Audi équipe ses voitures de la 5G pour 2024

L’entreprise américaine Verizon a annoncé ce mardi son partenariat avec le constructeur automobile allemand Audi. Cet accord devrait permettre aux véhicules d’être compatibles avec les réseaux 5G.

Le constructeur automobile allemand a annoncé que certains modèles de véhicules Audi pourront se connecter au réseau 5G Ultra Wideband de Verizon dès 2024. Fruit d’un partenariat avec l’entreprise américaine Verizon, ce n’est pas la première fois qu’un constructeur automobile signe un accord avec un fournisseur d’accès internet. BMW, Volkswagen, General Motors, Mercedes pour ne citer qu’eux, sont déjà convaincus de la révolution que permettra la 5G dans le secteur automobile. En effet, ce système embarqué va permettre de traiter certaines données en temps réel et ainsi permettre aux voitures de réagir plus vite à leur environnement.

Connectivité et performance logicielle des voitures Audi grâce à la 5G

C’est Verizon qui avait annoncé le plan de route de cette collaboration qui devrait aboutir à la mise en place de la 5G Ultra Wideband au sein des nouveaux véhicules de chez Audi à partir de 2024. Ces nouveaux véhicules connectés bénéficieront de nouvelles fonctionnalités grâce à la 5G.

Outre l’amélioration de la connectivité qui devrait se traduire par de meilleures performances logicielles, une navigation améliorée et des capacités de streaming plus rapides, les modèles seront équipés d’un système de navigation embarqué. Ce système sera amélioré avec une cartographie 3D qui permettra à la voiture d’anticiper la conduite à tenir. Une plateforme de cloud sera aussi mise à disposition et facilitera la maintenance prédictive, l’amélioration de la productivité dans la voiture, la navigation avancée et la connaissance du profil de l’usager.

Tous ces éléments ont pour objectif d’accompagner au mieux la construction des capacités de conduite autonome. La particularité du réseau proposé par Verizon à Audi est qu’il sera compatible ondes millimétriques (mmWave) et les bandes Sub 6 GHz. Commercialisée sous le nom de 5G d’ultra wideband (UWB) celle-ci offrira des débits de données très élevés, souvent supérieurs à 1 Gbps. Malheureusement les ondes ne fonctionnent pour le moment que sur de courtes distances et les zones urbaines denses seront à éviter.

La 5G en passe de révolutionner l’industrie automobile ?

Selon ABI Research, le nombre de voitures connectées devrait exploser d’ici 2022. Et avec lui, celui des véhicules dont les logiciels pourront être mis à jour en sans-fil. Ainsi selon le cabinet d’analyse, ce sont 203 millions de voitures compatibles OTA (Over-the-Air) qui seront vendues d’ici 2022. Il faut dire que la 5G est très attendue dans le monde de l’automobile. La croissance soutenue du marché des véhicules autonomes est motivée par une multitude de facteurs, la demande des consommateurs d’une part mais aussi l’évolution de la réglementation gouvernementale et les investissements des opérateurs de réseau cellulaires pour créer de nouveaux services .

« L’écosystème automobile positionne le véhicule comme la prochaine plateforme numérique émergente. Le déploiement de masse de la connectivité native ou en seconde monte sera essentiel pour libérer son potentiel » Matt Arcaro, auteur de l’étude chez IDC.



Pour le moment la 5G est en phase d’expérimentations et il est certain que de nombreux progrès restent encore à faire, notamment sur la puissance du réseau qui peine encore à se mettre en place. Mais nul doute que les voitures autonomes devraient voir le jour d’ici peu de temps. Véritable saut technologique, la 5G pourrait être le détonateur de la prochaine révolution industrielle dans les années à venir. Elle ne va pas seulement révolutionner le secteur de l’automobile, mais va également accompagner de nombreuses innovations dans les secteurs de la logistique, de l’urbanisme et du transport avant de précipiter l’avènement de l’industrie 4.0 dans nos systèmes et notre économie.