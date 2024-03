6 bonnes raisons d’investir dans la télésurveillance

Plus de 200 000 cambriolages en France en 2023… Comment sauver la mise si ça tombe sur vous ?

Des sinistres, il y en a un peu partout, tout le temps. Cambriolages, incendies, accidents domestiques… ces coups du sort ont hélas leur part d’inévitable. Bien entendu, plus vous avez de biens, plus vous avez à perdre (les minimalistes savent !). Mais autant garder la tête froide, tel un bon stoïcien, et envisager les options qui s’offrent à vous pour minimiser, non les risques, mais les conséquences d’un mauvais tirage aux dés du destin.

Un des moyens les plus efficaces pour intervenir rapidement en cas de danger est le système de télésurveillance. Non, il ne s’agit pas d’installer des caméras dans tous les coins de chaque pièce comme dans un bunker de grand méchant de films d’espionnage éculés… Plutôt de laisser derrière soi une discrète petite souris technologique qui saura garder un œil sur votre foyer en votre absence !

Originellement, la télésurveillance ne s’adressait qu’aux entreprises qui avaient besoin de protéger leurs locaux. Aujourd’hui, n’importe qui peut se sentir en sécurité grâce à des solutions efficaces, simples à installer et à un rapport qualité/prix très intéressant.

On commence par faire un devis auprès d’une entreprise spécialisée (domicile ou entreprise), qui va comporter des éléments tels que :

le type de logement ;

; le type d’endroit (campagne, ville, etc.) ;

(campagne, ville, etc.) ; les accès possibles ;

; le nombre de personnes qui occupent l’habitation ;

qui occupent l’habitation ; le temps quotidien estimé avec la maison inoccupée ;

estimé avec la maison inoccupée ; etc.

Un technicien peut vous appeler pour obtenir davantage de renseignements, voire se déplacer pour évaluer les risques de la zone, afin de vous proposer l’offre la plus adaptée à vos besoins. Une fois le devis accepté, vous recevez un kit personnalisé, à l’image des alarmes sans fil Verisure.

Voici les avantages que vous êtes certains d’en tirer !

1. Adaptabilité : des dispositifs personnalisés

La télésurveillance peut répondre à divers besoins, comme :

les cambriolages et dégradations (plus courants pendant les périodes de vacances) ;

(plus courants pendant les périodes de vacances) ; les incendies , en couplant le système avec un détecteur de fumée ;

, en couplant le système avec un détecteur de fumée ; veiller sur une personne vulnérable (enfant, personne âgée ou handicapée) grâce à un détecteur de chute, par exemple ;

(enfant, personne âgée ou handicapée) grâce à un détecteur de chute, par exemple ; protéger une boutique ou autres locaux d’entreprise.

Mais alors, comment ça marche ?

2. Sécurité : une réactivité totale

Au lieu de sonner dans le vide, l’alarme de télésurveillance va passer par un téléopérateur qui pourra réagir de façon adéquate. En cas d’effraction, par exemple, l’agent interpellera l’intrus afin de le déstabiliser, et appellera la police si nécessaire. S’il constate un début d’incendie ou un malaise, il contactera le SAMU ou les pompiers, et une personne de confiance (voisinage, famille, etc.).

Vous pouvez également bénéficier d’options telles que la réception de SMS automatique dès que vos enfants rentrent de l’école. Quoi qu’il en soit, votre smartphone recevra un historique d’événements via une application dédiée, au moyen de laquelle vous pourrez à tout moment :

piloter votre système ;

vérifier le statut de votre alarme ;

consulter les images de votre caméra ;

appeler les agents de télésurveillance en cas de doute.

3. Sérénité : pas de fausses alertes anxiogènes

Ce qui est très pratique, avec la télésurveillance, c’est que vous déléguez la tâche à un téléopérateur opérationnel 24h/24 et 7j/7. Dès qu’une anomalie se présente, il est alerté et peut accéder au dispositif pour effectuer une levée de doute à distance.

S’il constate la présence d’un intrus, il demandera une identification et un code secret, avant de sonner l’alerte. Ce système évite la plupart des fausses alertes qui peuvent vous gâcher la journée !

4. Confidentialité : pas de problème de vie privée

On pourrait objecter que la télésurveillance ne fait pas bon ménage avec la vie privée. Les concepteurs de cette technologie ont évidemment songé à ce problème.

D’abord, les caméras ne capturent et n’enregistrent des images que lorsque l’alarme est enclenchée. Elles ne sont communiquées à un agent qu’en cas d’anomalie. C’est le principe de “vidéo-vigilance”.

Ensuite, rares sont les appareils qui embarquent un micro. Il ne peut donc pas y avoir d’espionnage de vos conversations.

Nota Bene : si le dispositif est actif en permanence et qu’un professionnel comme un infirmier ou une femme de ménage est en mission chez vous, il ou elle est en droit de demander à interrompre ou à masquer l’image pendant son intervention.

5. Économie : réduire les primes d’assurance habitation

Ce bonus fait toujours plaisir ! N’hésitez pas à contacter votre assurance habitation pour leur décrire le dispositif de télésurveillance que vous avez installé, et quelle en est la marque. Vous aurez généralement droit à des tarifs préférentiels, ce qui peut être intéressant si vous avez du patrimoine.

6. Indemnisation : des images en support en guise de preuve

En cas de litige, que ce soit avec une assurance ou une personne qui s’est infiltré chez vous sans permission, vous pourrez utiliser les images enregistrées afin de prouver juridiquement votre bonne foi et percevoir les indemnisations auxquelles vous pouvez prétendre. Cela peut fortement faciliter les démarches et vous assurer un dédommagement total.

Devez-vous opter pour une alarme avec télésurveillance ?

Si vous habitez un quartier dans lequel on recense plusieurs cas de cambriolages, ou si votre domicile se situe dans un coin un peu reculé, à la campagne, par exemple, ou encore si vous avez quelques possessions de grande valeur, alors l’option la plus intéressante reste le dispositif de télésurveillance.

Il occupe en effet une triple fonction de dissuasion (pour les voleurs), de réactivité (pour les incendies ou malaises) et de compensation si un sinistre n’a pu être évité, en fournissant aux assurances et à la justice toutes les preuves nécessaires pour obtenir rapidement réparation !