs entreprises proposent désormais des services de réparation à domicile pour résoudre ces problèmes.

L’une d’entre elles, Cyclofix, a suscité notre intérêt et nous avons souhaité essayer leur service. Cette plateforme tient-elle ses promesses ? Les tarifs sont-ils correctes ? Spoiler : malheureusement non.

Cyclofix, réparateur de vélo à domicile.

Cyclofix est une entreprise française proposant un service de réparation de vélos à domicile. Leur volonté est de faciliter la vie des cyclistes en leur évitant de se déplacer dans une boutique physique pour faire réparer leur vélo.

Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous sur le site internet de la compagnie et un réparateur se rend chez vous pour effectuer les réparations nécessaires. Sur ce point, la plateforme est bien pensée, simple d’utilisation et la promesse d’une réparation en moins de 48h est tenue. Mais cette disponibilité et réactivé cache une raison que nous n’avons pas mis longtemps à découvrir…

Notre avis sur Cyclofix : c’est beaucoup trop cher.

Pas de frais de déplacements, vraiment ?

Quand on a contacté Cyclofix pour réparer l’un de nos vélos, on a pensé que les tarifs seraient similaires que dans un magasin de réparation de vélo. En effet, la plateforme indique des frais de déplacement gratuit, et les réparateurs n’ont pas de loyers à payer comme une boutique (ni de vélos à stocker). Entre nous, on s’était quand même dit « si c’est 10% plus cher, c’est OK pour le service à domicile ».

Un rendez-vous rapide, mais à quel prix ?

Malheureusement, on a très vite déchanté. Après avoir choisi quelques créneaux de disponibilités, on nous confirme en moins de 20 minutes un rendez-vous. Malheureusement, c’est le créneau le plus tardif de nos dispos qui est retenu. 6h plus tard, on reçoit un SMS du réparateur nous demandant tout un tas d’informations sur la réparation et le vélo pour préparer son intervention (c’est bien pour éviter une déconvenue le jour J, mais ce n’est pas quelque chose de nécessaire quand on va en boutique…).

Suite aux infos, on lui demande quand même « le tarif » à prévoir pour notre intervention sur un vélo comprenant :

Retirer une roue arrière. Enlever le pneu et la chambre à air de cette roue, et les monter sur une nouvelle roue. Remettre la roue arrière.

Une main d’œuvre à 100€ de l’heure !

Et là… énorme surprise ! On nous indique un tarif de 50€ environ, ainsi que potentiellement 15€ de plus s’il a besoin de raccourcir la chaîne, voir 48€ de plus si elle doit être remplacée. Nous nous y connaissons un peu en tarifs de réparation de vélos avec tous nos tests, et ce tarif nous a vraiment choqué.

La marque, que nous avons contactée, nous indique d’ailleurs que l’estimation est une « réparation de 30 min soit 45 euros de main d’œuvre + 6 euros de frais de déplacement et de services » (les frais de déplacement, c’était pas censé être gratuit ?…), et que « malheureusement, il s’agit bien du tarif pour ces prestations. Nous proposons des tarifs au plus bas que nous puissions faire. (…) Nous mettons tout en œuvre pour que ce coût reste le plus accessible possible. (…) Notre service n’est habituellement que quelques euros plus chers qu’un atelier, voire équivalent. »



« Le coût de la main-d’œuvre en France est de 38,7 euros de l’heure en 2020. » https://www.insee.fr/fr/statistiques/6685426

Pour être objectif jusqu’au bout, on s’est même rendu dans les 3 réparateurs de vélos de notre quartier à Paris. Les 3 magasins, par ailleurs très bien noté sur Google par les clients, nous ont indiqué aussi 20 à 30 minutes de réparations et un prix de 22,5€ (réparation dans la journée), 25€ (dispo dans 3 jours) et 30€ (dispos dans 2 jours) pour la réparation. On a choisi la réparation à 22,5€ : 2h plus tard notre vélo était prêt et fonctionnel.

D’autres avis clients contestant les tarifs de Cyclofix

Après quelques recherches, on est rapidement tombé sur d’autres avis de personnes qui jugent les tarifs de Cyclofix trop élevés en comparaison avec d’autres solutions :

Le coût de certaines interventions simples : selon certains avis, les prix pratiqués pour des réparations basiques, comme le remplacement d’une chambre à air ou l’ajustement d’un frein, peuvent être supérieurs à ceux observés chez d’autres professionnels du secteur ;

: selon certains avis, les prix pratiqués pour des réparations basiques, comme le remplacement d’une chambre à air ou l’ajustement d’un frein, peuvent être supérieurs à ceux observés chez d’autres professionnels du secteur ; La nécessité de recourir aux pièces Cyclofix : lorsque des pièces détachées sont nécessaires, il semble que les clients n’ont généralement pas la possibilité de recourir à leurs propres pièces, même si celles-ci sont compatibles avec leur vélo. Or, le coût des pièces vendues par Cyclofix peut parfois être jugé supérieur à celui constaté ailleurs, ce qui augmente la facture finale ;

: lorsque des pièces détachées sont nécessaires, il semble que les clients n’ont généralement pas la possibilité de recourir à leurs propres pièces, même si celles-ci sont compatibles avec leur vélo. Or, le coût des pièces vendues par Cyclofix peut parfois être jugé supérieur à celui constaté ailleurs, ce qui augmente la facture finale ; La comparaison avec d’autres alternatives, notamment le « do it yourself » : pour ceux qui ont quelques compétences en bricolage et mécanique, il est possible d’apprendre à réparer son vélo soi-même grâce aux nombreux tutoriels disponibles sur internet. Dans ce cas, le coût des services de Cyclofix peut sembler encore plus disproportionné par rapport au budget total consacré à l’entretien du vélo.

Au final, cette plateforme est bien pensée, répond à un besoin, mais les tarifs pratiqués ne sont pas cohérents et s’adressent uniquement à une clientèle restreinte, dont la recherche d’un prix cohérent n’est pas un critère ou alors méconnu !