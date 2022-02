Autonomy 2022 : le salon de la mobilité durable vous donne rendez-vous pour sa 6e édition

Du mercredi 16 mars au jeudi 17 mars 2022, le salon grand public et professionnel Autonomy vous propose d’échanger autour de la mobilité urbaine et durable à Paris-Porte de Versailles. L’occasion pour les professionnels et les curieux de participer au premier réseau durable au monde.

Après deux éditions digitalisées à succès, le grand salon de la mobilité urbaine Autonomy revient cette année pour sa sixième édition. Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci ne se tiendra pas à la Villette mais à Porte de Versailles, afin de pouvoir répondre au développement du secteur de la mobilité durable. Véritable écrin des tendances d’aujourd’hui et des innovations de demain, le salon Autonomy Paris s’est érigé au rang du plus important rassemblement annuel mondial consacré au large panel des mobilités durables. Un rendez-vous à ne pas manquer pour partager et découvrir autour d’un secteur porteur de changements.

La mobilité durable, un enjeu environnemental et sociétal

L’électromobilité est à la croisée d’enjeux à la fois environnementaux et sociétaux. Afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, le développement de la mobilité durable doit être une priorité. En effet, selon les chiffres rapportés par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), qui soutient le salon Autonomy, le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 en France, avec 31 % des émissions nationales. De plus, en Europe, le secteur des transports est responsable d’une part importante des émissions d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils et de particules qui affectent la qualité de l’air.

« Les transports sont responsables de 31 % des émissions de gaz à effet de serre en France. La mobilité trouve donc toute sa place pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc envisager la mobilité comme un puzzle qui se reconstruit au fur et à mesure des évolutions. Toutes les thématiques sectorielles de notre salon sont importantes pour le futur de la mobilité » Adeline Larroque, directrice du salon Autonomy.



Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre en France en 2019 d’après developpement-durable.gouv.fr



Programme du salon Autonomy, festival de la mobilité urbaine

L’événement s’articulera donc autour de 8 thématiques sectorielles représentées par des exposants de toute la chaîne de valeur, parmi lesquels :

la Micro-mobilité et mobilité active , avec Plume Mobility , une start-up proposant des trottinettes et vélos électriques en libre-service, et Cosmo Connected , le leader français expert dans la sécurité connectée dédiée aux nouvelles mobilités,

et , avec , une start-up proposant des trottinettes et vélos électriques en libre-service, et , le leader français expert dans la sécurité connectée dédiée aux nouvelles mobilités, la Mobilité électrique & infrastructure , avec Bikeep , principal fournisseur de parcs à vélos intelligents au monde, et son service adapté pour les collectivités publiques (immeubles, entreprises, sociétés de transports, etc.),

, avec , principal fournisseur de parcs à vélos intelligents au monde, et son service adapté pour les collectivités publiques (immeubles, entreprises, sociétés de transports, etc.), les Services et solutions de mobilités au service de la ville intelligente , avec Microsoft et son offre de services permettant d’améliorer la planification urbaine durable et l’innovation des villes intelligentes,

, avec et son offre de services permettant d’améliorer la planification urbaine durable et l’innovation des villes intelligentes, les Véhicules autonomes & Technologies avec La MACIF et ses assurances adaptées aux nouvelles solutions de mobilité durable, et Navya , leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome

avec et ses assurances adaptées aux nouvelles solutions de mobilité durable, et , leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome la Mobilité partagée , avec Lyft et sa technologie développant et exploitant des applications mobiles de mise en contact de clients et de conducteurs associés à son service de voitures de transport avec chauffeur,

, avec et sa technologie développant et exploitant des applications mobiles de mise en contact de clients et de conducteurs associés à son service de voitures de transport avec chauffeur, les solutions de MaaS , de billetterie et de paiement, avec Blue Systems , une entreprise proposant un écosystème d’optimisation des flux de personnes, de matériels et de données,

, de billetterie et de paiement, avec , une entreprise proposant un écosystème d’optimisation des flux de personnes, de matériels et de données, la Mobilité en entreprise et management de flotte , avec Arval (filiale de l’offre mobilité durable de BNP Paribas ) qui dévoilera son offre de location multimarque de véhicules d’entreprise,

, avec Arval (filiale de l’offre mobilité durable de ) qui dévoilera son offre de location multimarque de véhicules d’entreprise, la Logistique Urbaine du dernier kilomètre, avec Urban Arrow, premier fabricant mondial de vélos-cargos électriques qui propose des produits de mobilité électrique.

Le salon Autonomy accueillera cette année 200 exposants, 8 000 participants ainsi que 300 intervenant(e)s autour de huit thématiques

Le salon Autonomy vous permet de participer au développement des mobilités durables, mais aussi de découvrir les dernières innovations environnementales et tendances du marché. Si vous souhaitez vous y rendre sachez que l’inscription se fait en ligne et elle est gratuite !