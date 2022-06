Les avions à hydrogène : solution durable pour l’aviation d’affaire

L’aviation durable est au cœur des préoccupations du secteur de l’aviation à la demande. Aujourd’hui, le monde aéronautique se penche sur une nouvelle alternative au kérosène : l’hydrogène.

À l’heure où le réchauffement climatique est sur toutes les bouches, il semble plus que nécessaire pour de nombreux constructeurs de trouver une alternative responsable au Kérosène. Encore en phase expérimentale, l’hydrogène semble apparaitre comme la solution la plus plausible à ce problème. Pour l’instant inexploitable sur les long-courriers, c’est l’aviation d’affaires qui est pour l’instant la première à l’essayer. Par ailleurs, pour toutes informations sur l’aviation d’affaires et les énergies durables, informez-vous sur le prix d’un jet privé avec aeroaffaires.fr.

L’hydrogène : une alternative au carburant polluant

L’objectif du secteur de l’aviation d’affaires est d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2050. En effet, l’ACARE (conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe) s’est fixé cet objectif très ambitieux, car il permettrait d’atteindre une réduction de 75% de CO2 par passager au kilomètre.

Les gens pointent du doigt les jets privés pour leur impact sur l’environnement. C’est pourquoi il est nécessaire de concevoir des jets privés plus écologiques pour effectuer toute sorte de déplacements : des vols d’affaires, de loisirs ou même le service d’air ambulance, c’est-à-dire de rapatriement sanitaire. C’est ainsi que de nombreuses solutions comme l’utilisation de biocarburants, ou encore le développement d’appareils électriques apparaissent. Actuellement, l’alternative qui se développe le plus chez les constructeurs est l’avion à hydrogène.

Avion à hydrogène Turboréacteur. Crédit : Airbus

En effet, récemment on a vu par exemple les sociétés GE Aviation et Safran s’associer au géant Airbus dont le siège social est en France, pour tester un moteur entièrement propulsé à l’hydrogène. Cet avion permettrait de limiter les émissions de CO2 puisqu’il ne relâche dans l’air que de la vapeur d’eau. Pour être vert, l’hydrogène doit être produit grâce à des énergies renouvelables, avec du gaz naturel ou par électrolyse.

Un challenge encore compliqué à relever

L’inconvénient d’un moteur à hydrogène est le volume nécessaire à son stockage à bord des appareils. Pour les vols long-courriers, il faudrait en stocker une quantité beaucoup trop importante, ce qui rend cette technique inadaptée. En effet, l’hydrogène est plus léger, mais presque quatre fois plus volumineux que le kérosène. Les immenses réservoirs contraignent donc l’appareil à voler moins haut et surtout moins vite. Voler moins haut reste cependant une méthode de vol avantageuse, puisqu’elle permet d’économiser du carburant. En effet, l’avion nécessite moins d’énergie pour se hisser à basse altitude.

Avion à hydrogène BWB. Crédit: Airbus

Toutefois, pour les courtes distances et les petits transports aériens qui disposent d’une autonomie moindre, l’utilisation d’un moteur à hydrogène est très intéressante. Bien que l’hydrogène vert sera moins couteux que les futurs carburants durables, son prix restera quant à lui, plus élevé que le kérosène utilisé aujourd’hui. Ainsi, il est nécessaire que ce projet reçoive un soutien financier de la part des gouvernements pour pouvoir voir le jour.

Le nouveau challenge pour les constructeurs est donc de concevoir des réservoirs à hydrogène, dont le poids, ne serait pas beaucoup plus important que ceux de kérosène.

Le futur jet privé fonctionnera à l’hydrogène

À quand la réservation de votre jet privé à hydrogène ? Les projets de jets privés à hydrogène sont bien en cours. C’est le cas avec la start-up française Beyond Aerospace, qui a pour ambition de devenir un acteur incontournable dans l’aviation durable. La société allemande H2FLY a également produit l’un des tout premiers modèles d’avion à hydrogène dans le monde capable de transporter jusqu’à 4 personnes en même temps. Lors de son vol d’essai, il est parvenu à atteindre une altitude record de plus de 2000 mètres.

Avion à hydrogène de la société allemande H2FLY

À terme, les constructeurs espèrent pouvoir créer des avions à hydrogène pouvant transporter une cinquantaine de personnes sur de longues distances. Pour le moment, les géants des constructeurs aéronautiques, Airbus et Boeing n’ont lancé que des projets et prototypes de ces avions du futur. Dans l’immédiat, ils songent plutôt à d’autres types de solutions, comme les biocarburants par exemple.